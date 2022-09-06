Косолапость и другие дефекты стопы

Косолапость (эквиноварусная деформация стопы) — это врожденный порок, при котором стопа и лодыжка находятся в вывернутом положении.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица, костей, суставов и мышц).

Обычная косолапость — это поворот вниз и внутрь задней части стопы и лодыжки с закручиванием стопы внутрь. Иногда стопа только кажется аномальной, потому что находилась в необычном положении в матке (позиционная косолапость). Напротив, истинная косолапость — это структурная аномалия стопы, которая является истинным пороком развития (ошибкой развития ребенка, которая возникает в утробе матери). При истинной косолапости кости ноги или стопы или мышцы задней части голени часто недоразвиты.

Часто встречающиеся виды косолапости

Позиционную косолапость можно исправить путем иммобилизации суставов в гипсе и с помощью физиотерапии для растяжения стопы и лодыжки. Раннее лечение иммобилизацией помогает при истинной косолапости, но, как правило, также необходимо и хирургическое вмешательство, зачастую сложное.

Синдром Ларсена — это заболевание, при котором дети рождаются с косолапостью и вывихами тазобедренных, коленных и локтевых суставов.

Другие дефекты стопы включают приведенную стопу, косолапость, кальканеовальгусную деформацию стопы и плоскостопие.

Косолапость (эквиновальгусная деформация стопы) Скрыть подробности На этой фотографии показан человек с нелеченой косолапостью левой ноги. MIKE DEVLIN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Приведенная стопа При приведенной стопе стопа повернута внутрь. Может быть ограничена подвижность суставов стопы и лодыжки. Лечение приведенной стопы зависит от тяжести деформации и ограничения мобильности стопы. Большинство легких случаев разрешаются самопроизвольно в течение первого года жизни ребенка. В более тяжелых случаях может потребоваться корректирующая обувь или шины. Хирургическое вмешательство требуется лишь в исключительных случаях. Приведенная стопа Скрыть подробности При приведенной стопе стопа повернута внутрь. © Springer Science+Business Media

Косолапость При косолапости нижняя часть стопы повернута внутрь, вследствие чего высоко поднят свод стопы. Этот дефект обычно возникает в результате расположения ребенка в матке, не всегда проходит после рождения и может требовать использования корректирующих гипсовых повязок. Косолапость Скрыть подробности При косолапости нижняя часть стопы повернута внутрь, вследствие чего высоко поднят свод стопы. © Springer Science+Business Media

Кальканеовальгусная деформация стопы При кальканеовальгусной деформации стопа плоская или закругленная, и изогнута в подошвенном направлении, а пятка повернута наружу. Обычно эффективно раннее лечение с использованием гипсовых повязок или корректирующих скоб. Кальканеовальгусная деформация стопы Скрыть подробности При кальканеовальгусной деформации пятка повернута наружу. © Springer Science+Business Media