Косолапость и другие дефекты стопы

Косолапость (эквиноварусная деформация стопы) — это врожденный порок, при котором стопа и лодыжка находятся в вывернутом положении.
Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица, костей, суставов и мышц).
Обычная косолапость — это поворот вниз и внутрь задней части стопы и лодыжки с закручиванием стопы внутрь. Иногда стопа только кажется аномальной, потому что находилась в необычном положении в матке (позиционная косолапость). Напротив, истинная косолапость — это структурная аномалия стопы, которая является истинным пороком развития (ошибкой развития ребенка, которая возникает в утробе матери). При истинной косолапости кости ноги или стопы или мышцы задней части голени часто недоразвиты.
Часто встречающиеся виды косолапости
Позиционную косолапость можно исправить путем иммобилизации суставов в гипсе и с помощью физиотерапии для растяжения стопы и лодыжки. Раннее лечение иммобилизацией помогает при истинной косолапости, но, как правило, также необходимо и хирургическое вмешательство, зачастую сложное.
Синдром Ларсена — это заболевание, при котором дети рождаются с косолапостью и вывихами тазобедренных, коленных и локтевых суставов.
Другие дефекты стопы включают приведенную стопу, косолапость, кальканеовальгусную деформацию стопы и плоскостопие.
Приведенная стопа
При приведенной стопе стопа повернута внутрь. Может быть ограничена подвижность суставов стопы и лодыжки.
Лечение приведенной стопы зависит от тяжести деформации и ограничения мобильности стопы. Большинство легких случаев разрешаются самопроизвольно в течение первого года жизни ребенка. В более тяжелых случаях может потребоваться корректирующая обувь или шины. Хирургическое вмешательство требуется лишь в исключительных случаях.
Косолапость
При косолапости нижняя часть стопы повернута внутрь, вследствие чего высоко поднят свод стопы. Этот дефект обычно возникает в результате расположения ребенка в матке, не всегда проходит после рождения и может требовать использования корректирующих гипсовых повязок.
Кальканеовальгусная деформация стопы
При кальканеовальгусной деформации стопа плоская или закругленная, и изогнута в подошвенном направлении, а пятка повернута наружу.
Обычно эффективно раннее лечение с использованием гипсовых повязок или корректирующих скоб.
Плоскостопие
При плоскостопии нормальный свод в середине стопы выглядит уплощенным. Приблизительно до 3-летнего возраста плоскостопие присутствует у всех детей, после чего начинает формироваться свод стопы. Существуют два основных типа плоскостопия:
Гибкое плоскостопие
Тарзальное сращение
При гибком плоскостопии стопа остается плоской, поскольку свод стопы необычайно гибкий. Гибкое плоскостопие обычно не требует лечения. Однако если у ребенка более старшего возраста возникает боль или спазмы в ногах, может понадобиться корректирующая обувь.
При тарзальном сращении стопа зафиксирована в сплющенном положении. Тарзальное сращение может быть врожденным пороком или может возникать в результате заболевания, например, травмы или длительного отека. Лечение тарзального сращения нередко предполагает накладывание гипсовой повязки. Иногда подвижность стопы восстанавливают путем хирургического отделения тугоподвижного сустава.