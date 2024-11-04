Дефекты мышц

До рождения — ультразвуковое исследование

После рождения — физикальное обследование

Иногда генетический анализ

Врачи иногда могут диагностировать эти дефекты до рождения во время ультразвукового исследования.

После рождения врачи могут выявить дефекты во время физикального обследования.

Поскольку в формировании врожденных пороков мышц могут участвовать аномальные гены, больные дети должны пройти обследование у генетика. Генетик — это врач, который специализируется на генетике (наука о генах и о том, как определенные качества или черты передаются от родителей потомству). Может быть проведен генетический анализ образца крови ребенка для выявления хромосомных и генных аномалий. Этот анализ может помочь врачам определить, является ли причиной какое-то конкретное генетическое заболевание, и исключить другие причины.