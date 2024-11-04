Смещение (вывих) колена может произойти при родах.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках костей, суставов и мышц).

Несмотря на свою редкость, вывих колена у новорожденного может быть связан с его расположением в матке до рождения. Врожденный порок также возникает у детей с синдромом Ларсена, при котором отмечаются вывихи многих суставов (локтевого, тазобедренного и коленного), косолапость и характерные черты лица (такие, как выпуклый лоб, вдавленный нос и широко расставленные глаза). Он также может возникать у детей с врожденным множественным артрогрипозом.

При обследовании младенца врачи обнаруживают, что ногу можно согнуть только на несколько градусов. Врачи также могут проводить визуализирующие исследования, например, магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) пораженных участков.