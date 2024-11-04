Врожденная кривошея представляет собой врожденный порок, при котором вскоре после рождения голова наклоняется.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках костей, суставов и мышц).

Наиболее распространенной причиной врожденной кривошеи является:

травма шеи ребенка во время родов.

Травма может повредить мышцы шеи и/или вызвать скопление крови (гематому) в мышцах шеи. Это может привести к аномальному утолщению ткани шеи (фиброз) и скованности мышц шеи (контрактура). В очень редких случаях во время родов происходит перелом или вывих костей позвоночника (позвонков). Определенную роль могут играть генные мутации.

К другим причинам кривошеи, которые развиваются в течение первых нескольких дней или недель жизни, относятся врожденные аномалии позвоночника, такие как:

синдром Клиппеля-Фейля (сращение шейных позвонков, короткая шея и низкая линия роста волос);

ассимиляция атланта (сращение первого позвонка с нижней частью черепа).

Диагностика врожденной кривошеи Обследование врачом;

Обычно рентгенологическое обследование Для диагностики дефекта врачи проводят физикальное обследование. Они также проводят визуализирующие исследования, такие как рентгенологическое исследование костей шеи и плеч, для выявления проблем.