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Врожденная кривошея

Авторы:Joan Pellegrino, MD, Upstate Medical University
Проверено/пересмотрено нояб. 2024
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Врожденная кривошея представляет собой врожденный порок, при котором вскоре после рождения голова наклоняется.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках костей, суставов и мышц).

Наиболее распространенной причиной врожденной кривошеи является:

  • травма шеи ребенка во время родов.

Травма может повредить мышцы шеи и/или вызвать скопление крови (гематому) в мышцах шеи. Это может привести к аномальному утолщению ткани шеи (фиброз) и скованности мышц шеи (контрактура). В очень редких случаях во время родов происходит перелом или вывих костей позвоночника (позвонков). Определенную роль могут играть генные мутации.

К другим причинам кривошеи, которые развиваются в течение первых нескольких дней или недель жизни, относятся врожденные аномалии позвоночника, такие как:

  • синдром Клиппеля-Фейля (сращение шейных позвонков, короткая шея и низкая линия роста волос);

  • ассимиляция атланта (сращение первого позвонка с нижней частью черепа).

Диагностика врожденной кривошеи

  • Обследование врачом;

  • Обычно рентгенологическое обследование

Для диагностики дефекта врачи проводят физикальное обследование. Они также проводят визуализирующие исследования, такие как рентгенологическое исследование костей шеи и плеч, для выявления проблем.

Лечение врожденной кривошеи

  • Лечение зависит от причины

  • Вращение головы и растягивание шеи

  • Иногда инъекции ботулотоксина

Лечение кривошеи, вызванной травмой мышц шеи, включает в себя вращение головы и растягивание шеи. Если кривошея трудно поддается лечению, врачи вводят в скованную мышцу шеи ботулотоксин. Инъекции расслабляют скованную мышцу.

При травмах и аномалиях позвонков может потребоваться стабилизация хирургическим путем.

Поскольку в формировании врожденной кривошеи могут участвовать аномальные гены, семьям, в которых встречается это нарушение, может быть полезно обратиться за генетической консультацией.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.