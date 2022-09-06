Врожденная дисплазия тазобедренного сустава — это врожденный порок, при котором кости тазобедренного сустава развиты неправильно.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица, костей, суставов и мышц).

При врожденной дисплазии тазобедренного сустава, которую раньше называли врожденным вывихом бедра, вертлюжная впадина и головка бедренной кости у новорожденного, которые образуют тазобедренный сустав, разделяются, часто потому, что вертлюжная впадина недостаточно глубока, чтобы удержать головку бедренной кости. Дисплазия может поражать один или оба тазобедренных сустава.

Факторы риска дисплазии тазобедренного сустава включают:

новорожденных, рожденных в тазовом предлежании (ягодичном предлежании);

новорожденных, у которых присутствуют другие деформации (например, врожденные пороки стопы или проблемы с шеей);

новорожденных, у близких родственников которых присутствует дефект (особенно у девочек).

Диагностика врожденной дисплазии тазобедренного сустава Визуализирующие исследования Всем новорожденным проводят профилактическое обследование для выявления врожденной дисплазии тазобедренного сустава. Врач может обнаружить дефект, двигая ноги новорожденного в тазобедренных суставах по определенной траектории. У новорожденных с подобными патологиями правая и левая нога или бедро часто внешне отличаются друг от друга. Если при обследовании младенца врач обнаружил отклонение, необходимо провести визуализирующее исследование. У младенцев младше 4 месяцев обычно проводят ультразвуковое исследование тазобедренного сустава. У младенцев в возрасте старше 4 месяцев может быть проведено рентгенологическое обследование. Даже если врач не может обнаружить дефект, новорожденные с факторами риска должны пройти ультразвуковое исследование тазобедренных суставов в возрасте 6 недель.