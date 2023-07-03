Гидроцефалия — это накопление избыточного количества жидкости в нормальном пространстве головного мозга (в желудочках) и/или между внутренним и средним слоями тканей, покрывающих головной мозг (субарахноидальное пространство). Избыточное количество жидкости обычно вызывает увеличение размеров головы и проблемы развития.

Гидроцефалия возникает, когда жидкость в обычных полостях головного мозга (желудочках) не может вытечь.

Жидкость может накапливаться по многим причинам, таким, как врожденные пороки, кровоизлияние в головной мозг или опухоль головного мозга.

Типичные симптомы включают аномально большую голову и аномалии развития.

Диагноз основывается на результатах компьютерной томографии (КТ), ультразвукового исследования или магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Чтобы установить в головной мозг дренаж (шунт) или создать отверстие, позволяющее отводить жидкость, требуется хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о врожденных пороках головного и спинного мозга).

Жидкость, окружающая головной мозг, называется спинномозговой жидкостью. Эта жидкость вырабатывается в пространствах внутри головного мозга, называемых желудочками. Жидкость вырабатывается непрерывно, и ей необходимо стекать в другую область, где она всасывается в кровь. Если жидкость не может отводиться, она скапливается в желудочках и/или субарахноидальном пространстве, вызывая гидроцефалию (жидкость в головном мозге). Часто давление в желудочках и в головном мозге повышается, что ведет к сдавливанию тканей головного мозга.

Многие заболевания, например, врожденный порок, кровоизлияние в головной мозг (которое является осложнением особенно у недоношенных младенцев) или опухоли головного мозга, могут блокировать отток жидкости и вызывать гидроцефалию. Гидроцефалия также может быть вызвана определенными дефектами генов.

Младенцы могут рождаться с гидроцефалией, или она может возникать во время или после родов.

Гидроцефалия Изображение СТИВ АЛЛЕН (STEVE ALLEN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптомы гидроцефалии Аномально большая голова может быть признаком гидроцефалии. При повышении давления в головном мозге вследствие гидроцефалии младенцы становятся раздражительными и вялыми, у них присутствует пронзительный плач, рвота и могут отмечаться судорожные припадки. Кроме этого, мягкие участки между костями черепа (роднички) могут выпячиваться, приводя к образованию мягких бугорков на голове. Движения глаз могут быть несогласованными; в некоторых случаях ребенок может выглядеть косоглазым (косоглазие). У других детей может отмечаться головная боль, проблемы со зрением или оба симптома вместе. Если гидроцефалию не лечить, младенцы не развиваются нормально. У некоторых детей с гидроцефалией, особенно тех, у которых гидроцефалия развивается на раннем сроке беременности, присутствует умственная отсталость, нарушения познавательной функции, судорожное расстройство (эпилепсия) или, что характерно для девочек, раннее половое созревание. У некоторых детей отмечается потеря зрения. У других детей развивается нормальный интеллект.

Диагностика гидроцефалии До рождения — пренатальное ультразвуковое исследование;

после рождения — компьютерная томография, магнитно-резонансная томография или ультразвуковое исследование головы. До рождения гидроцефалию часто обнаруживают при проведении планового пренатального ультразвукового исследования. После рождения врачи подозревают диагноз у новорожденных на основании симптомов, отмечающихся при плановом физикальном обследовании. После этого для подтверждения диагноза гидроцефалии врачи проводят ультразвуковое исследование головы. У более взрослых младенцев и детей для подтверждения диагноза врачи проводят компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) или ультразвуковое исследование головы. После постановки диагноза все дети проходят КТ или ультразвуковое исследование для контроля гидроцефалии и, в случае ее усугубления, для обнаружения этого.

Лечение гидроцефалии В некоторых случаях — спинномозговая пункция;

при усугублении гидроцефалии — шунт или отверстие в желудочках. Целью лечения является: поддержание нормального внутричерепного давления. Шунт у ребенка с гидроцефалией Изображение Лечение гидроцефалии зависит от причины заболевания, ее тяжести и от того, не усугубляется ли ее течение. При необходимости давление в головном мозге можно временно уменьшить, удаляя спинномозговую жидкость с помощью многократных спинномозговых пункций (люмбальных пункций), до тех пор, пока не будет установлен шунт. При усугублении гидроцефалии врачи устанавливают вентрикулярный шунт. Шунт — это пластиковая трубка, с помощью которой создают постоянный альтернативный отток спинномозговой жидкости. Отток спинномозговой жидкости уменьшает давление и объем жидкости внутри головного мозга. Врачи устанавливают шунт в желудочки головного мозга и проводят его под кожей от головы к другому месту, обычно в брюшную полость (вентрикулоперитонеальный шунт или ВПШ). Шунт содержит клапан, который позволяет жидкости вытекать из головного мозга, если давление становится слишком высоким. Несмотря на то, что некоторые дети с возрастом могут обойтись без шунта, шунты редко удаляют из-за риска кровотечения и повреждения. У некоторых детей врачи проводят вентрикулостомию. В ходе этой процедуры врачи не устанавливают шунт, а создают отверстие между желудочком и субарахноидальным пространством головного мозга. Это отверстие позволяет избыточной жидкости отводиться и всасываться как обычно. Иногда шунт все еще необходим, если вентрикулостомия не излечивает гидроцефалию. После установки шунта или проведения вентрикулостомии врачи измеряют окружность головы и определяют степень развития ребенка. Периодически выполняются визуализирующие обследования (например, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография). Осложнения шунтирования Шунты могут инфицироваться. При развитии инфекции детям назначают антибиотики. Обычно после этого шунт удаляют и устанавливают повторно. Шунты могут ломаться или забиваться, и прекращать нормально функционировать. Чтобы определить, функционирует ли шунт, врачи проводят рентгенологическое исследование шунта и визуализирующие обследования головного мозга. Если шунт не функционирует должным образом, его обычно удаляют и устанавливают повторно.