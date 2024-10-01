Цистинурия — это редкое наследственное заболевание почек, сопровождающееся выделением аминокислоты цистина в мочу, что зачастую вызывает формирование цистиновых камней в мочевыводящих путях.

Цистинурия вызвана дефектными генами.

В почках, мочевом пузыре, почечной лоханке или мочеточниках образуются камни.

Камни собирают и изучают, а также проводят анализы мочи.

Люди увеличивают объем выпиваемой жидкости и могут получать определенные лекарственные препараты.

(См. также Врожденная патология канальцев почек. Введение и Камни в почках).

Причиной цистинурии является наследственный дефект в почечных канальцах. Дефект приводит к тому, что у людей в мочу выводится чрезмерное количество аминокислоты цистина (аминокислоты являются строительными блоками белков). Избыток цистина приводит к образованию камней в почках, мочевом пузыре, почечной лоханке (место, где моча накапливается и вытекает из почки) или мочеточниках (длинные узкие трубчатые каналы, по которым моча проходит от почек к мочевому пузырю).

Существует 2 генных нарушения, которые вызывают большую цистинурию. Гены являются рецессивными, поэтому люди с таким нарушением, должно быть, унаследовали 2 патологических гена, по 1 от каждого родителя (см. рисунок Не сцепленные с Х-хромосомой рецессивные заболевания). Поскольку для развития заболевания, за которое отвечает рецессивный ген, необходимы 2 гена, то родители являются носителями такого гена, но не имеют синдрома. В то же время, у братьев и сестер детей с этим заболеванием он может присутствовать.

Иногда человек, у которого только один патологический ген (носитель), например, один из родителей человека с цистинурией, может выделять большее, чем обычно, количество цистина с мочой, но редко в достаточном количестве для образования цистиновых камней.

Мальчики подвержены данной болезни больше, чем девочки.

Камни в почках Изображение

Обзор мочевыводящих путей

Симптомы цистинурии Несмотря на то, что симптомы цистинурии могут возникать у детей первого года жизни, обычно они возникают впервые в возрасте от 10 до 30 лет. Часто первым симптомом является сильная боль, вызванная спазмом мочеточника, в котором застревает камень. Помимо этого, камень может стать местом скопления бактерий, вызывающих инфекцию мочевыводящих путей или, в редких случаях, почечную недостаточность.

Диагностика цистинурии Анализ камней в почках;

Анализы мочи Если у человека периодически образуются камни в почках, проводятся анализы на наличие цистинурии. Собранные камни анализируют. Кристаллы цистина можно увидеть при микроскопическом исследовании мочи (анализе мочи), и в моче обнаруживается высокое содержание цистина.