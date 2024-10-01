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Цистинурия

Авторы:Christopher J. LaRosa, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Цистинурия — это редкое наследственное заболевание почек, сопровождающееся выделением аминокислоты цистина в мочу, что зачастую вызывает формирование цистиновых камней в мочевыводящих путях.

  • Цистинурия вызвана дефектными генами.

  • В почках, мочевом пузыре, почечной лоханке или мочеточниках образуются камни.

  • Камни собирают и изучают, а также проводят анализы мочи.

  • Люди увеличивают объем выпиваемой жидкости и могут получать определенные лекарственные препараты.

(См. также Врожденная патология канальцев почек. Введение и Камни в почках).

Причиной цистинурии является наследственный дефект в почечных канальцах. Дефект приводит к тому, что у людей в мочу выводится чрезмерное количество аминокислоты цистина (аминокислоты являются строительными блоками белков). Избыток цистина приводит к образованию камней в почках, мочевом пузыре, почечной лоханке (место, где моча накапливается и вытекает из почки) или мочеточниках (длинные узкие трубчатые каналы, по которым моча проходит от почек к мочевому пузырю).

Существует 2 генных нарушения, которые вызывают большую цистинурию. Гены являются рецессивными, поэтому люди с таким нарушением, должно быть, унаследовали 2 патологических гена, по 1 от каждого родителя (см. рисунок Не сцепленные с Х-хромосомой рецессивные заболевания). Поскольку для развития заболевания, за которое отвечает рецессивный ген, необходимы 2 гена, то родители являются носителями такого гена, но не имеют синдрома. В то же время, у братьев и сестер детей с этим заболеванием он может присутствовать.

Иногда человек, у которого только один патологический ген (носитель), например, один из родителей человека с цистинурией, может выделять большее, чем обычно, количество цистина с мочой, но редко в достаточном количестве для образования цистиновых камней.

Мальчики подвержены данной болезни больше, чем девочки.

Обзор мочевыводящих путей

Симптомы цистинурии

Несмотря на то, что симптомы цистинурии могут возникать у детей первого года жизни, обычно они возникают впервые в возрасте от 10 до 30 лет.

Часто первым симптомом является сильная боль, вызванная спазмом мочеточника, в котором застревает камень. Помимо этого, камень может стать местом скопления бактерий, вызывающих инфекцию мочевыводящих путей или, в редких случаях, почечную недостаточность.

Диагностика цистинурии

  • Анализ камней в почках;

  • Анализы мочи

Если у человека периодически образуются камни в почках, проводятся анализы на наличие цистинурии. Собранные камни анализируют.

Кристаллы цистина можно увидеть при микроскопическом исследовании мочи (анализе мочи), и в моче обнаруживается высокое содержание цистина.

Лечение цистинурии

  • Большее потребление жидкости;

  • лекарственные препараты для создания более щелочной среды в моче;

  • лекарственные препараты для растворения цистина;

  • снижение содержания соли, животного белка и метионина в рационе.

Лечение цистинурии заключается в профилактике образования цистиновых камней путем поддержания в моче низкой концентрации цистина. Для поддержания низкой концентрации цистина следует потреблять достаточное количество жидкости, чтобы каждый день вырабатывалось, по крайней мере, от 2 до 4 литров мочи. Тем не менее, в ночное время, когда человек не пьет жидкости, вырабатывается меньше мочи, и вероятность образования камней повышается. Этот риск уменьшается при употреблении жидкостей на ночь.

Другой метод лечения заключается в приеме калия цитрата или калия бикарбоната, чтобы создать в моче более щелочную среду (то есть, уменьшить кислотность), поскольку цистин легче растворяется в щелочной моче, чем в кислой моче. Увеличение потребления воды и меры по созданию в моче щелочной среды могут привести к вздутию живота, что делает такое лечение непереносимым для некоторых людей.

Снизить концентрацию цистина в моче может помочь потребление меньшего количества соли, животного белка и метионина (который содержится во многих животных белках, сырах, молочных продуктах, бобовых и орехах). Тем не менее, поскольку белок имеет важное значение для правильного роста, лица, осуществляющие уход, должны взаимодействовать с врачами, чтобы обеспечить детям достаточное его количество.

Если несмотря на эти меры камни продолжают образовываться, можно попробовать принимать такие лекарственные препараты, как пеницилламин и тиопронин. Эти лекарственные препараты вступают в реакцию с цистином и растворяют его.

Пеницилламин эффективен для поддержания низкой концентрации цистина в моче, но может вызывать токсические побочные эффекты, такие как лихорадка, сыпь и боль в суставах. Чтобы свести побочные эффекты к минимуму, врачи назначают добавки с витамином B6 (пиридоксином).

Несмотря на то, что эти лекарственные препараты, как правило, эффективны, существует довольно высокий риск продолжения образования камней.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.