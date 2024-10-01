Синдром Бартера и синдром Гительмана

Симптомы синдрома Бартера могут появляться до рождения или в течении первого года жизни, либо в раннем детстве.

Симптомы синдрома Гительмана могут появляться, начиная с позднего детства и до взрослого возраста.

Тем не менее, у некоторых людей, особенно у больных синдромом Гительмана, симптомы отсутствуют, и их диагностируют только после проведения анализов крови по другим причинам.

У детей с этими синдромами имеют место симптомы, подобные тем, что отмечаются у людей, принимающих лекарственные препараты под названием диуретики, которые увеличивают объем выделяемой мочи и могут вызвать химический дисбаланс крови. Однако в отличие от симптомов при приеме диуретиков, при синдроме Бартера или синдроме Гительмана симптомы не исчезают при прекращении приема лекарственного препарата.

Во время пребывания в матке у плода с синдромом Бартера может иметь место замедление роста. Некоторые дети рождаются недоношенными, и у них может иметь место умственная отсталость.

У детей с синдромом Бартера и иногда у детей с синдромом Гительмана может иметь место замедление роста и задержка развития. Потеря магния, кальция или калия может привести к появлению мышечной слабости, спазмов или утомляемости, особенно у людей с синдромом Гительмана. У детей с любым из этих синдромов возможна чрезмерная жажда, выделение большого объема мочи, тяга к соли, а также тошнота и рвота.

Выведение натрия и хлорида приводит к хроническому обезвоживанию слабой степени. У людей с синдромом Бартера или синдромом Гительмана может быть низкое артериальное давление (гипотензия).

Камни в почках Изображение

Кроме того, поскольку у людей с синдромом Бартера в моче имеется большое количество кальция, у них в почках могут образовываться почечные камни или отложения кальция (это явление называют нефрокальцинозом). Тем не менее, у людей с синдромом Гительмана эти проблемы не возникают.