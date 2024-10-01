При синдроме Бартера и синдроме Гительмана наследственный дефект почечных канальцев является причиной того, что почки выводят избыточное количество электролитов (калия, натрия и хлоридов), в результате чего возникают аномалии роста, электролитного баланса и, в некоторых случаях, нервов и мышц.
Эти синдромы вызваны дефектными генами.
К симптомам относятся избыточная выработка мочи, легкое обезвоживание и низкое артериальное давление.
Диагноз ставится путем измерения уровня электролитов в крови и моче, а также есть возможность провести генетический анализ.
Всем людям назначают добавки с натрием, калием и магнием, а людям с синдромом Бартера также назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
(См. также статью Врожденная патология канальцев почек. Введение.)
Синдром Бартера и синдром Гительмана являются наследственными и обычно обусловлены рецессивным геном (см. рисунок Не сцепленные с Х-хромосомой рецессивные заболевания). Таким образом, лица с синдромом Бартера и синдромом Гительмана, как правило, наследуют 1 рецессивных гена, связанных с этим расстройством, по 1 от каждого родителя. Поскольку для развития заболевания, за которое отвечает рецессивный ген, необходимы 2 гена, то родители являются носителями такого гена, но не имеют синдрома. В то же время, у братьев и сестер детей с этим заболеванием он может присутствовать. Несмотря на то, что оба синдрома встречаются редко, синдром Гительмана имеет место чаще, чем синдром Бартера.
При синдроме Бартера и синдроме Гительмана почки не способны нормально реабсорбировать из почечных канальцев соль (натрия хлорид). Таким образом, почками в мочу выводится избыточное количество электролитов натрия и хлоридов. Потеря натрия и хлоридов приводит к избыточной выработке мочи и, таким образом, к слабому обезвоживанию.
Слабое обезвоживание приводит к тому, что организм вырабатывает большее количество фермента ренина и гормона альдостерона, которые помогают регулировать артериальное давление. Увеличение уровня альдостерона приводит к усилению секреции калия и кислоты в почках, что приводит к низкому уровню калия в крови (гипокалиемии) и к потере кислот в крови, что является причиной ощелачивания pH крови (расстройство под названием метаболический алкалоз). Несмотря на то, что при обоих синдромах имеет место поражение канальцев, в других отношениях почки не поражены и нормально отфильтровывают продукты жизнедеятельности.
Обзор мочевыводящих путей
Основные различия между этими 2 синдромами:
затронутые гены;
затронутая часть канальца;
возраст, при котором начинают проявляться симптомы.
Симптомы синдрома Бартера и синдрома Гительмана
Симптомы синдрома Бартера могут появляться до рождения или в течении первого года жизни, либо в раннем детстве.
Симптомы синдрома Гительмана могут появляться, начиная с позднего детства и до взрослого возраста.
Тем не менее, у некоторых людей, особенно у больных синдромом Гительмана, симптомы отсутствуют, и их диагностируют только после проведения анализов крови по другим причинам.
У детей с этими синдромами имеют место симптомы, подобные тем, что отмечаются у людей, принимающих лекарственные препараты под названием диуретики, которые увеличивают объем выделяемой мочи и могут вызвать химический дисбаланс крови. Однако в отличие от симптомов при приеме диуретиков, при синдроме Бартера или синдроме Гительмана симптомы не исчезают при прекращении приема лекарственного препарата.
Во время пребывания в матке у плода с синдромом Бартера может иметь место замедление роста. Некоторые дети рождаются недоношенными, и у них может иметь место умственная отсталость.
У детей с синдромом Бартера и иногда у детей с синдромом Гительмана может иметь место замедление роста и задержка развития. Потеря магния, кальция или калия может привести к появлению мышечной слабости, спазмов или утомляемости, особенно у людей с синдромом Гительмана. У детей с любым из этих синдромов возможна чрезмерная жажда, выделение большого объема мочи, тяга к соли, а также тошнота и рвота.
Выведение натрия и хлорида приводит к хроническому обезвоживанию слабой степени. У людей с синдромом Бартера или синдромом Гительмана может быть низкое артериальное давление (гипотензия).
Кроме того, поскольку у людей с синдромом Бартера в моче имеется большое количество кальция, у них в почках могут образовываться почечные камни или отложения кальция (это явление называют нефрокальцинозом). Тем не менее, у людей с синдромом Гительмана эти проблемы не возникают.
Диагностика синдрома Бартера и синдрома Гительмана
Измерение уровней электролита в крови и моче
Генетический анализ
Врачи подозревают наличие синдрома Бартера или синдрома Гительмана у детей, у которых имеют место характерные симптомы или отклонение от нормы уровней электролитов в крови и моче. Иногда аномальные уровни электролита обнаруживаются, когда лабораторные исследования проводятся по другим причинам.
Диагноз обоих синдромов можно предположить после обнаружения высоких уровней ренина и альдостерона в крови, а также высоких уровней натрия, хлоридов и калия в моче.
Диагноз подтверждается с помощью генетического анализа, который становится все более широко доступным.
Члены семьи могут пройти обследование у специалиста-генетика или специалиста по заболеваниям почек. Чаще всего проводится генетический анализ.
Лечение синдрома Бартера и синдрома Гительмана
Добавки с натрием, калием и магнием;
по поводу синдрома Бартера, нестероидные противовоспалительные препараты.
Поскольку коррекцию нарушений функций клеток канальцев в почках провести невозможно, лечение продолжается всю жизнь и его целью является коррекция гормональных аномалий, аномалий водного и электролитного баланса. Люди принимают добавки, содержащие такие выводимые с мочой вещества, как натрий, калий и магний, а также увеличивают объем потребляемой жидкости.
Иногда помогают некоторые лекарственные препараты. Больным синдромом Бартера назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как индометацин или ибупрофен. НПВП при синдроме Гительмана не помогают.
Детям с очень маленьким ростом врачи могут назначать гормон роста.