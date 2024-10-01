Врожденная патология канальцев почек. Введение

В почках происходит фильтрация и очистка крови. Кроме того, почки поддерживают в организме баланс воды, растворенных солей (электролитов, таких как натрий,калий и кальций), а также питательных веществ в крови.

Почки имеют несколько различных типов элементов структуры, которые позволяют им фильтровать кровь. Когда кровь течет через почки, она проходит через микроскопические пучки кровеносных сосудов с небольшими порами (называемые клубочками). Во время этого процесса в мелкие канальцы (искривленные трубчатые элементы структуры) переходит большое количество воды, электролитов и других веществ. Клетки, выстилающие эти канальцы, реабсорбируют и возвращают в кровоток необходимую воду, электролиты и питательные вещества (например, глюкозу и аминокислоты). Клетки также удаляют продукты жизнедеятельности из крови в жидкость (которая становится мочой) при ее прохождении через канальцы.

Клетки, выстилающие канальцы, высвобождают гормоны, которые поддерживают кровоснабжение (эритропоэтин), артериальное давление и электролитный баланс, а также вырабатывают фермент, который активирует витамин D (кальцитриол). Находясь в активной форме, кальцитриол способен оказывать помощь в регулировании уровней кальция и фосфора и поддерживать здоровье костей.

Обзор мочевыводящих путей

Расстройства, которые препятствуют работе клеток внутренней оболочки почечных канальцев, называют патологиями канальцев. Некоторые заболевания канальцев являются наследственными, поэтому они присутствуют при рождении (врожденные). Некоторые из врожденные заболевания канальцев диагностируются на протяжении первого года жизни, а другие обнаруживаются многие годы спустя.

Врожденные патологии канальцев включают следующие: