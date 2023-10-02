Способность принимать решения по медицинскому обслуживанию

Правоспособность и все права, которые с ней связаны, остаются в действии до смерти, кроме случаев, когда человек признается неправоспособным по определению суда. Для установления неправоспособности суд должен вынести решение, что данный человек не может более управлять своими личными делами в своих лучших интересах, полностью или частично, и что для защиты этого человека необходимо судебное вмешательство. Врачи не могут устанавливать неправоспособность. Процессуальное производство обычно называется опекунством или опекунством над лицом с инвалидностью. Юридические требования для провозглашения неправоспособности отличаются в зависимости от штата. Тем не менее, обычно требуется соответствие следующим требованиям:

Инвалидизирующее заболевание (например, умственная отсталость, психическое расстройство, деменция, заболевание, влияющие на мышление или осведомленность, или же хроническое применение определенных препаратов).

Отсутствие умственной (когнитивной) способности воспринимать и оценивать информацию, или же принимать или сообщать решения.

Неспособность соответствовать основным требованиям физического здоровья, безопасности или самообслуживания без защитного вмешательства другого лица.

Установление факта, что опекунство или опекунство над лицом с инвалидностью является единственным осуществимым способом защиты данного человека.

Работники здравоохранения, даже если они считают, что человек не способен принимать решения, не могут действовать вопреки выраженным пожеланиям данного человека до тех пор, пока суд не объявит этого человека неправоспособным. Однако врач может получить определение суда относительно юридической недееспособности, и врача могут попросить дать показания или предоставить суду документацию.

В настоящее время в законодательстве штатов предпочитается термин «неправоспособность», а не «некомпетентность», а также определение этого термина в соответствии с конкретной задачей, то есть, для выполнения каждой задачи требуются различные способности. Например, человек может быть объявлен неправоспособным в отношении финансовых вопросов, но все еще может сохранять законные права принимать решения по медицинскому уходу или по выбору своего места жительства. Установление неправоспособности судом общей юрисдикции отбирает у человека все или часть прав по принятию решений. Неправоспособность приводит к назначению опекуна или управляющего для принятия некоторых или всех решений для данного человека.

Все чаще наименее ограничительные (наиболее самостоятельные) альтернативные требования к дееспособности включают в себя рассмотрение технологической помощи или поддерживаемого принятия решений. Технологии могут помочь людям сохранить определенную степень автономности (например, при ношении персональных систем экстренного реагирования, медицинских мониторов, сигнализирующих о необходимости действий, или автоматических напоминаний о приеме лекарственных препаратов). Кроме того, по меньшей мере 20 штатов признают формальные соглашения о поддерживаемом принятии решений (SDM) — альтернативу законной опеке или доверительному управлению, которые позволяют людям с ограниченными возможностями реализовать свои права и способность принимать решения при поддержке надежных консультантов, таких как друзья, члены семьи или профессионалы. В соглашениях SDM должны быть определены элементы поддерживающих отношений и должно быть четко указано, что лицо, которому оказывается поддержка, остается лицом, принимающим решение. (См. Центр общественного представителя: поддерживаемое принятие решений и Национальный ресурсный центр поддержки принятия решений).