Способность принимать решения по медицинскому обслуживанию

Закон признает, что взрослые люди (в большинстве штатов люди в возрасте от 18 лет и старше) имеют права управлять своими собственными делами и осуществлять собственную деятельность, включая право на принятие решений по медицинскому обслуживанию. Свободные от родительской опеки несовершеннолетние — это люди, не достигшие взрослого возраста (срок наступления совершеннолетия, обычно 18 лет), которые также считаются правоспособными. Определение этой группы отличается в зависимости от штата, но в целом включает несовершеннолетних, которые находятся в браке, финансово независимы, служат в вооруженных силах, или же которые получили судебное решение по выходу несовершеннолетнего из-под опеки. Кроме того, в некоторых штатах право давать или не давать согласие на медицинское вмешательство предоставляется раньше возраста совершеннолетия (например, в Алабаме возраст совершеннолетия составляет 19 лет, тогда как давать согласие на медицинское вмешательство можно с 14 лет). (См. также Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания.)
Неправоспособность (или некомпетентность)
Правоспособность и все права, которые с ней связаны, остаются в действии до смерти, кроме случаев, когда человек признается неправоспособным по определению суда. Для установления неправоспособности суд должен вынести решение, что данный человек не может более управлять своими личными делами в своих лучших интересах, полностью или частично, и что для защиты этого человека необходимо судебное вмешательство. Врачи не могут устанавливать неправоспособность. Процессуальное производство обычно называется опекунством или опекунством над лицом с инвалидностью. Юридические требования для провозглашения неправоспособности отличаются в зависимости от штата. Тем не менее, обычно требуется соответствие следующим требованиям:
Инвалидизирующее заболевание (например, умственная отсталость, психическое расстройство, деменция, заболевание, влияющие на мышление или осведомленность, или же хроническое применение определенных препаратов).
Отсутствие умственной (когнитивной) способности воспринимать и оценивать информацию, или же принимать или сообщать решения.
Неспособность соответствовать основным требованиям физического здоровья, безопасности или самообслуживания без защитного вмешательства другого лица.
Установление факта, что опекунство или опекунство над лицом с инвалидностью является единственным осуществимым способом защиты данного человека.
Работники здравоохранения, даже если они считают, что человек не способен принимать решения, не могут действовать вопреки выраженным пожеланиям данного человека до тех пор, пока суд не объявит этого человека неправоспособным. Однако врач может получить определение суда относительно юридической недееспособности, и врача могут попросить дать показания или предоставить суду документацию.
В настоящее время в законодательстве штатов предпочитается термин «неправоспособность», а не «некомпетентность», а также определение этого термина в соответствии с конкретной задачей, то есть, для выполнения каждой задачи требуются различные способности. Например, человек может быть объявлен неправоспособным в отношении финансовых вопросов, но все еще может сохранять законные права принимать решения по медицинскому уходу или по выбору своего места жительства. Установление неправоспособности судом общей юрисдикции отбирает у человека все или часть прав по принятию решений. Неправоспособность приводит к назначению опекуна или управляющего для принятия некоторых или всех решений для данного человека.
Все чаще наименее ограничительные (наиболее самостоятельные) альтернативные требования к дееспособности включают в себя рассмотрение технологической помощи или поддерживаемого принятия решений. Технологии могут помочь людям сохранить определенную степень автономности (например, при ношении персональных систем экстренного реагирования, медицинских мониторов, сигнализирующих о необходимости действий, или автоматических напоминаний о приеме лекарственных препаратов). Кроме того, по меньшей мере 20 штатов признают формальные соглашения о поддерживаемом принятии решений (SDM) — альтернативу законной опеке или доверительному управлению, которые позволяют людям с ограниченными возможностями реализовать свои права и способность принимать решения при поддержке надежных консультантов, таких как друзья, члены семьи или профессионалы. В соглашениях SDM должны быть определены элементы поддерживающих отношений и должно быть четко указано, что лицо, которому оказывается поддержка, остается лицом, принимающим решение. (См. Центр общественного представителя: поддерживаемое принятие решений и Национальный ресурсный центр поддержки принятия решений).
Клиническая недееспособность
Клиническая недееспособность принимать решения по медицинскому обслуживанию — это медицинское заключение квалифицированного врача или другого работника здравоохранения, который устанавливает, что данный человек не способен на следующее:
Понимать свое медицинское состояние или значимую пользу и вред предлагаемого лечения и его альтернативных вариантов.
Принимать или сообщать соответствующие решения по медицинским вопросам.
Аналогично юридической дееспособности, клиническая дееспособность специфична в отношении конкретного решения относительно медицинской помощи и ограничена этим решением. Определенное лицо может обладать клинической дееспособностью принимать простейшие решения относительно медицинской помощи (например, в/венное введение жидкостей), но может не быть способным принять решение об участии в клиническом исследовании. Важно отметить, что человек с некоторым снижением способностей может по-прежнему иметь достаточные возможности для назначения доверенного лица по принятию решений. Кроме того, клиническая недееспособность необязательно остается постоянной. Люди в состоянии интоксикации, бреда, в коматозном состоянии, сильно подавленные, возбужденные или с другими нарушениями, скорее всего, неспособны принимать решения по медицинскому обслуживанию, но позже могут восстановить такую способность. Способность человека выполнять решения также является важной в оценке врача. Например, человек со сломанной ногой может быть способен принимать решения (например, покинуть больницу и лечиться дома), но неспособен их осуществлять. Предоставление необходимой поддержки для выполнения решения становится важной целью помощи.
Люди с деменцией могут требовать оценки их уровня когнитивной функции, памяти и здравого смысла до того, как врач приступит к медицинской помощи. Люди со слабой деменцией могут мыслить достаточно ясно, чтобы понимать обсуждение со своими врачами и принимать некоторые решения по медицинским вопросам.
Врач не может поступать вопреки желаниям человека, пока этот человек не провозглашен судом неправоспособным или пока решения данного человека не являются неприемлемыми с медицинской или этической точки зрения. Если врач считает, что человек клинически недееспособен, необходимо обратиться к кому-либо, имеющему юридические полномочия действовать в качестве заместителя, принимающего решения. Тем не менее, если сам человек или другая соответствующая сторона возражает против определенного медицинского решения или установления клинической недееспособности, может последовать судебное разбирательство. В экстренном случае предполагается, что человек согласен на любую необходимую экстренную медицинскую помощь. Такой процесс принятия решений по экстренной медицинской помощи человеку, который сам не может принимать решения, редко оспаривается в суде.
Дополнительная информация
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