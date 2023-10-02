Принятие решений заместителем по умолчанию

Если человек не способен принимать решения по вопросам индивидуальной медицинской помощи, руководство для принятия решений должен предоставить другой человек или люди. Основной термин для такого человека — лицо-заместитель по принятию решений. Если доверенность на медицинский уход отсутствует, а также нет назначенного судом опекуна или доверенного лица, уполномоченного принимать решения по медицинским вопросам, то медицинские работники обычно считают ближайшего родственника или даже близкого друга назначенным по умолчанию доверенным лицом по принятию решений. В большинстве штатов утверждаются назначенные по умолчанию доверенные лица по принятию решений, однако точный объем полномочий и приоритет разрешенных доверенных лиц зависят от штата. (См. также Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания.)
Взрослые
В большинстве штатов по умолчанию доверенным лицом по принятию решений в отношении взрослых является, как правило, ближайший родственник, указанный в порядке приоритета в законодательном акте штата, обычно начиная с супруга пациента или партнера по домохозяйству, далее взрослый ребенок, родитель, брат или сестра, а затем, возможно, другие родственники. Все в большем количестве штатов полномочия лица-заместителя по принятию решений также предоставляются близкому другу. Если одинаковым приоритетом обладают более одного человека (например, несколько взрослых детей), предпочтительно общее согласие, но в некоторых штатах работникам здравоохранения разрешается руководствоваться решением большинства, или же затребовать выбор одного человека для принятия решений от имени группы. Врачи более открыты к принятию решений человеком, понимающим медицинскую ситуацию пациента и действующим с учетом интересов пациента. Конфликт между уполномоченными на принятие решения лицами может серьезно затруднить процесс.
Люди без семьи или близких друзей, которые находятся в больнице, скорее всего, получат назначенных судом опекуна или доверенное лицо. Если не ясно, кто должен принимать решения, врачам может потребоваться консультация с советом по этике в больнице или с юристами. В штатах, где отсутствует законодательство по назначению доверенного лица по умолчанию, работники здравоохранения для принятия решений в обычных ситуациях до сих пор полагаются на ближайших членов семьи пациента, но могут столкнуться с ситуацией, когда юридические неопределенности или разногласия в семье могут создавать барьеры для лечения.
Дети
В большинстве штатов дети моложе 18 лет не имеют правоспособности давать согласие на медицинское вмешательство. Таким образом, для большинства неэкстренных медицинских решений, затрагивающих детей и подростков, медицинское обслуживание не может предоставляться без согласия родителя или опекуна. Решение родителя или опекуна можно обойти только в том случае, если суд определит, что такое решение является отсутствием заботы или плохим обращением с ребенком. Существует два основных исключения. Во-первых, эмансипированные, то есть освобожденные от родительской опеки, несовершеннолетние могут давать согласие на все виды медицинского вмешательства от своего имени. Во-вторых, в большинстве штатов несовершеннолетние могут давать согласие на определенные виды медицинского вмешательства (например, лечение инфекций, передающихся половым путем, рецепты на противозачаточные препараты, аборт, лечение наркотиков и психоактивных веществ, лечение психических расстройств) без разрешения родителей. Законы отдельных штатов разнятся.
Юридический стандарт для принятия медицинских решений
Насколько это возможно, доверенное лицо по принятию решений должно максимально вовлекать в процесс принятия решений человека, которому оказывается помощь. Все лица-заместители по принятию решений, вне зависимости от того, назначены ли они пациентом, судом или по умолчанию, имеют обязательства выполнять пожелания взрослого человека и принимать в расчет шкалу ценностей пациента, если таковая известна. Работники здравоохранения отвечают за выполнение таких пожеланий, а также уважение шкалы ценностей. Если пожелания пациента и его шкала ценностей неизвестны, лицо-заместитель по принятию решений должно всегда действовать в интересах пациента.
От работников здравоохранения не требуется предоставлять лечение, которое не является приемлемым с медицинской точки зрения, как, например, лечение, не соответствующее общепринятым стандартам медицинского обслуживания. Если определенный вид лечения расходится с этическими принципами врача, но все же является приемлемым с точки зрения стандартов здравоохранения, клиницист должен приложить усилия (и в большинстве штатов по закону обязан это сделать), чтобы передать пациента другому врачу или учреждению, согласному с таким лечением.
С практической точки зрения первым шагом в принятии решения по лечению в качестве агента пациента или лица-заместителя по принятию решений является получение всех фактических данных от работников здравоохранения по диагнозу, прогнозу и альтернативным методам лечения. При необходимости принятия критически важного решения по лечению агенты и лица-заместители по принятию решений должны задать себе вопросы, например, следующие:
Изменит ли это лечение или тест ситуацию к лучшему? Каким образом?
Перевешивают ли тяготы и вред пользу от данного лечения?
Есть ли надежда на выздоровление, и если есть, какой будет жизнь впоследствии?
Какова цель данного лечения? Соответствует ли оно целям пациента?