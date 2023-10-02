Принятие решений заместителем по умолчанию

В большинстве штатов по умолчанию доверенным лицом по принятию решений в отношении взрослых является, как правило, ближайший родственник, указанный в порядке приоритета в законодательном акте штата, обычно начиная с супруга пациента или партнера по домохозяйству, далее взрослый ребенок, родитель, брат или сестра, а затем, возможно, другие родственники. Все в большем количестве штатов полномочия лица-заместителя по принятию решений также предоставляются близкому другу. Если одинаковым приоритетом обладают более одного человека (например, несколько взрослых детей), предпочтительно общее согласие, но в некоторых штатах работникам здравоохранения разрешается руководствоваться решением большинства, или же затребовать выбор одного человека для принятия решений от имени группы. Врачи более открыты к принятию решений человеком, понимающим медицинскую ситуацию пациента и действующим с учетом интересов пациента. Конфликт между уполномоченными на принятие решения лицами может серьезно затруднить процесс.

Люди без семьи или близких друзей, которые находятся в больнице, скорее всего, получат назначенных судом опекуна или доверенное лицо. Если не ясно, кто должен принимать решения, врачам может потребоваться консультация с советом по этике в больнице или с юристами. В штатах, где отсутствует законодательство по назначению доверенного лица по умолчанию, работники здравоохранения для принятия решений в обычных ситуациях до сих пор полагаются на ближайших членов семьи пациента, но могут столкнуться с ситуацией, когда юридические неопределенности или разногласия в семье могут создавать барьеры для лечения.