Предварительные медицинские указания — это юридические документы, в которых изложены пожелания конкретного человека о принятии решений по медицинской помощи на случай, если данный человек утратит способность принимать такие решения. Существуют два основных вида предварительных медицинских указаний: распоряжение о поддержании жизни и доверенность на медицинский уход. Эти два типа предварительных медицинских указаний обычно объединяются в единый медицинский документ. (См. также Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания.)

В распоряжении о поддержании жизни заранее выражаются инструкции или предпочтения конкретного человека о будущей медицинской помощи, особенно помощи в конце жизни, в случае, если данный человек утратит способность принимать решения по медицинской помощи.

Доверенность на медицинский уход назначает лицо (обычно называемое медицинским агентом, а также делегированным лицом, медицинским представителем, или другим названием, в зависимости от штата) для принятия решения за данного человека (доверителя) в случае недееспособности данного человека (временной или постоянной) принимать решения по медицинским вопросам.

Если кто-то не способен принять решение по медицинскому обслуживанию или сообщить о нем, и не имеет назначенного судом заместителя (опекуна или доверенного лица), а также самостоятельно назначенного заместителя (представителя или делегированного лица), то медицинские работники обычно считают ближайшего родственника или даже близкого друга назначенным по умолчанию доверенным лицом по принятию решений. В большинстве штатов утверждаются назначенные по умолчанию доверенные лица по принятию решений, как правило, из числа ближайших родственников, однако точный объем полномочий и приоритет разрешенных доверенных лиц зависят от штата.

Если закон штата не наделяет полномочиями назначенное по умолчанию доверенное лицо по принятию решений, а врачи и больницы обращаются к ближайшему родственнику, объем их юридических полномочий в таких случаях становится менее ясным. В редких случаях, если дело слушается в суде, суды обычно предпочитают назначать члена семьи в качестве опекуна или опекуна лица с инвалидностью для принятия решений о медицинской помощи, но могут также обратиться и к другу или постороннему лицу для распоряжений по уходу. Доверенность на медицинский уход (и распоряжение о поддержании жизни, если в нем указаны полезные инструкции) исключает практически любую потребность в судебном разбирательстве, а также гарантирует уважение решений данного человека в отношении медицинской помощи.

В идеале копии распоряжения о поддержании жизни или доверенности на медицинский уход должны быть предоставлены каждому врачу, лечащему главное лицо, а также больнице при поступлении в стационар. Копии также должны подшиваться в постоянную медицинскую документацию главного лица, выдаваться назначенному агенту и юристу главного лица, а также храниться вместе с важной личной документацией. Также копии должны быть предоставлены другим близким родственникам или друзьям, которые, скорее всего, будут вовлечены в процесс в случае серьезного заболевания. Это помогает избежать неожиданных и противоречивых ситуаций, когда сотруднику приходится принимать трудные решения. Веб-базы данных, которые хранят информацию о предварительных распоряжениях и доступ к которым могут получить медицинские работники, становятся все более распространенными. Также доступны приложения для смартфонов для предварительных распоряжений, позволяющие людям хранить предварительные распоряжения, делиться ими с членами семьи и отправлять их в электронном виде врачам.

Наличие нескольких предварительных медицинских указаний или же слишком сложного документа может внести неразбериху. Если в наличии есть и распоряжение о поддержании жизни, и доверенность на медицинский уход, главное лицо должно оговорить, какой из документов необходимо выполнять, если документы окажутся противоречивыми.

Распоряжение о поддержании жизни Распоряжение о поддержании жизни — это ограниченный документ, в котором излагаются предпочтения человека по вопросам будущего медицинского ухода. Во многих штатах документ называется более формально — медицинские указания врачам или декларация. Распоряжение о поддержании жизни обычно направлено на уход в конце жизни, но может также включать указания по любому аспекту помощи или лечения. Например, все чаще люди заполняют специализированные предварительные психиатрические указания, направленные на лечение психических расстройств. Распоряжение о поддержании жизни обычно вступает в силу только тогда, когда человек утрачивает способность принимать решения по медицинской помощи и страдает заболеванием, определенным в законе штата, обычно смертельным заболеванием, или не приходит в сознание. В некоторых штатах признаются дополнительные заболевания, такие как терминальная стадия (например, болезни Альцгеймера) или любое заболевание, указанное в распоряжении о поддержании жизни. Многие люди считают, что смерть более предпочтительна, чем постоянная зависимость от медицинского оборудования или отсутствие надежды на возвращение к определенному качеству жизни. Другие же полностью уверены, что следует задействовать чрезвычайные героические усилия и технологии, чтобы продлить жизнь как можно дольше, вне зависимости от степени требуемого медицинского вмешательства или качества жизни, к которым это приводит. Распоряжение о поддержании жизни дает человеку возможность выразить такие предпочтения (или любые промежуточные меры, которые данный человек считает приемлемыми). Включение информации в распоряжение о поддержании жизни, которая касается основных принципов ухода за неизлечимо больными, личных приоритетов и целей лечения, может быть столь же или даже более полезным, чем конкретные пожелания по поводу лечения, поскольку большинство конкретных решений о лечении невозможно предсказать заранее. Для того, чтобы распоряжение о поддержании жизни имело юридическую силу, документ должен соответствовать требованиям закона штата, например, в том, как документ подписывается и заверяется, нужен ли нотариус, или же что должно входить в текст документа. Во многих штатах доступны специальные бланки на случай, если человек решит ими воспользоваться. Обычно можно найти образцы приемлемых бланков в больницах и у медицинских работников, в местных организациях, обслуживающих пожилых людей, или же на веб-сайтах юридических (адвокатских) ассоциаций. Примеры формулировок Как правило, в распоряжении о поддержании жизни рассматривается вопрос о том, когда цели лечения должны быть изменены с агрессивных, лечебных усилий на усилия, преимущественно обеспечивающие комфортный уход и естественную смерть. Каждый человек проводит такую черту по-своему, в зависимости от шкалы ценностей, убеждений и целей. Некоторые люди в распоряжении о поддержании жизни предоставляют, главным образом, общие инструкции, в то время как другие также оставляют специальные распоряжения о конкретных вариантах лечения, например, искусственном питании и гидратации (кормлении через зонд), сердечно-легочной реанимации (СЛР) или искусственной вентиляции легких. Ситуация и пожелания каждого человека являются уникальными и сложными. Таким образом, краткие примеры формулировок, включенные в данный раздел, предоставляются просто с целью иллюстрации широкого разнообразия вопросов. Например, чтобы указать предпочтительность полного, агрессивного медицинского лечения, в документе может быть указано: «Я хочу, чтобы моя жизнь продлевалась как можно дольше, независимо от моего состояния, вероятности моего выздоровления, тягот лечения или стоимости процедур». Тем не менее, следует отметить, что конкретный выбор человека имеет определенные ограничения. Например, от работников здравоохранения не требуют предоставлять лечение, которое не является необходимым с медицинской точки зрения или же является явно бесполезным. Для предотвращения героических усилий по продлению жизни в документе может быть указано: «Если у меня будет смертельное заболевание или стойкое вегетативное состояние, из которого, как ожидается, я не выйду, а поддержка жизни будет только оттягивать момент моей смерти, я не хочу, чтобы моя жизнь продлевалась, и не хочу, чтобы искусственное поддержание жизненных функций (в том числе искусственное питание и гидратация) обеспечивалось или продолжалось». Некоторые люди могут провести эту черту по-другому. Например, в документе может быть указано: «Если у меня будет необратимое и тяжелое повреждение головного мозга (например, я могу открывать глаза, но не могу говорить или понимать) и ожидается, что мне не станет лучше, я не хочу, чтобы моя жизнь продлевалась, и не хочу, чтобы искусственное поддержание жизненных функций (в том числе искусственное питание и гидратация) обеспечивалось или продолжалось». Во всех случаях, когда люди отказываются от помощи путем выдачи предварительных медицинских указаний, от медицинских работников все же каждый раз требуется принимать меры обеспечения комфорта, необходимого при заболевании пациента. Ограничения Распоряжение о поддержании жизни имеет существенные ограничения. Например, в этом документе используется только узкий диапазон решений в конце жизни, такие решения не могут реалистично предсказать все серьезные медицинские обстоятельства, с которыми человек может столкнуться в будущем, а данный письменный документ может оказаться недоступным в нужное время и в нужном месте. Также предпочтения людей могут изменяться при развитии у них прогрессирующих заболеваний или по мере изменения их ценностей или приоритетов с течением времени. Распоряжение о поддержании жизни часто делается задолго до фактической необходимости принятия серьезных решений, так что конкретизированные указания могут быть не рассчитаны для применения в новых и непредвиденных обстоятельствах. Тем не менее, распоряжение о поддержании жизни может предоставить общие указания работникам здравоохранения и доверенным лицам по принятию решений для данного человека перед лицом серьезного заболевания. Знаете ли Вы, что...