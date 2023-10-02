Люди имеют право на получение информации о потенциальном вреде, пользе и альтернативных вариантах лечения во время принятия ими решений о медицинской помощи, а также они имеют право принять помощь или отказаться от нее. До выполнения любого инвазивного обследования или предоставления медицинского лечения врачи должны получить разрешение от правомочного пациента в том смысле, что пациент предоставляет информированное и добровольное согласие на выполнение такого обследования или лечения. Данный процесс известен как информированное согласие. (См. также Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания.)

Процесс информированного согласия должен предусматривать обсуждение между индивидуумом и врачом. Пациентов следует призывать задавать вопросы о своем заболевании и вариантах лечения, а врачи должны делиться фактами и оценками с одновременным предоставлением поддержки и советов. Врачи должны излагать материал таким образом, чтобы он был понятен пациенту, а также предоставлять четкую информацию о вреде и пользе. В соответствии с федеральным законодательством Соединенных Штатов Америки требуется, чтобы врачи предпринимали разумные действия для соответствующего общения с пациентами, которые не говорят на английском языке, или при наличии других коммуникационных барьеров.

Все чаще в процессе донесения медицинской информации сотрудники здравоохранения используют материалы, помогающие пациентам принимать решения (PDA). К PDA относятся образовательная литература с графикой, фотографиями и диаграммами, таблицы решений, видеоматериалы, веб-сайты с интерактивными программами, как, например, программы, которые задают вопросы и предоставляют отзывы. PDA могут даже включать структурированный персональный коучинг. Люди, использующие PDA, могут меньше сомневаться в принятии медицинских решений.

Информированное согласие достигается в большей степени, когда пациенты понимают следующее:

Свой текущий медицинский статус, в том числе возможное развитие событий, если не будет проводиться никакого лечения.

Потенциально полезные варианты лечения, в том числе описание и разъяснение возможных вреда, преимуществ и бремени.

Как правило, мнение работника здравоохранения в отношении наилучшего альтернативного варианта.

Неопределенность, связанная с каждым из этих элементов.

Как правило, документ, обобщающий обсуждение, подписывается пациентом при принятии решения по любому основному лечению.

Если пациент не способен предоставить информированное согласие (недееспособный), врач обращается к человеку (представителю), указанному в доверенности на медицинский уход. Если такой доверенности не существует, врач может обратиться к другому уполномоченному доверенному лицу по принятию решений. Если необходимо предоставление экстренной или срочной помощи, а ни одно уполномоченное лицо, принимающее решения недоступно в экстренном порядке, применяется доктрина презумпции согласия: Предполагается, что пациенты соглашаются на любое необходимое неотложное лечение, если они не отказались от такого лечения.