Люди имеют право на получение информации о потенциальном вреде, пользе и альтернативных вариантах лечения во время принятия ими решений о медицинской помощи, а также они имеют право принять помощь или отказаться от нее. До выполнения любого инвазивного обследования или предоставления медицинского лечения врачи должны получить разрешение от правомочного пациента в том смысле, что пациент предоставляет информированное и добровольное согласие на выполнение такого обследования или лечения. Данный процесс известен как информированное согласие. (См. также Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания.)
Процесс информированного согласия должен предусматривать обсуждение между индивидуумом и врачом. Пациентов следует призывать задавать вопросы о своем заболевании и вариантах лечения, а врачи должны делиться фактами и оценками с одновременным предоставлением поддержки и советов. Врачи должны излагать материал таким образом, чтобы он был понятен пациенту, а также предоставлять четкую информацию о вреде и пользе. В соответствии с федеральным законодательством Соединенных Штатов Америки требуется, чтобы врачи предпринимали разумные действия для соответствующего общения с пациентами, которые не говорят на английском языке, или при наличии других коммуникационных барьеров.
Все чаще в процессе донесения медицинской информации сотрудники здравоохранения используют материалы, помогающие пациентам принимать решения (PDA). К PDA относятся образовательная литература с графикой, фотографиями и диаграммами, таблицы решений, видеоматериалы, веб-сайты с интерактивными программами, как, например, программы, которые задают вопросы и предоставляют отзывы. PDA могут даже включать структурированный персональный коучинг. Люди, использующие PDA, могут меньше сомневаться в принятии медицинских решений.
Информированное согласие достигается в большей степени, когда пациенты понимают следующее:
Свой текущий медицинский статус, в том числе возможное развитие событий, если не будет проводиться никакого лечения.
Потенциально полезные варианты лечения, в том числе описание и разъяснение возможных вреда, преимуществ и бремени.
Как правило, мнение работника здравоохранения в отношении наилучшего альтернативного варианта.
Неопределенность, связанная с каждым из этих элементов.
Как правило, документ, обобщающий обсуждение, подписывается пациентом при принятии решения по любому основному лечению.
Если пациент не способен предоставить информированное согласие (недееспособный), врач обращается к человеку (представителю), указанному в доверенности на медицинский уход. Если такой доверенности не существует, врач может обратиться к другому уполномоченному доверенному лицу по принятию решений. Если необходимо предоставление экстренной или срочной помощи, а ни одно уполномоченное лицо, принимающее решения недоступно в экстренном порядке, применяется доктрина презумпции согласия: Предполагается, что пациенты соглашаются на любое необходимое неотложное лечение, если они не отказались от такого лечения.
Отказ от медицинской помощи
Люди, обладающие способностью принимать юридические и медицинские решения, имеют право отказаться от получения любой медицинской помощи. Они могут отказаться от помощи, даже если такую помощь согласны получать практически все другие лица, или если такая помощь является очевидно жизнеспасающей. Например, человек с инфарктом миокарда может принять решение покинуть стационар, даже если это может привести к смертельному исходу. Даже если другие считают такое решение ошибочным или неблагоразумным, само по себе решение отказа от лечения не может использоваться в качестве доказательства того, что данный человек является недееспособным. Во многих случаях пациенты отказываются от лечения из-за страха, неправильного понимания или отсутствия доверия. Но отказ может быть вызван депрессией, делирием или другими медицинскими состояниями, которые могут повлиять на способность человека принимать решения по вопросам медицинской помощи.
Отказ от помощи должен подтолкнуть врача к началу дальнейшего обсуждения, чтобы определить, почему пациент отказывается от помощи, и есть ли у пациента какие-либо опасения относительно согласия на помощь, которые могут быть урегулированы. Например, пациентам, которые отказываются от помощи, поскольку у них нет возможности оплачивать такую помощь, можно посоветовать обратиться за социальным пособием, например, по программе Medicaid, или сообщить о возможности разработать подходящий план выплат. Осознанный отказ пациента от лечения не считается попыткой самоубийства, так же, как и согласие врача с его законным решением по отказу от лечения не считается медицинской помощью в смерти (ранее — самоубийство с помощью врача). Скорее, любая последующая смерть юридически считается естественным последствием хода самой болезни.
Иногда решение пациента по отказу от лечения может нанести вред другим лицам. Например, пациенты, отказывающиеся от лечения определенных инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, подвергают риску заражения других людей. Кроме того, люди, которые отказываются разрешить лечение других людей, как, например, маленького ребенка или зависимого взрослого, могут подвергать риску здоровье другого человека. В таких случаях врачи часто консультируются с юристами, судьями и экспертами в области этики.