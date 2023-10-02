Врачебная ошибка

Люди могут подать в суд на работников здравоохранения, если считают, что они получили травму. Основанием для иска и процессуальных действий может послужить широкий ряд причин. Тем не менее, в успешных судебных процессах по врачебным ошибкам обычно требуется доказательство всех следующих фактов:

Предоставленное обслуживание было хуже обычного стандартного обслуживания, предоставляемого аналогичными поставщиками медицинских услуг в аналогичных обстоятельствах.

Между поставщиком медицинских услуг и пациентом, получившим травму, существовали профессиональные отношения.

Пациенту был нанесен вред вследствие нарушения стандартов обслуживания.

(См. также Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания.)

Опасение судебных исков иногда оказывает давление на врачей и заставляет их действовать таким образом, который не всегда наилучшим образом соответствует интересам пациента. Например, чтобы избежать даже малейшего риска судебного иска, врач может назначать анализы или виды лечения, которые несут в себе больше вреда, чем пользы для пациента. Такая практика называется защитной медициной. К рискам от ненужных тестов могут относиться воздействие излучения и случайные ошибочные результаты анализов, которые могут приводить к дальнейшим ненужным тестам, часть которых может приводить к осложнениям (например, травме или воздействию радиации) или даже к ошибочному диагнозу и ненужному лечению. Если вероятность обнаружения нарушения, требующего лечения, чрезвычайно мала, вред от исследований может перевешивать пользу.

Пациенты должны просить врача объяснить им сравнительную пользу и риски любого исследования и предлагаемого лечения до начала каких-либо действий. Большинство врачей понимают, что лучшей защитой от судебных исков является отличное медицинское обслуживание, и строят со своими пациентами близкие, доверительные отношения на основе сотрудничества.