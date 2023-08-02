Физические упражнения у пожилых людей

Большинство людей старше 65 лет не выполняют физические упражнения на рекомендованном уровне, несмотря на известную пользу упражнений для здоровья, в том числе для:

продления жизни;

улучшения качества жизни (например, выносливости, силы, настроения, гибкости, качества сна, психической функции).

Кроме того, многие пожилые люди не знают, насколько интенсивно они могут заниматься и какой объем физических упражнений они в состоянии выполнить..

Физические упражнения — один из наиболее безопасных и наиболее эффективных способов улучшить здоровье. Ввиду снижения физической работоспособности из-за старения и возрастных нарушений, пожилые люди могут получать больше пользы от физических упражнений, чем молодежь. Физические упражнения приносят пользу, даже если начать заниматься ими в более позднем возрасте. Базовые, умеренные силовые тренировки помогают пожилым людям выполнять повседневные действия, такие как подъем по лестнице, или даже менее трудоемкие действия, включая купание, одевание, приготовление еды и поход за продуктами.

Наибольшую пользу для здоровья можно получить, выполняя аэробные упражнения, когда физически неактивные люди начинают занятия спортом.

Сила уменьшается с возрастом, и недостаток силы может мешать функционированию. Силовые тренировки могут увеличить мышечную массу, значительно улучшая функционирование. При большей мышечной массе работа мышц требует меньшего напряжения сердечно-сосудистой системы. Увеличение силы мышц ног повышает скорость передвижения и ходьбы по лестнице. Пожилые люди, выполняющие физические упражнения, имеют более благоприятный прогноз при тяжелом заболевании.

Не все пожилые люди в состоянии выполнять физические упражнения без вреда для организма. Физические упражнения могут быть опасны для некоторых лиц с определенными заболеваниями сердца и неконтролируемым повышенным артериальным давлением или сахарным диабетом. Такие заболевания, как артрит, могут усложнить выполнение упражнений. Однако большая часть пожилых людей, даже те, кто страдает заболеваниями сердца, могут выполнять упражнения. Они должны следовать специально разработанной программе упражнений или тренироваться под наблюдением врача, физиотерапевта или сертифицированного тренера. Необходимо прекратить выполнение упражнений и обратиться к врачу при возникновении боли в груди, головокружения или нерегулярного или учащенного сердцебиения во время тренировки.

Перед началом программы упражнений врач должен обследовать пожилого человека, чтобы выявить заболевания сердца и физические ограничения для тренировок. Электрокардиография (ЭКГ) обычно не требуется при отсутствии проблемы в анамнезе или результатах медицинского осмотра. Пожилым людям, которые планируют начинать тренировки медленно и повышать интенсивность постепенно, обычно не требуется проба с физической нагрузкой. Врачи могут провести нагрузочную пробу для физически неактивных людей, которые планируют начинать интенсивные тренировки, особенно если врачи подозревают наличие диабета, заболевания легких или сердца.