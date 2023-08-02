Польза от физических нагрузок

Регулярные физические нагрузки делают сердечную мышцу более сильной, а легкие — более тренированными, что дает возможность сердечно-сосудистой системе с каждым ударом сердца доставлять больше кислорода телу, а дыхательной системе — увеличивать максимальное количество кислорода, вмещаемого легкими. Физические упражнения также продемонстрировали следующие преимущества:
снижение артериального давления;
несколько снижают уровни общего холестерина и холестерина низкой плотности (ЛПНП) («плохого» холестерина)
повышают уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) («хорошего» холестерина)
Такие благотворные эффекты, в свою очередь, снижают риск инфаркта миокарда, инсульта и ишемической болезни сердца. Кроме того, у регулярно тренирующихся людей менее вероятно развитие рака толстой кишки, а также некоторых форм сахарного диабета. В целом, регулярные физические нагрузки — это лучшее, что можно сделать для профилактики болезней, поддержания здоровой массы тела, сохранения крепкого здоровья и долголетия, а также для повышения качества жизни.
Физические нагрузки укрепляют мышцы, что позволяет людям выполнять задачи, которые в противном случае были бы невыполнимы, или же дают им возможность выполнять такие задачи с меньшими усилиями. Каждое физическое усилие требует силы мышц, а также в некоторой степени подвижности суставов. Регулярные тренировки улучшают оба этих показателя.
В ходе тренировок мышцы и суставы растягиваются, что в свою очередь увеличивает гибкость и помогает предотвращать травмы. Физические нагрузки также улучшают умение балансировать, повышая прочность тканей вокруг суставов и во всем теле, и тем самым предотвращая падения. Упражнения с утяжелением, такие как ходьба быстрым шагом и упражнения с поднятием тяжестей, укрепляют кости и помогают предотвратить остеопороз. Тренировки часто улучшают функционирование и уменьшают боль у больных остеоартритом, хотя программы занятий должны разрабатываться для каждого человека индивидуально, и при этом следует избегать чрезмерных нагрузок на суставы, как, например, при прыжках и беге.
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Они повышают в организме уровень эндорфинов — химических веществ в головном мозге, которые ослабляют боль и вызывают ощущение хорошего самочувствия. Таким образом, физические нагрузки улучшают настроение и добавляют сил, и даже могут облегчать депрессию. Тренировки могут также способствовать повышению самооценки, улучшая общее состояния здоровья и внешний вид.
В дополнение к остальным преимуществам, регулярные физические нагрузки помогают пожилым людям сохранять самостоятельность, повышая их работоспособность и предотвращая падения и переломы (см. Упражнения у пожилых людей). Физические упражнения укрепляют мышцы даже у самых дряхлых пожилых людей, живущих в доме престарелых или в доме для пенсионеров. При этом у них повышается аппетит, уменьшаются запоры и улучшается сон.
Польза от тренировок начинает снижаться в течение нескольких недель после прекращения занятий. Уменьшается сила сердца и мышц, снижается уровень холестерина ЛПВП, при этом возрастает артериальное давление и количество жира. Даже у бывших спортсменов, которые прекращают тренироваться, ощутимой долгосрочной пользы не наблюдается. Тем не менее, люди, которые в прошлом были физически активны, зачастую могут вернуться в форму быстрее.
Другие причины заниматься физическими упражнениями
В дополнение к рекомендованным физическим нагрузкам для общего здоровья и благополучия в некоторых случаях врачи могут назначать специальные программы тренировок. Перед плановым хирургическим вмешательством врачи могут порекомендовать заниматься тренировками для того, чтобы ускорить восстановление после хирургического вмешательства. Врачи могут также назначать особые программы упражнений для реабилитации после серьезных травм или заболеваний, например, инфаркта миокарда, инсульта, серьезных операций или травмы (см. Обзор реабилитации).