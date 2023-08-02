Польза от физических нагрузок

Регулярные физические нагрузки делают сердечную мышцу более сильной, а легкие — более тренированными, что дает возможность сердечно-сосудистой системе с каждым ударом сердца доставлять больше кислорода телу, а дыхательной системе — увеличивать максимальное количество кислорода, вмещаемого легкими. Физические упражнения также продемонстрировали следующие преимущества:

снижение артериального давления;

несколько снижают уровни общего холестерина и холестерина низкой плотности (ЛПНП) («плохого» холестерина)

повышают уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) («хорошего» холестерина)

Такие благотворные эффекты, в свою очередь, снижают риск инфаркта миокарда, инсульта и ишемической болезни сердца. Кроме того, у регулярно тренирующихся людей менее вероятно развитие рака толстой кишки, а также некоторых форм сахарного диабета. В целом, регулярные физические нагрузки — это лучшее, что можно сделать для профилактики болезней, поддержания здоровой массы тела, сохранения крепкого здоровья и долголетия, а также для повышения качества жизни.

Физические нагрузки укрепляют мышцы, что позволяет людям выполнять задачи, которые в противном случае были бы невыполнимы, или же дают им возможность выполнять такие задачи с меньшими усилиями. Каждое физическое усилие требует силы мышц, а также в некоторой степени подвижности суставов. Регулярные тренировки улучшают оба этих показателя.

В ходе тренировок мышцы и суставы растягиваются, что в свою очередь увеличивает гибкость и помогает предотвращать травмы. Физические нагрузки также улучшают умение балансировать, повышая прочность тканей вокруг суставов и во всем теле, и тем самым предотвращая падения. Упражнения с утяжелением, такие как ходьба быстрым шагом и упражнения с поднятием тяжестей, укрепляют кости и помогают предотвратить остеопороз. Тренировки часто улучшают функционирование и уменьшают боль у больных остеоартритом, хотя программы занятий должны разрабатываться для каждого человека индивидуально, и при этом следует избегать чрезмерных нагрузок на суставы, как, например, при прыжках и беге.

Знаете ли Вы, что...

Они повышают в организме уровень эндорфинов — химических веществ в головном мозге, которые ослабляют боль и вызывают ощущение хорошего самочувствия. Таким образом, физические нагрузки улучшают настроение и добавляют сил, и даже могут облегчать депрессию. Тренировки могут также способствовать повышению самооценки, улучшая общее состояния здоровья и внешний вид.

В дополнение к остальным преимуществам, регулярные физические нагрузки помогают пожилым людям сохранять самостоятельность, повышая их работоспособность и предотвращая падения и переломы (см. Упражнения у пожилых людей). Физические упражнения укрепляют мышцы даже у самых дряхлых пожилых людей, живущих в доме престарелых или в доме для пенсионеров. При этом у них повышается аппетит, уменьшаются запоры и улучшается сон.

Польза от тренировок начинает снижаться в течение нескольких недель после прекращения занятий. Уменьшается сила сердца и мышц, снижается уровень холестерина ЛПВП, при этом возрастает артериальное давление и количество жира. Даже у бывших спортсменов, которые прекращают тренироваться, ощутимой долгосрочной пользы не наблюдается. Тем не менее, люди, которые в прошлом были физически активны, зачастую могут вернуться в форму быстрее.