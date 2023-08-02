Обзор физических упражнений

Существует много преимуществ физических упражнений. Физические упражнения являются одним из наиболее эффективных средств, и при правильном выполнении — безопасным способом укрепления здоровья и благополучия. Например, физические упражнения могут укрепить сердечно-сосудистую систему, снизить артериальное давление, улучшить уровень жиров, холестерина и сахара в крови, укрепить мышцы, предотвратить падения и улучшить настроение. В результате люди могут улучшить свои функции, жить дольше и избежать многих распространенных заболеваний. Преимущества физических упражнений обычно намного превышают возможный вред.

Тем не менее, вред возможен. Чрезмерная нагрузка или упражнения с отягощениями могут способствовать износу и разрывам сустава, что повышает риск и тяжесть остеоартрита. Также свою активность должны ограничить люди с определенными заболеваниями. Например, люди с ишемической болезнью сердца должны ограничить интенсивность своих аэробных упражнений.

Любая программа физических упражнений включает следующие аспекты:

Частота (как часто)

Интенсивность (насколько трудно)

Время (как долго)

Тип

Общий принцип, лежащий в основе всех видов физической нагрузки, заключается в том, что организм реагирует на повышенные физические требования, становясь все более работоспособным (сильнее, быстрее, эффективнее). Различные виды физической нагрузки предъявляют различные требования к различным частям тела.

Общие категории физических упражнений включают следующее:

Прежде чем начать занятия соревновательными видами спорта или программу упражнений, следует проконсультироваться с врачом (см. Приступая к программе тренировок) и получить информацию от своего врача, профессионалов в местных фитнес-центрах и/или опубликованную информацию из авторитетных источников о безопасном выполнении физических упражнений и выборе правильных упражнений.