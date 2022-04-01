Ткани и органы

Ткани — это родственные клетки, объединенные между собой. Клетки в ткани не являются одинаковыми, но они слаженно работают для выполнения конкретных функций. Например, мышечная ткань имеет мышечные клетки, которые сокращаются, чтобы заставить мышцу двигаться. Мышечная ткань также имеет нервные клетки, которые посылают сигналы, сообщающие мышце, когда она должна сократиться и расслабиться. Образец ткани, взятой для исследования под микроскопом (биопсии), содержит множество типов клеток, даже если врача интересует только один конкретный тип.

Соединительная ткань является прочной, часто волокнистой тканью, которая связывает вместе структурные элементы организма и обеспечивает поддержку и эластичность. Она присутствует почти в каждом органе, формируя значительную часть кожи, сухожилий, суставов, связок, кровеносных сосудов и мышц. Характерные особенности соединительной ткани и типы клеток, содержащихся в ней, отличаются в зависимости от расположения этой ткани в теле.

Внутри туловища

Органы являются узнаваемыми по строению структурами организма (например, сердце, легкие, печень, глаза и желудок) и выполняют особые функции. Орган состоит из нескольких типов тканей и, следовательно, из нескольких типов клеток. Например, сердце содержит мышечную ткань, которая сокращается для перекачки крови, соединительную ткань, из которой состоят сердечные клапаны, а также особые клетки, поддерживающие частоту и ритм сердцебиения. Глаз содержит мышечные клетки, которые открывают и закрывают зрачок, прозрачные клетки, из которых состоит хрусталик и роговица, клетки, которые вырабатывают жидкость в глазе, клетки, чувствительные к свету, а также нервные клетки, проводящие импульсы в головной мозг.

Даже в таком простом на первый взгляд органе, как желчный пузырь, есть различные типы клеток — клетки, образующие оболочку, устойчивую к раздражающим действиям желчи, мышечные клетки, которые сокращаются для выталкивания желчи, а также клетки, образующие волокнистую внешнюю стенку оболочки, удерживающей содержимое внутри.