Клетки — это основные строительные блоки, из которых состоит тело. Все ткани и органы состоят из миллиардов различных клеток. Клетки человека имеют разные размеры, но все они довольно маленькие. Даже самая большая из них, оплодотворенная яйцеклетка, слишком мала для того, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Все клетки в организме человека происходят от двух клеток — яйцеклетки матери и сперматозоида отца. После соединения яйцеклетки и сперматозоида (оплодотворения) оплодотворенная яйцеклетка представляет собой всего лишь одну клетку. Эта клетка, зигота, много раз делится, и по мере ее деления у последующих поколений клеток развиваются различные характеристики и функции. Эти разные клетки в конечном итоге образуют различные органы (см. также Стадии развития плода).

Организм состоит из многих различных типов клеток, каждый из которых имеет свое собственное строение и функцию. Некоторые типы клеток включают:

клетки крови;

мышечные клетки;

клетки кожи;

нервные клетки;

железистые клетки.

Некоторые клетки, такие как клетки крови, свободно перемещаются в крови и не склеиваются друг с другом. Другие, например, клетки мышц, прочно соединены друг с другом.

Некоторые клетки, например, клетки кожи, быстро делятся и воспроизводятся. Другие же, например, некоторые нервные клетки, не делятся и не воспроизводятся, за исключением чрезвычайных обстоятельств.

Эпителий: Поверхности тела

Помимо человеческих клеток, в организме человека присутствуют чужеродные клетки. Этими чужеродными клетками являются микроорганизмы, такие как бактерии и грибки, которые живут на коже, в дыхательных путях, во рту, пищеварительном тракте, репродуктивной системе и мочевыводящих путях, не причиняя какого-либо вреда. Микроорганизмы, которые занимают определенную часть тела, называются его резидентной флорой, или микробиомом. Многие представители резидентной флоры на самом деле приносят пользу человеку — например, помогая ему переваривать пищу или препятствуя росту других, более опасных бактерий.

Вирусы не являются клетками. Вирусы содержат генетический материал (ДНК или РНК), но для их размножения требуется живая клетка.

Структура клеток Часто считаемая самой малой единицей живого организма, клетка, в свою очередь, состоит из многочисленных еще меньших составных частей, каждая из которых выполняет свою собственную функцию. Клетки человека окружены поверхностной мембраной (она называется клеточной мембраной), которая удерживает внутри их содержимое. Тем не менее, эта мембрана не только представляет собой мешочек; она принимает активное участие в жизни клетки. Мембрана контролирует, какие химические и другие вещества могут попасть в клетку и покинуть ее. Кроме того, на мембране расположены рецепторы, позволяющие другим клеткам опознать данную клетку. Эти рецепторы также реагируют на вещества, вырабатываемые организмом, и на лекарства, поступившие в организм, избирательно позволяя таким веществам или лекарствам проникать в клетку или покидать ее (см.Рецепторы на клетках). Реакции, происходящие в рецепторах, часто изменяют или контролируют функции клетки. Примером такой реакции является связывание инсулина с рецепторами клеточной мембраны, что позволяет глюкозе проникать в клетку и поддерживать необходимый уровень глюкозы в крови. Клеточная мембрана состоит из двух основных частей: цитоплазма;

ядро. Цитоплазма содержит структуры, которые потребляют и преобразуют энергию, а также выполняют клеточные функции. Ядро содержит генетический материал клетки (гены и хромосомы), который содержит все инструкции о том, как клетка функционирует, и контролирует деление и размножение клеток. Митохондрии — это крошечные структуры в цитоплазме каждой клетки, которые снабжают клетку энергией. Внутри митохондрии Изображение Внутри клетки