Взаимодействия разум-тело

Разум и тело очень активно взаимодействуют между собой, непосредственно влияя на здоровье человека. Пищеварительная система глубоко контролируется разумом (головным мозгом); поэтому тревога, депрессия и страх кардинально влияют на функцию этой системы. Социальный и психологический стресс может вызвать или обострить множество различных заболеваний и расстройств, таких как сахарный диабет, повышенное артериальное давление и мигренозная головная боль. Тем не менее, относительная значимость психологических факторов широко варьируется у разных людей с одним и тем же расстройством.

Большинство людей на основании интуиции или личного опыта верят в то, что эмоциональный стресс может вызывать или менять ход даже серьезных физических заболеваний. Как работают эти стрессогенные факторы, до сих пор не выяснено. Безусловно, эмоции могут влиять на определенные функции тела, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление, потоотделение, характер сна, выделение кислоты в желудке, а также дефекацию, но другие взаимосвязи являются менее очевидными. Например, сейчас только начинают выявлять пути и механизмы, посредством которых осуществляется взаимодействие головного мозга и иммунной системы. Поразительно то, что головной мозг может менять активность лейкоцитов и, тем самым, иммунный ответ, поскольку лейкоциты перемещаются в пределах тела в кровеносных или лимфатических сосудах, а не прикреплены к нервам. Тем не менее, в исследованиях было продемонстрировано, что головной мозг действительно обменивается информацией с лейкоцитами. Например, депрессия может подавлять иммунную систему и делать человека более восприимчивым к инфекциям, например к простуде.

Стресс может вызывать физические симптомы, даже если физическое заболевание отсутствует, поскольку на эмоциональный стресс тело отвечает физиологически. Например, стресс может вызвать тревогу, которая, в свою очередь, дает толчок вегетативной нервной системе и гормонам, таким как эпинефрин, для учащения сердцебиения и повышения артериального давления, а также увеличения потоотделения. Стресс может также вызывать мышечное напряжение, приводящее к болям в шее, спине, голове или других частях тела.

Под психофизическими методами лечения понимают терапевтические методики, которые основываются на теории о том, что сознание и эмоции человека могут воздействовать на его физическое здоровье. Поведенческие, психологические и социальные методы используются в попытке поддержания здоровья и предупреждения или лечения заболеваний.

Взаимодействие разум-тело строится по аналогии с улицей с двусторонним движением. Не только психологические факторы вносят вклад в развитие или обострение широкого спектра физических заболеваний, но и физические заболевания могут воздействовать на разум или настроение человека. Люди с угрожающими жизни, рецидивирующими или хроническими физическими заболеваниями часто впадают в депрессию. Депрессия может ухудшать признаки физического заболевания и усугублять страдания человека.