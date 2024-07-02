Финансовые проблемы в конце жизни

Часто смертельное заболевание сопровождается прогрессирующей нетрудоспособностью. Постепенно люди становятся неспособны поддерживать порядок в доме или квартире, готовить еду, заниматься финансовыми вопросами, ходить или заботиться о себе. Большинству умирающих людей необходима помощь, как минимум, в течение последних недель, а зачастую и в течение намного большего времени. Следует предвидеть такую нетрудоспособность, возможно, подобрав жилье, в котором можно передвигаться в инвалидной коляске, и которое расположено поблизости от ухаживающих членов семьи. Человеку, не выходящему из дома, могут быть полезны услуги трудотерапевта и физиотерапевта, а также услуги медсестры на дому, даже если происходит прогрессирование нетрудоспособности.

Нетрудоспособность и болезнь могут привести семью к затруднительному финансовому положению. Многие семьи полностью тратят свои накопления во время ухода за умирающим членом семьи. Программа Medicare не оплачивает многие услуги, необходимые умирающему человеку, например, долгосрочный уход в домах престарелых или услуги помощников по уходу на дому. Услуги, предоставляемые по хосписной программе, являются исключением в том смысле, что такие услуги обычно являются довольно всеобъемлющими. Однако у многих людей в периоды, когда они могут не подходить под формальные критерии оказания помощи в хосписе, могут быть существенные потребности.

Семья должна изучить стоимость ухода за членом семьи с серьезным заболеванием. Для получения информации о покрытии и правилах потребуется значительная и кропотливая работа. Хорошими отправными точками для получения консультаций являются врач и группа по уходу, посещение онлайн-ресурса Медицинская помощь престарелым и неимущим или звонок по телефону 1-800-677-1116 (в Соединенных Штатах Америки), либо консультирование социального работника из больницы или медицинской страховой компании.

Члены семьи часто предоставляют основной уход в конце жизни бесплатно, но им следует выяснить, как получить помощь профессиональных сиделок, чтобы ноша не была бы неподъемной. Затраты могут быть связаны с уходом с работы, а также стоимостью лекарственных препаратов, ухода на дому и поездок. Семье следует открыто обсуждать расходы с врачом, настаивая на разумном внимании к затратам и заранее планируя определенные ограничения, или быть готовыми к расходам.

Рекомендуется спланировать наследование имущества умирающего человека. Хотя обсуждать вопросы собственности и финансов перед лицом смерти трудно, сделать это, как правило, стоит. При этом часто всплывают вопросы, для решения которых необходимы подпись или распоряжение умирающего человека, что облегчает тяготы для семьи. Некоторые адвокаты специализируются на уходе за престарелыми и могут оказать помощь при наличии финансовых и правовых проблем.