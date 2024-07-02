Симптомы во время смертельного заболевания

Боль в конце жизни — обычное явление, но стратегии купирования боли могут принести облегчение. Выбор врачом обезболивающего препарата (анальгетика) зависит в основном от интенсивности боли и ее причины, которые врач определяет, беседуя с пациентом и наблюдая за ним. Аспирин, ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) эффективны при облегчении слабой боли. Однако многим пациентам требуются более сильные обезболивающие, например, опиоиды, для лечения умеренной и сильной боли. Опиоиды, которые принимают перорально, например, оксикодон, гидроморфон, морфин, метадон и фентанил, могут удобно и эффективно облегчать боль в течение многих часов. Если человек не может принимать опиоиды внутрь, они вводятся через кожный пластырь, инъекцию под кожу или в мышцу, прямую кишку или путем непрерывной инфузии в вену.

Адекватные лекарственные препараты следует назначать как можно раньше, а не откладывать их применение до тех пор, пока боль не станет невыносимой. Обычной дозы не существует. Для достижения одинакового эффекта некоторым пациентам достаточно малых доз, в то время как другим требуются значительно более высокие дозы. Если более низкая доза опиоида уже неэффективна, врачи могут увеличивать дозу, зачастую удваивая предыдущую. При регулярном применении опиоидов может развиться привыкание к лекарственному препарату, но это не вызывает проблем у умирающих пациентов, нужно только избегать внезапной отмены препарата и вызванных ею неприятных симптомов. Вопрос о лекарственной зависимости просто не стоит, когда человек близок к смерти.

Опиоиды могут вызывать побочные эффекты, такие как тошнота, седация, дезориентация, запор или медленное либо поверхностное дыхание (угнетение дыхания). Большинство таких побочных эффектов, за исключением запора, обычно разрешаются со временем или же при замене на другой опиоид. Запор нередко можно облегчить, начав прием слабительных средств еще до начала лечения опиоидами. Иногда опиоиды могут вызывать бред и судорожные припадки. Пациентам, страдающим от тяжелых или стойких побочных эффектов или недостаточного облегчения боли, может помочь лечение специалиста по обезболиванию.

Применение других лекарственных препаратов в дополнение к опиоидам часто повышает комфорт и позволяет снизить дозу опиоида и побочные эффекты. Кортикостероиды (например, преднизон или метилпреднизолон) иногда могут уменьшить боль, возникающую при воспалении и отеке. Антидепрессанты (например, нортриптилин и доксепин) или габапентин помогают контролировать боль, вызываемую поражениями нервов, позвоночника или головного мозга. Некоторые антидепрессанты, такие как доксепин, могут приниматься на ночь для более полноценного сна. Бензодиазепины (например, лоразепам) помогают пациентам, у которых боль становится сильнее при тревожности.

При тяжелой боли, локализованной в одном месте, инъекция местного анестезирующего средства непосредственно в нерв или поблизости от него («блокада нерва»), выполняемая анестезиологом (врачом, специально обученным контролировать боль и помогающим пациентам при хирургическом вмешательстве), приносит облегчение и почти не имеет побочных эффектов.

Некоторым помогают методики коррекции боли (например, управляемые психические образы, гипноз, акупунктура, релаксация, йога, рейки и биологическая обратная связь). Может помочь консультирование по вопросам стресса и тревожности, а также духовная поддержка священника или религиозного лидера. Некоторые люди в конце жизни используют препараты конопли для лечения различных симптомов, включая облегчение боли, бессонницу, возбуждение и депрессию.