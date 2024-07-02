Принятие смерти и умирания

Подготовка к смерти часто означает завершение труда всей жизни, примирение с семьей и друзьями, а также смирение с неизбежным. Духовные и религиозные вопросы зачастую важны для умирающего человека и членов его семьи. Религиозные лидеры входят в группу по уходу в некоторых хосписах и больничных учреждениях, а профессиональные сиделки могут помочь найти подходящую духовную помощь, если умирающий или члены его семьи не знают никого из религиозных или духовных лидеров.

Перспектива умирания вызывает много вопросов о природе и значении жизни, а также о причинах страдания и умирания. Легких ответов на такие фундаментальные вопросы не существует. В поиске ответов серьезно больной человек и члены его семьи могут использовать или обращаться к собственным ресурсам, религии, консультантам, друзьям, а также к исследованиям. Можно участвовать в беседах, семейных или религиозных обрядах, либо заняться конкретной деятельностью. Часто наиболее эффективное средство от отчаяния — это почувствовать заботу другого человека. Нельзя допускать, чтобы лавина медицинских диагнозов и лечений сметала более важные вопросы, важный опыт, а также важность человеческих взаимоотношений.

Скорбь — это нормальный процесс, который обычно начинается еще до ожидаемой смерти. Ранее считалось, что стадии после утраты происходят в следующем порядке, однако стадии, через которые проходят умирающие люди и выжившие, а также их порядок различаются:

Отрицание

Гнев

Торг

Депрессия

Принятие

Люди в стадии отрицания могут действовать, говорить или мыслить так, как будто они не умирают. Отрицание обычно является временной реакцией на огромный страх утраты контроля, разлуки с любимыми людьми, неопределенности будущего и страдания. Беседы с врачом или другим медицинским работником могут помочь умирающему человеку понять, что он продолжает контролировать ситуацию и может рассчитывать на комфорт и утешение. Гнев может выражаться как ощущение несправедливости: «Почему я?» Торг может быть признаком уговаривания смерти, то есть, попыток выторговать дополнительное время. Когда умирающий человек осознает, что торг и другие стратегии не срабатывают, может начаться депрессия. Смирение, иногда определяемое как признание неизбежного, может наступить после обсуждений с семьей, друзьями и теми, кто осуществляет уход.