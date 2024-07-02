Правовые и этические проблемы в конце жизни

Люди и члены их семей часто имеют особые желания и потребности, связанные со смертью и умиранием.
Предварительные медицинские указания предоставляют инструкции членам семьи и работникам здравоохранения о решениях человека по медицинской помощи, если сам человек будет не в состоянии принимать такие решения, когда возникнет необходимость.
Некоторые умирающие люди подумывают о суициде, хотя лишь немногие предпринимают к этому шаги.
В некоторых регионах закон разрешает медицинское содействие умиранию при соблюдении некоторых условий и процедур.
Предварительные медицинские указания
Предварительные медицинские указания — это юридические документы, в которых изложены пожелания конкретного человека о принятии решений по медицинской помощи на случай, если данный человек утратит способность принимать такие решения. Предварительные медицинские указания должны быть изложены в письменном виде и должны соответствовать законодательству страны. Существуют два основных вида предварительных медицинских указаний: распоряжение о поддержании жизни и доверенность на медицинский уход.
В распоряжении о поддержании жизни заранее выражаются инструкции или предпочтения конкретного человека о будущей медицинской помощи, особенно помощи в конце жизни, в случае, если данный человек утратит способность принимать решения по медицинской помощи.
Доверенность на медицинский уход назначает лицо (называемое агентом здравоохранения или доверенным лицом, представителем здравоохранения, или же по-другому, в зависимости от штата) для принятия решения за данного человека (главного лица) в случае недееспособности данного человека (временной или постоянной) при принятии решений по медицинским вопросам.
Все большее число программ штатов и местных программ направлены на экстренное искусственное поддержание жизни в дополнение к сердечно-легочной реанимации (СЛР — это экстренная процедура восстановления функции сердца и легких) у лиц с тяжелыми заболеваниями. Эти программы чаще всего называются Указаниями врача для лечения по поддержанию жизни (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment или POLST). РВИПЖ применимы в любых условиях оказания помощи. В случае медицинского кризиса работники, оказывающие экстренную медицинскую помощь, и другие медицинские работники должны в первую очередь следовать РВИПЖ.
В программы РВИПЖ и подобные им входит начатое врачом обсуждение, а в принятие решений вовлекаются пациенты с заболеванием на поздней или терминальной стадии. Результатом становится портативный набор медицинских распоряжений, соответствующих задачам по уходу за пациентом, который направлен на выполнение пожеланий пациента относительно проведения СЛР, искусственного питания и гидратации, госпитализации, использования аппарата искусственного дыхания, интенсивной терапии и других вмешательств, которые могут применяться в случае экстренной медицинской ситуации.
Тем не менее, даже без документов в письменном виде беседа между пациентом, членами семьи и медицинскими работниками о наилучшем оказании помощи ощутимо помогает принимать решения позже, когда пациент не способен принимать такие решения, и это намного лучше, чем совсем не обсуждать такие вопросы.
Самоубийство
Хотя на самом деле очень немногие люди предпринимают какие-либо шаги, чтобы спровоцировать собственную смерть, многие умирающие, по крайней мере, задумываются о самоубийстве. Обсуждение самоубийства с врачом может помочь расставить приоритеты, а также зачастую решить определенные проблемы, которые привели к мыслям о самоубийстве. Врач может усилить контроль боли, депрессии и других тревожащих симптомов. Другие члены группы по уходу, например, религиозные лидеры, могут заверить человека и его семью в том, что о них заботятся, и помочь им обрести смысл жизни. Тем не менее, некоторые люди выбирают самоубийство для разрешения невыносимой ситуации или для сохранения контроля над тем, когда и как человек хочет умереть. Большинство людей убеждается, что контролируют ситуацию, отказываясь от лечения, которое может продлить жизнь, в том числе от зондов для питания и аппаратов искусственного дыхания. Решение об отказе от поддерживающего жизнь лечения, от пищи и питья при приближении смерти или решение о приеме большого количества лекарственных препаратов, или лекарственных препаратов в высоких дозах для облегчения симптомов обычно не приводит к смерти и не считается самоубийством (см. также Национальный центр «Смерть с достоинством»: добровольное прекращение приема пищи и питья).
Медицинское содействие смерти, иногда именуемое суицидом с помощью врача — это помощь, оказываемая врачами людям, которые хотят уйти из жизни. В некоторых штатах США и некоторых других странах медицинское содействие смерти разрешено при определенных условиях.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр «Смерть с достоинством»: предоставляет информацию о том, как ускорить смерть, например, путем отказа от пищи и воды, а также о применении паллиативной седации