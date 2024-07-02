Правовые и этические проблемы в конце жизни

Предварительные медицинские указания — это юридические документы, в которых изложены пожелания конкретного человека о принятии решений по медицинской помощи на случай, если данный человек утратит способность принимать такие решения. Предварительные медицинские указания должны быть изложены в письменном виде и должны соответствовать законодательству страны. Существуют два основных вида предварительных медицинских указаний: распоряжение о поддержании жизни и доверенность на медицинский уход.

В распоряжении о поддержании жизни заранее выражаются инструкции или предпочтения конкретного человека о будущей медицинской помощи, особенно помощи в конце жизни, в случае, если данный человек утратит способность принимать решения по медицинской помощи.

Доверенность на медицинский уход назначает лицо (называемое агентом здравоохранения или доверенным лицом, представителем здравоохранения, или же по-другому, в зависимости от штата) для принятия решения за данного человека (главного лица) в случае недееспособности данного человека (временной или постоянной) при принятии решений по медицинским вопросам.

Все большее число программ штатов и местных программ направлены на экстренное искусственное поддержание жизни в дополнение к сердечно-легочной реанимации (СЛР — это экстренная процедура восстановления функции сердца и легких) у лиц с тяжелыми заболеваниями. Эти программы чаще всего называются Указаниями врача для лечения по поддержанию жизни (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment или POLST). РВИПЖ применимы в любых условиях оказания помощи. В случае медицинского кризиса работники, оказывающие экстренную медицинскую помощь, и другие медицинские работники должны в первую очередь следовать РВИПЖ.

В программы РВИПЖ и подобные им входит начатое врачом обсуждение, а в принятие решений вовлекаются пациенты с заболеванием на поздней или терминальной стадии. Результатом становится портативный набор медицинских распоряжений, соответствующих задачам по уходу за пациентом, который направлен на выполнение пожеланий пациента относительно проведения СЛР, искусственного питания и гидратации, госпитализации, использования аппарата искусственного дыхания, интенсивной терапии и других вмешательств, которые могут применяться в случае экстренной медицинской ситуации.

Тем не менее, даже без документов в письменном виде беседа между пациентом, членами семьи и медицинскими работниками о наилучшем оказании помощи ощутимо помогает принимать решения позже, когда пациент не способен принимать такие решения, и это намного лучше, чем совсем не обсуждать такие вопросы.