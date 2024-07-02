Общие сведения о смерти и умирании

Подход к уходу за пожилыми и неизлечимо больными людьми широко варьируется во всем мире и зависит от медицинских, культурных, социальных и юридических соображений. Обсуждение наиболее вероятных результатов заболевания, включая смерть и умирание, является важной составной частью здравоохранения. При обсуждении таких аспектов различается стиль языка врачей и пациентов, а также уровень комфортности этих обсуждений.
У людей желательный уровень комфортности в том, что касается количества информации и участия в принятии решений, также бывает разным. Серьезно больные люди и их близкие должны стараться в основном понимать наиболее вероятный ход их болезни, а также варианты того, как жить с их нетрудоспособностью и обстановкой в семье.
Люди должны сообщать обо всех своих предпочтениях в лечении и поддержке семьи. Эти предпочтения называются предварительными указаниями. Люди, которые не обсуждают со своими семьями и работниками здравоохранения свои предпочтения в отношении помощи в конце их жизни, могут получать лечение (например, химиотерапию или хирургическое вмешательство) или оказаться в условиях (например, больнице или доме престарелых), которые они бы никогда не выбрали.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Организация Compassion and Choices: предоставляет инструменты планирования ухода за неизлечимо больными людьми и информацию о защите интересов пациентов с неизлечимыми заболеваниями
Проект беседы: предоставляет инструменты для подготовки и обсуждения желаний по уходу до конца жизни