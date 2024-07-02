Общие сведения о смерти и умирании

Подход к уходу за пожилыми и неизлечимо больными людьми широко варьируется во всем мире и зависит от медицинских, культурных, социальных и юридических соображений. Обсуждение наиболее вероятных результатов заболевания, включая смерть и умирание, является важной составной частью здравоохранения. При обсуждении таких аспектов различается стиль языка врачей и пациентов, а также уровень комфортности этих обсуждений.

У людей желательный уровень комфортности в том, что касается количества информации и участия в принятии решений, также бывает разным. Серьезно больные люди и их близкие должны стараться в основном понимать наиболее вероятный ход их болезни, а также варианты того, как жить с их нетрудоспособностью и обстановкой в семье.

Люди должны сообщать обо всех своих предпочтениях в лечении и поддержке семьи. Эти предпочтения называются предварительными указаниями. Люди, которые не обсуждают со своими семьями и работниками здравоохранения свои предпочтения в отношении помощи в конце их жизни, могут получать лечение (например, химиотерапию или хирургическое вмешательство) или оказаться в условиях (например, больнице или доме престарелых), которые они бы никогда не выбрали.