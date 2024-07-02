Когда наступает смерть

Смерть констатируется официально и своевременно уполномоченным лицом (например, врачом или медсестрой), а причина и обстоятельства смерти должны быть удостоверены юридически. Выполнение таких требований значительно отличается в разных регионах США. Если человек планирует умереть дома, семья должна заранее знать, чего ожидать и что делать. Когда умирающему предоставляется хосписный уход, медсестра хосписа обычно объясняет протокол дальнейших действий. Если необходимо вызвать полицию или других общественных представителей, семья должна знать об этом, и официальные представители должны быть заранее уведомлены, что человек умирает дома. В программах хосписа и ухода на дому часто есть стандартные процедуры извещения официальных представителей, позволяющие семье не сталкиваться с неприятными формальностями. Если хоспис или агентство по уходу на дому не задействованы, семья должна обратиться к судебно-медицинскому эксперту или директору похоронного бюро, желательно до наступления смерти, чтобы знать, к кому обращаться и чего ожидать. Свидетельство о смерти необходимо для получения страховых выплат, получения доступа к финансовым счетам, переоформления собственности с имени покойного, а также для вступления во владение имуществом, так что семье необходимо, как минимум, несколько десятков копий.

Семья может с неохотой запрашивать проведение вскрытия или отказываться от проведения вскрытия, которое нередко не оплачивается страховой компанией. Вскрытие может углубить знания о болезнях, повлекших за собой смерть, а также помочь членам семьи рассеять любые сомнения в причине смерти. После вскрытия тело может быть подготовлено в похоронной конторе или в семье для захоронения или кремации. Иссечения, сделанные во время вскрытия, спрятаны под одеждой. Решение о вскрытии лучше всего принимать до смерти, поскольку этот период менее стрессовый по сравнению с периодом сразу после смерти.

Заранее отданные распоряжения и даже предварительная оплата похоронных услуг могут очень помочь семье, так же, как и знание предпочтений умирающего человека относительно обращения с телом после смерти. Варианты могут быть разными: от похорон и кремации до донорства тела на нужды исследований. Многие семьи организуют похороны или поминки в память о близком. Некоторые решают провести похоронную церемонию вскоре после смерти человека, а другие планируют поминальную службу спустя несколько недель или даже месяцев.

Большинство людей, потерявших близкого члена семьи, скорбят минимум полгода, в это время они могут столкнуться с неверием, гневом, депрессией, одиночеством, дезориентацией и тоской. Скорбь со временем уходит, но чувство утраты остается. Люди не «перешагивают» через смерть, скорее она становится для них осмысленной, и они продолжают жить дальше.

В Соединенных Штатах Америки хосписные программы, получающие средства Medicare, должны предоставлять услуги по преодолению чувства утраты близкого человека членам семьи и друзьям, по крайней мере, в течение года после смерти человека, получавшего хосписный уход.