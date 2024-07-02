Выбор, который нужно сделать перед смертью

Честное, открытое общение между врачами и пациентом о его предпочтениях в отношении ухода в конце жизни обеспечивает наилучшее возможное качество жизни при смертельной болезни. Врачи дают откровенную оценку вероятных преимуществ лечения в конце жизни, а также его недостатков, в том числе влияния на качество жизни. Люди высказывают пожелания о том, что бы они хотели и не хотели испытать. У пациентов есть возможность высказать свои предпочтения в отношении лечения, его пределов, высказать пожелания относительно того, где человек желает умереть и что нужно делать в то время, когда ожидается его смерть, а также принять решение о возможном донорстве органов после смерти.

Обычно люди с серьезными или смертельными заболеваниями продолжают получать лечение от их постоянного врача, с которым налажены долгосрочные и доверительные отношения. Однако существуют некоторые исключения. Например, некоторые врачи могут возражать против применения терминальной седации или опиоидов в высоких дозах для контроля боли. Оба вида лечения могут облегчить состояние умирающего человека, но могут слегка приближать смерть (хотя иногда помогают человеку прожить дольше). Если пациент предпочитает такие методы лечения, а врач не может их предоставить, пациент может обратиться к другому врачу.

Иногда такой уход может предоставляться сотрудниками хосписа, которые координируют свою работу с лечащим врачом умирающего человека. Хоспис — это программа ухода и поддержки для людей, у которых наступление смертельного исхода вероятно в течение нескольких месяцев. Уход в хосписе сосредоточен на комфорте и на смысловом наполнении, но не на излечении. Люди могут получить услуги хосписа как у себя дома, так и в условиях учреждения здравоохранения.

Выбор медицинского персонала для ухода за пожилыми и неизлечимо больными людьми При выборе врача (или всей группы по уходу) человеку с потенциально смертельной болезнью (к которым относится и крайне преклонный возраст) следует задать несколько вопросов о лечении в конце жизни: Предлагает ли врач полное лечение симптомов (паллиативную помощь) в конце жизни, а также предоставляет ли он сильные опиоиды для полного контроля боли?

Есть ли у врача значительный опыт лечения умирающих людей?

Оказывает ли врач помощь пациенту до смерти в любой обстановке — в больнице, в доме престарелых или на дому?

Может ли врач в достаточной степени приспособиться к предпочитаемым пациентом вариантам лечения в конце жизни?

Знает ли врач о поддержании здоровья на дому, поддерживающих услугах и трудотерапии в районе проживания пациента: кто может оказывать такие услуги, как они оплачиваются и как пациентам и их семьям получить при необходимости более интенсивную помощь? В некоторых случаях нехватка врачебного опыта компенсируется доверительными и длительными отношениями, которые существуют между врачом и пациентом и его семьей, а также желанием врача консультироваться с другими специалистами. Система ухода состоит из программы по предоставлению ухода со стороны врачей, больницы, дома престарелых и агентств по оказанию медицинских услуг на дому. Системы ухода могут различаться по стоимости, страховым взносам, а также вычетам и доплатам пациента. Вопросы о врачах, медсестрах, других пациентах и их семьях, социальных работниках и специалистах по ведению отдельных случаев помогут найти оптимальную клиническую группу и сеть ее обслуживания, из которых и состоит система услуг: Какие методы лечения легче всего получить в разных сетях обслуживания?

Какова стандартная политика предоставления информации о преимуществах возможных методов лечения?

Как можно поговорить с другими пациентами и их семьями, которых там лечили?

Доступны ли какие-либо экспериментальные методы лечения?

Посещает ли эта группа пациентов и их семьи регулярно и до конца жизни?

Гордятся ли они предоставлением надежных комфортных и достойных условий, а также помощи, которая соответствует предпочтениям пациента и членов его семьи?