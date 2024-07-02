Варианты лечения в конце жизни

Варианты ухода за пожилыми и неизлечимо больными людьми предполагают принятие решения о том, согласиться ли с вероятностью более быстрой, но относительно легкой смерти, или же попытаться прожить немного дольше, получая агрессивное лечение, которое может усилить дискомфорт и зависимость. Например, человек, умирающий от тяжелого легочного заболевания, может прожить дольше с аппаратом искусственной вентиляции легких (устройства, помогающего людям дышать). Тем не менее, для многих использование аппарата искусственной вентиляции легких чрезвычайно неприятно и часто требует глубокой седации.

Некоторые умирающие люди и их семьи могут попробовать любое лечение, которое может продлить выживаемость, даже если такое лечение причиняет дискомфорт или влечет за собой существенные расходы. Вместо того, чтобы приступить к лечению, некоторые люди решают полностью сосредоточиться на обеспечении комфортных условий, чтобы гарантировать, что умирающий человек не страдает и имеет возможность закончить свою жизнь с достоинством. Когда такие решения принимаются самим умирающим человеком или за него, на первый план выходит личная философия, ценности и религиозные убеждения.

Зонд для питания Люди, которые умирают, часто прекращают прием пищи и питья по мере приближения к смерти. Пища и вода, вводимые через зонд (искусственное питание и восполнение потери жидкости), обычно не помогают умирающему человеку почувствовать себя лучше (см. Потеря аппетита) или прожить значительно дольше. Зонд для питания может вызывать дискомфорт и даже ускорить приближение смерти. В зависимости от типа зонда для питания, побочные эффекты зондов для питания включают аспирационную пневмонию и иногда боль от самого зонда. Если питание через зонд нежелательно, оно может быть заранее запрещено предварительными указаниями или решениями на то время, когда могло бы потребоваться питание через зонд (см. также Искусственное питание для умирающих). Ослабленные или чрезвычайно истощенные люди могут прожить несколько недель без пищи и при минимальном восполнении потерь жидкости. Членам семьи следует понимать, что прекращение введения жидкостей в организм не приводит к немедленной смерти пациента, и то, что пациент не хочет или не может пить жидкости, не приближает его смерть. Услуги, о которых следует знать

Реанимация Действия при попытке оживить человека, у которого остановились сердце и дыхание (сердечно-легочная реанимация [СЛР]), включают такие меры, как закрытый массаж сердца, искусственное дыхание, лекарственные препараты и электрошок. Сердечно-легочная реанимация является единственным лечением, которое автоматически проводится в больнице, за исключением случаев, когда заранее принято решение не делать этого (это называется «распоряжение об отказе от реанимации» [do-not-resuscitate order, DNR]). Использование реанимации может быть запрещено предварительным планом ухода за больным, либо в предварительных медицинских указаниях, либо в договоре, подписанном пациентом (или лицом, назначенным пациентом для принятия медицинских решений, если сам пациент не способен принимать решения) и врачом. Как только решение принято, врач вносит необходимое распоряжение об отказе от реанимации в медицинскую документацию пациента. Поскольку сердечно-легочная реанимация в лучшем случае возвращает человека в состояние, в котором он находился до того, как остановилось сердце, она не является предпочтительной для людей, которые находились в состоянии, близком к смерти, и для которых остановка сердца является просто финальным событием. У таких людей преимущественно не будет ответа на сердечно-легочную реанимацию. Те единицы людей, которые все же отвечают на реанимацию, проживают лишь немногим дольше и часто так и не приходят в полное сознание. Решение отказаться от попытки проведения сердечно-легочной реанимации имеет смысл для большинства людей, которые, согласно ожиданиям, скоро умрут.

Местонахождение Часто умирающие люди и члены их семьи предпочитают, чтобы их последние дни прошли дома в знакомой, комфортной обстановке, а не в больнице. Если пациенты находятся дома, обычно всем, кто осуществляет за ними уход, нужно напомнить о том, что не следует вызывать скорую помощь, когда симптомы указывают на приближение смерти (см. При приближении смерти). Если пациенты находятся в больнице, персонал может помочь семье в организации выписки пациента домой, предоставив ему все необходимое лечение для сохранения комфорта, например, лекарственные препараты и больничную кровать. Если предпочтительной или неизбежной является госпитализация, особенно важно получить задокументированные решения пациента относительно нежелательных вмешательств.