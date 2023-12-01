Физиотерапия (ФТ)

Физиотерапия, компонент реабилитации, включает физические упражнения и манипуляции с телом с акцентом на спине, руках и ногах. Она улучшает суставную и мышечную функцию, помогает лучше стоять, удерживать равновесие, ходить и подниматься по лестнице. Методы включают:
Упражнения на диапазон движений
Обычно диапазон движений ограничен после инсульта или продолжительного постельного режима. Ограниченный диапазон движений может вызывать боль, быть помехой в функциональной способности, а также увеличивать риск износа кожных покровов (разрушения кожных покровов) и образования пролежней. Диапазон движений, как правило, снижается с возрастом человека, хотя такое уменьшение обычно не мешает способности более здоровых пожилых людей самостоятельно о себе заботиться.
До начала терапии физиотерапевт оценивает диапазон движения с помощью прибора, называемого гониометром, который измеряет наибольший угол подвижности сустава. Физиотерапевт также определяет, является ли ограниченное движение результатом тугоподвижности мышц или тугоподвижности связок и сухожилий. Если причиной является тугоподвижность мышц, сустав можно растягивать более энергично. Если причиной является тугоподвижность связок или сухожилий, применяется плавная растяжка, но иногда для прогресса в упражнениях на диапазон движений требуется хирургическое вмешательство. Растяжка обычно наиболее эффективна и наименее болезненна при ее выполнении на разогретых тканях. Поэтому физиотерапевт может сначала применять тепло.
Существуют три типа упражнений на диапазон движений:
Активные упражнения полезны людям, которые могут тренировать мышцу или сустав без посторонней помощи. Такие пациенты должны осуществлять движения конечностями самостоятельно.
Активные упражнения с помощью предназначены для людей, которые в состоянии двигать мышцами при небольшой посторонней помощи, или же тем, кто может двигать суставами, но при этом ощущают боль. Пациенты двигают конечностями самостоятельно, но физиотерапевт помогает им это делать рукой или с помощью ленты-подтяжки или другого оборудования.
Пассивные упражнения предназначены для людей, которые не могут активно выполнять физические упражнения. От пациентов в этом случае не требуется никаких усилий. Физиотерапевт двигает конечности, чтобы предотвратить контрактуры (постоянное напряжение мышц в результате отсутствия движения), помимо прочих целей.
Активно-вспомогательные и пассивные упражнения на диапазон движений выполняются очень осторожно, чтобы избежать травмы, хотя и не всегда удается избежать некоторого дискомфорта.
Для увеличения диапазона движения физиотерапевт должен двигать пораженным суставом и после того, как начинается ощущение боли, но это движение не должно приводить к остаточной боли (боли, которая продолжается после прекращения движения). Длительная умеренная растяжка является более эффективной по сравнению с быстрой сильной растяжкой.
Увеличение диапазона движений плеча
Физиотерапевт обеспечивает устойчивость плеча пациента одной рукой и в то же время медленно поднимает локоть пациента как можно выше другой рукой. В течение нескольких занятий локоть постепенно поднимается все выше, увеличивая диапазон движений сустава.
Упражнения на укрепление мышц
Мышцы укрепляются при выполнении многих видов упражнений. Все они задействуют прогрессивно возрастающее сопротивление. Когда мышца очень слабая, движение лишь для преодоления силы тяжести является достаточным. По мере укрепления мышцы сопротивление постепенно увеличивают с использованием растягивающейся ленты-эспандера или тяжестей. Таким образом увеличивается объем мышцы (масса), ее сила, а также улучшается выносливость.
Упражнения на координацию и равновесие
Такие упражнения помогают людям с нарушением координации и равновесия, обычно вследствие инсульта или поражения головного мозга. В упражнениях по координации ставится цель выполнения конкретных задач. В упражнениях задействовано повторяющееся целенаправленное движение, разрабатывающее несколько суставов и мышц, например, захватывание рукой предмета или касание части тела.
Упражнения на равновесие изначально выполняются с использованием параллельных брусьев, а физиотерапевт стоит непосредственно за спиной пациента. Пациент перемещает вес тела между правой и левой ногой, выполняя покачивающиеся движения. Как только такое упражнение может выполняться безопасно, вес тела перемещается вперед и назад. Когда эти упражнения отработаны, пациент может их выполнять, не держась за брусья.
Упражнения на передвижение
Ходьба (передвижение), самостоятельно или с оказанием помощи, может быть основной целью реабилитации. До начала упражнений на передвижение пациенты должны уметь сохранять равновесие в стоячем положении. Для улучшения равновесия обычно держатся за параллельные брусья и перемещают вес тела из стороны в сторону или вперед-назад. Для безопасности пациента впереди или сзади стоит физиотерапевт. Некоторым пациентам необходимо улучшить диапазон движения суставов или укрепить мышцы до начала упражнений на передвижение. Некоторые пациенты нуждаются в ортопедическом устройстве, например, корсете.
Когда пациент готов к упражнениям на передвижение, можно начать с занятий на параллельных брусьях, а затем перейти к ходьбе с механическими опорами, например, ходунками, костылями или тростью. Некоторым необходимо надевать вспомогательный ремень, который используется физиотерапевтами для предотвращения падения.
Как только отработана способность безопасного хождения по плоской поверхности, может начаться обучение по переступанию бордюра или подъему по лестнице. При подъеме по лестнице пациентов обучают делать шаг вверх сначала неповрежденной ногой. При спуске по лестнице пациентов обучают делать шаг вниз сначала поврежденной ногой. Фраза «хорошее — вверх, плохое — вниз» помогает пациентам запомнить это правило. Члены семьи и ухаживающие лица, помогающие пациентам ходить, должны обучиться, как правильно оказывать поддержку при ходьбе.
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Оказание помощи при ходьбе
Если человеку необходима поддержка при ходьбе, член семьи или ухаживающий за пациентом должен поместить свою руку под руку пациента и осторожно обхватить предплечье. Затем следует плотно прижать верхнюю часть своей руки к верхней части руки пациента. Таким образом, если пациент начинает падать, обеспечивается поддержка плеча пациента. На пациента можно надеть специальный ремень, который помощник, при необходимости, может подхватить сзади, чтобы удержать пациента.
Упражнения на улучшение общего состояния
Для противодействия эффектам продолжительного постельного режима или обездвиживания используется сочетание упражнений на диапазон движений, укрепление мышц и на передвижение. Упражнения на улучшение общего состояния помогают улучшить тренированность сердечно-сосудистой системы (способность сердца, легких и кровеносных сосудов доставлять кислород работающим мышцам), а также сохранять или улучшать гибкость и мышечную силу.
Обучение передвижению
Для многих пациентов (особенно при переломе бедра, ампутации или инсульте) обучение передвижению является решающей целью реабилитации. Способность безопасно и независимо перемещаться из постели в кресло, из инвалидной коляски на унитаз, или же вставать с кресла является критически важным фактором, чтобы продолжать проживать дома. Тем, кто не в состоянии перемещаться без посторонней помощи, обычно требуется круглосуточная помощь. Осуществляющие уход могут оказывать помощь в перемещении с использованием специальных устройств, таких как ремень для ходьбы или стремена.
Методы, используемые при обучении передвижению, зависят от следующих факторов:
может ли пациент удерживать вес на одной или на обеих ногах;
может ли пациент хорошо удерживать равновесие;
парализована ли у пациента одна сторона тела
Иногда оказываются полезными вспомогательные устройства. Например, те, кому трудно подниматься из сидячего положения, могут пользоваться креслом с подъемным сиденьем или же креслом с приподнятым сиденьем.
Ортостатический стол
Если пациент на несколько недель был прикован к постели или перенес травму спинного мозга, при вставании у него может резко падать артериальное давление (ортостатическая гипотензия) и возникать головокружение. В такой ситуации помогает использование ортостатического стола. При проведении этой процедуры кровеносные сосуды восстанавливают способность сужаться (сокращаться) и расширяться (растягиваться) соответствующим образом в ответ на изменения в положении тела, что помогает регулировать артериальное давление при смене положения. Человек лежит на спине на столе с мягкой подкладкой и упором для ног, он пристегнут к столу ремнем безопасности. Стол очень медленно поднимается до почти вертикального положения, в зависимости от того, хорошо ли пациент переносит изменение положения. Медленное изменение положения помогает кровеносным сосудам восстановить свою способность сужаться. Время сохранения вертикального положения зависит от того, насколько хорошо пациент переносит такое положение, но не должно превышать 45 минут.
Процедура на ортостатическом столе выполняется один или два раза в день. Эффективность этой процедуры зависит от вида и степени нетрудоспособности.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
ChoosePT.com: Официальный информационный веб-сайт Американской ассоциации физиотерапии для клиентов, предоставляющий информацию о преимуществах физиотерапии и о том, как выбрать физиотерапевта