Физиотерапия (ФТ)

Обычно диапазон движений ограничен после инсульта или продолжительного постельного режима. Ограниченный диапазон движений может вызывать боль, быть помехой в функциональной способности, а также увеличивать риск износа кожных покровов (разрушения кожных покровов) и образования пролежней. Диапазон движений, как правило, снижается с возрастом человека, хотя такое уменьшение обычно не мешает способности более здоровых пожилых людей самостоятельно о себе заботиться.

До начала терапии физиотерапевт оценивает диапазон движения с помощью прибора, называемого гониометром, который измеряет наибольший угол подвижности сустава. Физиотерапевт также определяет, является ли ограниченное движение результатом тугоподвижности мышц или тугоподвижности связок и сухожилий. Если причиной является тугоподвижность мышц, сустав можно растягивать более энергично. Если причиной является тугоподвижность связок или сухожилий, применяется плавная растяжка, но иногда для прогресса в упражнениях на диапазон движений требуется хирургическое вмешательство. Растяжка обычно наиболее эффективна и наименее болезненна при ее выполнении на разогретых тканях. Поэтому физиотерапевт может сначала применять тепло.

Существуют три типа упражнений на диапазон движений:

Активные упражнения полезны людям, которые могут тренировать мышцу или сустав без посторонней помощи. Такие пациенты должны осуществлять движения конечностями самостоятельно.

Активные упражнения с помощью предназначены для людей, которые в состоянии двигать мышцами при небольшой посторонней помощи, или же тем, кто может двигать суставами, но при этом ощущают боль. Пациенты двигают конечностями самостоятельно, но физиотерапевт помогает им это делать рукой или с помощью ленты-подтяжки или другого оборудования.

Пассивные упражнения предназначены для людей, которые не могут активно выполнять физические упражнения. От пациентов в этом случае не требуется никаких усилий. Физиотерапевт двигает конечности, чтобы предотвратить контрактуры (постоянное напряжение мышц в результате отсутствия движения), помимо прочих целей.

Активно-вспомогательные и пассивные упражнения на диапазон движений выполняются очень осторожно, чтобы избежать травмы, хотя и не всегда удается избежать некоторого дискомфорта.

Для увеличения диапазона движения физиотерапевт должен двигать пораженным суставом и после того, как начинается ощущение боли, но это движение не должно приводить к остаточной боли (боли, которая продолжается после прекращения движения). Длительная умеренная растяжка является более эффективной по сравнению с быстрой сильной растяжкой.