Трудотерапия (ТТ)

Целью трудотерапии, компонента реабилитации, является повышение способности человека выполнять основные виды деятельности по самообслуживанию, полезной работе, а также по проведению досуга. К таким действиям относятся основные повседневные действия (такие как прием пищи, одевание, принятие ванны, утренний туалет, посещение туалета и передвижение, например, из кресла на унитаз или в постель), а также более сложные повседневные действия (такие как приготовление пищи, использование телефона или компьютера, управление финансами или ежедневный прием лекарственных препаратов, походы за покупками и вождение автомобиля).

Трудотерапия направлена на координацию многих способностей, необходимых для выполнения даже простых действий:

Способность чувствовать и двигаться

Способность составить план и выполнить его

Способность хотеть выполнить действие и упорно работать до тех пор, пока оно не будет выполнено

Такие способности могут быть нарушены во многих случаях.

Таблица Что может мешать выполнению простого действия? Таблица

Трудотерапевты способны определять нарушения при наблюдении пациента, проведении различных тестов (например, тесты на сохранение равновесия), а также при обсуждении пациента с другими медицинскими работниками, членами семьи или лицами, ухаживающими за пациентом.

Трудотерапевты оценивают необходимость помощи, наблюдая за тем, как пациент выполняет действие в естественной обстановке. При этом выявляются потенциальные проблемы в социальном окружении и физической среде. Они проводят оценку дома на наличие опасностей, которые могут помешать пациенту выполнять действие. После этого они могут предоставить рекомендации, как сделать дом более безопасным. Например, они могут посоветовать использовать более яркое освещение, убрать электрические провода, которые мешают ходьбе, или закрепить их на полу. Трудотерапевты также могут оценить помощь, которую готовы оказать родственники и другие люди.

Специально обученные трудотерапевты могут выполнить оценку способности пациента водить автомобиль, чтобы определить необходимость в повторном обучении водительским навыкам (См. Пожилой водитель).

Знаете ли Вы, что...

Пациенты с нарушениями работают с трудотерапевтом для постановки задач и определения их очередности, а также выбора подходящих методов и типов деятельности. Например, если существуют трудности в приеме пищи с использованием приборов, трудотерапевт включает виды деятельности, развивающие мелкую моторику, например, вставлять колышки в отверстия перфорированной доски. Игра на запоминание может улучшить узнавание и вспоминание. Адаптационные методы помогают людям использовать свои сильные стороны для компенсации нарушений. Например, при параличе руки можно обучиться новым способам одеваться, завязывать шнурки и застегивать пуговицы. По мере улучшения виды деятельности усложняются.

Вспомогательные устройства Трудотерапевты рекомендуют устройства, помогающие человеку функционировать более самостоятельно (вспомогательные устройства). Трудотерапевты могут обучить использованию устройств и могут собрать и настроить определенные устройства. Эти устройства включают следующие: Ортезы, также называемые ортопедическими устройствами, устройства для поддержки поврежденных суставов, связок, сухожилий, мышц и костей. Большинство из них изготавливают индивидуально с учетом потребностей и анатомического строения человека. Ортезы часто используют в обуви, где они переносят вес человека на другие части стопы, чтобы компенсировать утраченную функцию, предотвратить возникновение проблемы, помочь выдерживать вес или облегчить боль, а также обеспечить опору. Трудотерапевты могут конструировать, а также подгонять ортезы. Ортезы часто очень дорогостоящие и не покрываются страховкой. Шины можно использовать для предотвращения фиксации суставов в согнутом положении. Когда пациент не может нормально двигать конечностью (например, при наличии артрита или паралича в связи с инсультом), конечность немного сгибается и фиксируется в этом положении. Шины, удерживающие конечность в выпрямленном положении, могут предотвратить фиксацию сустава. Вспомогательные приспособления для ходьбы включают ходунки, костыли и трости. Они помогают пациентам удерживать свой вес, поддерживать равновесие или то и другое. Каждое приспособление имеет свои преимущества и недостатки, каждое имеет множество моделей. Трудотерапевты могут помочь в выборе наиболее оптимального приспособления. Инвалидные коляски помогают перемещаться пациентам, которые не могут ходить. Некоторые самодвижущиеся модели очень стабильны. Эти модели позволяют перемещаться по неровной поверхности и через бордюры. Для других моделей необходим помощник, который будет ее катить. Эти модели менее стабильны и более медленны. Инвалидные коляски-скутеры — это тележки на колесах, работающие на аккумуляторах и имеющие рулевое колесо или рычаг управления. Они имеют контроль скорости и могут двигаться вперед и назад. Скутеры используют на твердых, ровных поверхностях внутри и снаружи зданий, но их нельзя использовать на лестницах или бордюрах. Они могут помочь тем, кто может стоять и ходить только на короткие расстояния, например, дойти до скутера и вернуться назад. Протезы — это искусственные части тела, обычно конечности (см. Ампутация конечности). Например, в случае ампутации руки трудотерапевты могут порекомендовать искусственную руку, в которой есть зажимное устройство для пользования столовым прибором. Большинство трудотерапевтов могут обучить пациентов с ампутированной конечностью пользованию искусственной конечностью или другими устройствами, которые могут помочь им в повседневной деятельности. Таблица Устройства, помогающие человеку функционировать Таблица