Трудотерапия (ТТ)

Целью трудотерапии, компонента реабилитации, является повышение способности человека выполнять основные виды деятельности по самообслуживанию, полезной работе, а также по проведению досуга. К таким действиям относятся основные повседневные действия (такие как прием пищи, одевание, принятие ванны, утренний туалет, посещение туалета и передвижение, например, из кресла на унитаз или в постель), а также более сложные повседневные действия (такие как приготовление пищи, использование телефона или компьютера, управление финансами или ежедневный прием лекарственных препаратов, походы за покупками и вождение автомобиля).
Трудотерапия направлена на координацию многих способностей, необходимых для выполнения даже простых действий:
Способность чувствовать и двигаться
Способность составить план и выполнить его
Способность хотеть выполнить действие и упорно работать до тех пор, пока оно не будет выполнено
Такие способности могут быть нарушены во многих случаях.
Что может мешать выполнению простого действия?
Необходимая способность
Тип способности
Возможные нарушения
Чувствовать и двигаться
Сенсомоторная
Нарушение чувствительности и восприятия
Ограниченный диапазон движений
слабые мышцы;
Низкая выносливость
нарушение равновесия.
Потеря моторики и координации
Составить план и выполнить его
Когнитивная
Затрудненная концентрация внимания
Отвлекаемость
Отсутствие концентрации
Помутнение сознания
Нерешительность
нарушения памяти;
Слабые навыки в решении задач
Хотеть выполнить действие и упорно работать до тех пор, пока оно не будет выполнено
Психологические
Апатия
Очевидная функциональная недостаточность
Досада
Отсутствие настойчивости
Ухудшившаяся психологическая адаптация
Трудотерапевты способны определять нарушения при наблюдении пациента, проведении различных тестов (например, тесты на сохранение равновесия), а также при обсуждении пациента с другими медицинскими работниками, членами семьи или лицами, ухаживающими за пациентом.
Трудотерапевты оценивают необходимость помощи, наблюдая за тем, как пациент выполняет действие в естественной обстановке. При этом выявляются потенциальные проблемы в социальном окружении и физической среде. Они проводят оценку дома на наличие опасностей, которые могут помешать пациенту выполнять действие. После этого они могут предоставить рекомендации, как сделать дом более безопасным. Например, они могут посоветовать использовать более яркое освещение, убрать электрические провода, которые мешают ходьбе, или закрепить их на полу. Трудотерапевты также могут оценить помощь, которую готовы оказать родственники и другие люди.
Специально обученные трудотерапевты могут выполнить оценку способности пациента водить автомобиль, чтобы определить необходимость в повторном обучении водительским навыкам (См. Пожилой водитель).
Знаете ли Вы, что...
Пациенты с нарушениями работают с трудотерапевтом для постановки задач и определения их очередности, а также выбора подходящих методов и типов деятельности. Например, если существуют трудности в приеме пищи с использованием приборов, трудотерапевт включает виды деятельности, развивающие мелкую моторику, например, вставлять колышки в отверстия перфорированной доски. Игра на запоминание может улучшить узнавание и вспоминание. Адаптационные методы помогают людям использовать свои сильные стороны для компенсации нарушений. Например, при параличе руки можно обучиться новым способам одеваться, завязывать шнурки и застегивать пуговицы. По мере улучшения виды деятельности усложняются.
Вспомогательные устройства
Трудотерапевты рекомендуют устройства, помогающие человеку функционировать более самостоятельно (вспомогательные устройства). Трудотерапевты могут обучить использованию устройств и могут собрать и настроить определенные устройства. Эти устройства включают следующие:
Ортезы, также называемые ортопедическими устройствами, устройства для поддержки поврежденных суставов, связок, сухожилий, мышц и костей. Большинство из них изготавливают индивидуально с учетом потребностей и анатомического строения человека. Ортезы часто используют в обуви, где они переносят вес человека на другие части стопы, чтобы компенсировать утраченную функцию, предотвратить возникновение проблемы, помочь выдерживать вес или облегчить боль, а также обеспечить опору. Трудотерапевты могут конструировать, а также подгонять ортезы. Ортезы часто очень дорогостоящие и не покрываются страховкой.
Шины можно использовать для предотвращения фиксации суставов в согнутом положении. Когда пациент не может нормально двигать конечностью (например, при наличии артрита или паралича в связи с инсультом), конечность немного сгибается и фиксируется в этом положении. Шины, удерживающие конечность в выпрямленном положении, могут предотвратить фиксацию сустава.
Вспомогательные приспособления для ходьбы включают ходунки, костыли и трости. Они помогают пациентам удерживать свой вес, поддерживать равновесие или то и другое. Каждое приспособление имеет свои преимущества и недостатки, каждое имеет множество моделей. Трудотерапевты могут помочь в выборе наиболее оптимального приспособления.
Инвалидные коляски помогают перемещаться пациентам, которые не могут ходить. Некоторые самодвижущиеся модели очень стабильны. Эти модели позволяют перемещаться по неровной поверхности и через бордюры. Для других моделей необходим помощник, который будет ее катить. Эти модели менее стабильны и более медленны.
Инвалидные коляски-скутеры — это тележки на колесах, работающие на аккумуляторах и имеющие рулевое колесо или рычаг управления. Они имеют контроль скорости и могут двигаться вперед и назад. Скутеры используют на твердых, ровных поверхностях внутри и снаружи зданий, но их нельзя использовать на лестницах или бордюрах. Они могут помочь тем, кто может стоять и ходить только на короткие расстояния, например, дойти до скутера и вернуться назад.
Протезы — это искусственные части тела, обычно конечности (см. Ампутация конечности). Например, в случае ампутации руки трудотерапевты могут порекомендовать искусственную руку, в которой есть зажимное устройство для пользования столовым прибором. Большинство трудотерапевтов могут обучить пациентов с ампутированной конечностью пользованию искусственной конечностью или другими устройствами, которые могут помочь им в повседневной деятельности.
Устройства, помогающие человеку функционировать
Проблема
Устройство
Плохое равновесие, слабые ноги или головокружение
Трости, ходунки или инвалидные коляски
Сиденья в душе
Поручни по бокам и сзади в душе и туалете
Скамейки в ванне
Слабый захват
Увеличенные рукоятки на столовых приборах и рожках для обуви
Ограниченная досягаемость или движение
Захватывающие устройства для поднимания предметов с пола или с полки
тремор;
Утяжеленные столовые приборы
Чашки с крышками
Изогнутые ложки
Проблемы координации
Тарелки с ободком и рельефной резиновой нижней частью, чтобы захватывать поверхность и предотвращать их скольжение
Нарушения функции рук
Инструменты с увеличенными рукоятками либо с пружинным или электронным управлением
Затрудненное вставание вследствие проблем со спиной, бедром или из-за слабости ног
Приподнятые туалетные сиденья
Стулья с подъемными сиденьями
Стулья с удлиненными ножками (чтобы сделать сиденье выше)
Паралич (включая квадриплегию) и другие заболевания, чрезвычайно ограничивающие функцию
Компьютер или устройства с поддержкой смартфонов
Нарушение зрения
Более крупные кнопки или функции голосового управления на телефонах
Книги с крупным шрифтом или аудио-книги
Нарушение слуха
Телефоны со световым мигающим сигналом вместо звонка
Смартфоны с преобразование речи в текст в реальном времени
Нарушение памяти
Телефоны с автоматическим набором номера
Таблетницы-органайзеры и напоминания о приеме препаратов
Карманные устройства или приложения на смарт-устройствах, записывающие и воспроизводящие сообщения (напоминания, инструкции и списки) в нужное время
Портативные устройства безопасности для отслеживания местоположения
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская ассоциация трудотерапии (American Occupational Therapy Association, Inc.): Пациенты и клиенты:: Предоставляет полезные советы и видео для людей, которые могут получить пользу от трудотерапии, и лицам, ухаживающим за ними