Реабилитация после травмы позвоночника

Восстановление после травмы спинного мозга зависит от локализации (уровня) и степени повреждения. Чем выше находится уровень повреждения, тем сильнее физическое нарушение и потребность в реабилитации. Повреждение на уровне груди или ниже вызывает слабость или паралич ног (параплегию). Повреждение на уровне шеи обычно вызывает слабость или паралич всех четырех конечностей (квадриплегию). Если уровень находится очень высоко в шейном отделе, могут быть парализованы мышцы, контролирующие дыхание, что приводит к необходимости использования для дыхания аппарата искусственной вентиляции легких. Ниже уровня поражения ухудшается также и чувствительность, и обычно теряется контроль функции кишечника и мочевого пузыря.

Два наиболее важных аспекта ухода за пациентами с квадриплегией и параплегией:

Предотвращение пролежней: Для предотвращения пролежней необходимо часто передвигать и переворачивать пациента, при этом используется специальная кровать или ткань постельного белья. Когда пациент сидит в инвалидной коляске, подкладывается специальная подушка, содержащая воду, воздух или гель, для снижения давления на участки, где обычно образуются пролежни.

Сохранение подвижности суставов (диапазона движения). Для сохранения подвижности суставов и предотвращения спастичности сам пациент или человек, ухаживающий за ним, должен часто совершать движения в суставах в пределах их диапазона движения. Также могут применяться тепло, массаж и определенные лекарственные препараты.

Также предпринимаются меры для предотвращения укорочения мышц (контрактур).

Пациенты с параплегией могут сохранять самостоятельный образ жизни. Упражнения на диапазон движений и упражнения по укреплению мышц рук и кистей облегчают использование инвалидной коляски, а также перемещение из постели в инвалидную коляску, а из инвалидной коляски на унитаз или на сиденье автомобиля. Такие пациенты могут самостоятельно выполнять многие физические действия, необходимые в ежедневной жизни, а многие возвращаются на работу. Некоторые люди с параплегией могут водить машину с использованием вспомогательных устройств.

Пациенты с параплегией могут использовать для самостоятельного передвижения моторизованную инвалидную коляску, но их необходимо поднимать для перемещения в инвалидную коляску вручную или с использованием механических средств. Некоторые люди с квадриплегией могут немного двигать кистями или пальцами и, таким образом, управлять моторизованной инвалидной коляской с использованием ручного пульта. Если кисти и руки парализованы полностью, люди с квадриплегией могут пользоваться специальным устройством, позволяющим управлять моторизированной инвалидной коляской при движении подбородком, или даже при использовании дыхания. Тем не менее, для овладения таким методом необходимо крайне интенсивное обучение. Большинству людей с квадриплегией необходима круглосуточная помощь.