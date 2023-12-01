Реабилитация после травмы головного мозга

Если при инсульте или травме головы ткань головного мозга повреждается, но не разрушается, функция ткани может постепенно восстановиться. Восстановление может занимать от 6 месяцев до нескольких лет, но реабилитация может ускорить процесс восстановления и сделать его более полным. Полностью разрушенная ткань головного мозга не может восстановить свою функцию, но иногда можно обучить другие части головного мозга принять на себя выполнение некоторых функций разрушенной части. Реабилитация помогает в таком процессе обучения. Количество и скорость восстановления функции нельзя предсказать точно. Поэтому реабилитация начинается сразу же после медицинской стабилизации. Раннее начало реабилитации также помогает предотвращать осложнения, например, сокращение мышц (контрактуры), ослабление мышц, а также депрессию.

Всесторонняя оценка пациента, в том числе психологическое тестирование, помогает реабилитационной группе установить вид и тяжесть повреждения. Сотрудники группы затем определяют, при восстановлении каких утерянных функций может быть полезна реабилитационная терапия, и разрабатывают программу, направленную на конкретные нужды пациента. Успех реабилитации зависит от общего состояния пациента, диапазона движений, мышечной силы, функции кишечника и мочевого пузыря, функциональной способности до повреждения головного мозга, социального положения, обучаемости, мотивации, навыков психологической адаптации, а также готовности участвовать в реабилитационной программе.

Если травма головного мозга приводит к ослаблению или параличу конечностей, физиотерапевты двигают пострадавшими конечностями или заставляют пациента выполнять эти движения. Движение пострадавшими конечностями помогает предотвратить или облегчить контрактуры, а также сохранить диапазон движения суставов. Обычно для сохранения мышечного тонуса и силы физические упражнения также регулярно выполняются и на здоровых конечностях. Ожидается, что пациент получает и другие физические нагрузки, например, двигается в постели, переворачивается, меняет положение и садится. Быть способным подняться с постели и переместиться в кресло или инвалидную коляску самостоятельно — это чрезвычайно важно для физического и психического состояния человека.

Также могут потребоваться физические упражнения на координацию. Иногда физиотерапевты ограничивают движения здоровой конечности (лечение движением, индуцированным ограничением). Например, при частичном параличе руки на здоровую руку может надеваться митенка или пращевидная повязка во время многократного выполнения ежедневных действий, таких как прием пищи, умывание, утренний туалет, письмо и открывание дверей. Такая стратегия помогает изменить сигнальную информацию в головном мозге для использования ослабленной или парализованной руки.

Некоторые нарушения при повреждении головного мозга требуют специальной терапии, например, методов лечения с целью оказания помощи в ходьбе (обучение ходьбе или передвижению), улучшения координации и равновесия, уменьшения спастичности (непроизвольного сокращения мышц) или же компенсации нарушений зрения или речи. Людей, которым трудно ходить, можно научить, как избегать падений. Трудотерапия может улучшать координацию. Термотерапия или лечение холодом могут временно облегчать мышечную спастичность и помогать мышцам растягиваться. Людей с односторонней слепотой обучают, как избежать ударов о косяк двери или столкновений с другими препятствиями, например, поворачивая голову по направлению к затронутой стороне.

Инсульт или другое поражение головного мозга, особенно сотрясение, могут нарушить способность мыслить (когнитивную функцию). Могут появляться проблемы с ориентацией, вниманием и концентрацией внимания, восприятием, пониманием, обучением, организацией мыслей, решением проблем, памятью и речью. Какие нарушения проявляются у конкретного человека, зависит от поражения. Реабилитация когнитивной функции — это очень медленный процесс, который индивидуален для каждого человека и в каждом случае требует отдельного лечения. Целями этого процесса является повторная тренировка головного мозга и обучение способам компенсации нарушений. Например, такие задачи, как завязывание шнурков, разбиваются на несколько простых частей и отрабатываются. Словесные, зрительные и осязательные (прикосновением) ориентиры, например, словесные намеки, жесты и предметы с цветной маркировкой, также помогают обучиться и запомнить, как выполнять задачу.