Реабилитация после перелома бедра

После перелома бедра реабилитация начинается в максимально сжатые сроки после хирургического вмешательства, часто в течение суток. Первоначальные цели включают помощь в восстановлении исходного уровня силы до перелома (путем сохранения подвижности и предотвращения потери мышечного тонуса), а также для предотвращения проблем, возникающих в результате постельного режима. Конечной целью является восстановление способности ходить, а также выполнения всех тех действий, которые выполнялись до перелома. (См. также Общие сведения о реабилитации.)

Даже до того, как люди начнут выполнять реабилитационные упражнения, им рекомендуют попытаться встать с постели и сесть на стул. Сидение снижает риск образования пролежней и кровяных сгустков, а также облегчает переход к вставанию. Пациентов обучают выполнению ежедневных упражнений для укрепления мышц туловища и рук, а иногда и обучают упражнениям для укрепления больших мышц обеих ног. Обычно в течение одного дня после хирургического вмешательства пациентов просят наступать на поврежденную ногу, часто при помощи другого человека, или же держась за стул или кроватный поручень. При выполнении таких упражнений пациентов просят касаться пола только кончиками пальцев травмированной ноги. Перенос всего веса тела на травмированную ногу часто просят выполнять на второй день после хирургического вмешательства, но это действие зависит от вида перелома и восстановления.

Правильная высота

Упражнения на передвижение (ходьбу) начинаются через 4–8 дней, как только пациент может полностью переносить вес на травмированную ногу без ощущения дискомфорта, а также может достаточно хорошо сохранять равновесие. Упражнения с подъемом по лестнице начинаются вскоре после возобновления ходьбы. Кроме того, пациентов обучают, как пользоваться тростью или другим вспомогательным устройством, а также как уменьшить риск падений.

В течение нескольких месяцев (обычно 1–3) после выписки необходимо предпринимать меры для профилактики травмы. Пациенты должны ежедневно выполнять физические упражнения для укрепления мышц пораженной ноги и туловища. Им рекомендуется не поднимать или не толкать тяжелые предметы, не сидеть на стуле в течение длительного времени, не наклоняться, не тянуться и не прыгать. В положении сидя не рекомендуется закидывать ногу на ногу. Трудотерапевты обучают пациентов безопасному выполнению повседневных действий в период, когда идет заживление бедра. Например, пациенты должны соблюдать правильное положение бедра (не изогнутое), сидеть на высоком стуле, когда они моют посуду или гладят, и использовать приспособления с длинной ручкой (например, приспособления, чтобы дотягиваться до предметов, рожки для обуви с длинной ручкой), чтобы не наклоняться слишком часто. Даже после заживления бедра рекомендуется избегать занятий некоторыми видами спорта и активных нагрузок.