Сбор информации о заболевании

После первичной постановки диагноза врач или другой медицинский работник часто выдает небольшую брошюру, в которой кратко представлена наиболее важная информация. (См. также Общие сведения об оптимальном использовании услуг здравоохранения.)
Если есть желание больше узнать о своем заболевании, доступны и многие другие источники информации. В США люди обычно обращаются к Интернету, либо для поиска по термину в поисковой системе (например, Google), либо спрашивают о контактах в социальных сетях. Однако, хотя Интернет предоставляет огромный объем информации, точность этой информации сильно варьируется. Может быть трудно оценить достоверность онлайн-источников. Другие способы поиска информации включают возможность попросить врачей, медсестер или других медицинских работников, чтобы они рассказали о заболевании или порекомендовали надежные источники информации. В некоторых местных, университетских или больничных библиотеках есть полезные источники, в том числе исследователи-библиотекари.
В целом, государственные медицинские источники являются авторитетными и надежными. В сети Интернет надежные ресурсы, предлагающие населению большой объем полезной и точной информации, включают:
Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health, NIH);
Агентство исследований и оценки качества медицинского обслуживания (Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ);
Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
На этих веб-сайтах также предоставлены ссылки на другие полезные и надежные веб-сайты. Некоторые крупные и региональные системы здравоохранения также поддерживают надежные онлайн-ресурсы для пациентов и врачей о заболеваниях и методах их лечения. На многих веб-сайтах, ориентированных на пациентов (например, Национальное общество по исследованию рассеянного склероза или Ассоциация болезни Альцгеймера), предоставляется информация для пациентов с определенным заболеванием. В противоположность этому, веб-сайты, разработанные для продажи конкретных продуктов или услуг, могут быть не столь надежными. Информация на таких веб-сайтах может быть предвзятой или неточной.
Полезную информацию и психологическую помощь могут предоставлять группы поддержки. Информацию о таких группах можно получить в местных газетах, больницах, кабинетах врачей или у других работников здравоохранения, а также в сети Интернет. В большинстве городов Соединенных Штатов Америки есть группы поддержки, иногда для конкретных заболеваний. Например, Клуб Гильды (Gilda’s Club), который находится в нескольких городах, предлагает поддержку людям с онкологическими заболеваниями. Много практических и полезных советов, а также нужных рекомендаций для повседневной жизни можно получить от людей с таким же заболеванием; например, о том, где найти специальное оборудование, какое оборудование работает лучше всего, а также как общаться или заботиться о человеке с таким заболеванием.
Еще одним источником являются чаты в сети Интернет. На подобных сайтах люди могут общаться между собой по поводу конкретных заболеваний или делиться информацией о возможных ресурсах; однако не следует исходить из того, что информация, представленная на этих сайтах, является научно достоверной. Индивидуальный опыт заболевания или рекомендации одного человека могут быть неуместны для другого человека с таким же заболеванием.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Пожалуйста, обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКОВ не несут ответственности за содержание всех этих ресурсов, за исключением последнего.
Агентство исследований и оценки качества медицинского обслуживания (Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ): Эта организация предоставляет доказательства для повышения качества медицинского обслуживания, делая его более безопасным, а также более доступным, равноправным и доступным.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): CDC являются подразделением Министерства здравоохранения и социального обеспечения США и предоставляют научно обоснованную медицинскую информацию, основанную на исследовательских данных.
Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health, NIH): Этот сайт предоставляет доступ к медицинской информации, новостям в связи с клиническими научными исследованиями и к научным образовательным ресурсам для студентов и преподавателей.