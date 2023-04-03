Сбор информации о заболевании

После первичной постановки диагноза врач или другой медицинский работник часто выдает небольшую брошюру, в которой кратко представлена наиболее важная информация. (См. также Общие сведения об оптимальном использовании услуг здравоохранения.)

Если есть желание больше узнать о своем заболевании, доступны и многие другие источники информации. В США люди обычно обращаются к Интернету, либо для поиска по термину в поисковой системе (например, Google), либо спрашивают о контактах в социальных сетях. Однако, хотя Интернет предоставляет огромный объем информации, точность этой информации сильно варьируется. Может быть трудно оценить достоверность онлайн-источников. Другие способы поиска информации включают возможность попросить врачей, медсестер или других медицинских работников, чтобы они рассказали о заболевании или порекомендовали надежные источники информации. В некоторых местных, университетских или больничных библиотеках есть полезные источники, в том числе исследователи-библиотекари.

В целом, государственные медицинские источники являются авторитетными и надежными. В сети Интернет надежные ресурсы, предлагающие населению большой объем полезной и точной информации, включают:

Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health, NIH);

Агентство исследований и оценки качества медицинского обслуживания (Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ);

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

На этих веб-сайтах также предоставлены ссылки на другие полезные и надежные веб-сайты. Некоторые крупные и региональные системы здравоохранения также поддерживают надежные онлайн-ресурсы для пациентов и врачей о заболеваниях и методах их лечения. На многих веб-сайтах, ориентированных на пациентов (например, Национальное общество по исследованию рассеянного склероза или Ассоциация болезни Альцгеймера), предоставляется информация для пациентов с определенным заболеванием. В противоположность этому, веб-сайты, разработанные для продажи конкретных продуктов или услуг, могут быть не столь надежными. Информация на таких веб-сайтах может быть предвзятой или неточной.

Полезную информацию и психологическую помощь могут предоставлять группы поддержки. Информацию о таких группах можно получить в местных газетах, больницах, кабинетах врачей или у других работников здравоохранения, а также в сети Интернет. В большинстве городов Соединенных Штатов Америки есть группы поддержки, иногда для конкретных заболеваний. Например, Клуб Гильды (Gilda’s Club), который находится в нескольких городах, предлагает поддержку людям с онкологическими заболеваниями. Много практических и полезных советов, а также нужных рекомендаций для повседневной жизни можно получить от людей с таким же заболеванием; например, о том, где найти специальное оборудование, какое оборудование работает лучше всего, а также как общаться или заботиться о человеке с таким заболеванием.

Еще одним источником являются чаты в сети Интернет. На подобных сайтах люди могут общаться между собой по поводу конкретных заболеваний или делиться информацией о возможных ресурсах; однако не следует исходить из того, что информация, представленная на этих сайтах, является научно достоверной. Индивидуальный опыт заболевания или рекомендации одного человека могут быть неуместны для другого человека с таким же заболеванием.