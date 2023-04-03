Оптимальное использование услуг здравоохранения во время визита к врачу

Во время первого визита к своему врачу общей практики следует задавать любые вопросы, относящиеся к выбору врача и которые ранее не задавались (см. Подходит ли мне этот врач?). Особенно полезными могут быть следующие вопросы:

Как оказывается помощь в случаях внезапных, неотложных проблем со здоровьем, которые случаются ночью или в выходные дни?

Как получают результаты анализов? (Например, куда звонить или писать по электронной почте, если за запрос результатов отвечает пациент).

Почему нужно подготовить предварительные медицинские указания (например, об оформлении прижизненного завещания или доверенности на случай утраты дееспособности)? Как подготовить такие указания?

Если у вас уже есть предварительные медицинские указания, необходимо принести с собой их копию или оригинал для копирования и хранения в документации врача. Также следует собрать все лекарственные препараты и пищевые добавки, которые вы принимаете в настоящий момент, включая безрецептурные препараты, лекарственные растения и витамины, и принести их на прием к врачу.

Во время первого визита врач задает вопросы на такие темы, как состояние здоровья в прошлом и в настоящее время, здоровье ближайших родственников (семейный анамнез), лечение, анализы и образ жизни. Даже если врач не спрашивает, необходимо убедиться в том, что у врача есть о вас определенная информация, в том числе:

информация о предыдущих госпитализациях, использовании услуг здравоохранения на дому или об обслуживании любыми специалистами или другими работниками здравоохранения (в том числе специалистами альтернативной медицины), с упоминанием имен и фамилий, адресов и номеров телефонов этих источников услуг здравоохранения;

информация о любых диагностических анализах и лечении, которые уже запланированы;

привычки в отношении физических нагрузок, обычного режима сна и качество сна, режим питания (включая потребление кофеина), половая активность, а также использование табака, алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов, не медицинским работником (в том числе безрецептурных препаратов, витаминов и лекарственных растений);

ранее задокументированные или подозреваемые лекарственные аллергии или непереносимость лекарственных препаратов;

любые личные, религиозные или культурные соображения, которые могут повлиять на решения по медицинским вопросам;

Аптека, которую они используют (таким образом рецепты могут быть озвучены по телефону или отправлены в электронном виде)

Предоставление такой информации помогает повысить качество медицинского обслуживания и обеспечить плавность любого перехода от одного врача к другому. Например, следует предоставить своему врачу общей практики контактную информацию о других посещенных ранее работниках здравоохранения и медицинских учреждениях и дать письменное согласие на передачу информации. Тогда задействованные врачи смогут без затруднений общаться друг с другом. Контактная информация также поможет врачу общей практики получать копии необходимой информации для медицинской документации.