Оптимальное использование услуг здравоохранения во время визита к врачу

Подготовка к визиту в учреждения здравоохранения помогает провести время с врачом или другим медицинским работником с максимальной пользой. (См. также Общие сведения об оптимальном использовании услуг здравоохранения и использовании телемедицины.) Предварительная подготовка пациента также способствует более эффективному обмену информацией с врачом. До визита следует записать всю информацию и вопросы к врачу.
Первый визит
Во время первого визита к своему врачу общей практики следует задавать любые вопросы, относящиеся к выбору врача и которые ранее не задавались (см. Подходит ли мне этот врач?). Особенно полезными могут быть следующие вопросы:
Как оказывается помощь в случаях внезапных, неотложных проблем со здоровьем, которые случаются ночью или в выходные дни?
Как получают результаты анализов? (Например, куда звонить или писать по электронной почте, если за запрос результатов отвечает пациент).
Почему нужно подготовить предварительные медицинские указания (например, об оформлении прижизненного завещания или доверенности на случай утраты дееспособности)? Как подготовить такие указания?
Если у вас уже есть предварительные медицинские указания, необходимо принести с собой их копию или оригинал для копирования и хранения в документации врача. Также следует собрать все лекарственные препараты и пищевые добавки, которые вы принимаете в настоящий момент, включая безрецептурные препараты, лекарственные растения и витамины, и принести их на прием к врачу.
Во время первого визита врач задает вопросы на такие темы, как состояние здоровья в прошлом и в настоящее время, здоровье ближайших родственников (семейный анамнез), лечение, анализы и образ жизни. Даже если врач не спрашивает, необходимо убедиться в том, что у врача есть о вас определенная информация, в том числе:
информация о предыдущих госпитализациях, использовании услуг здравоохранения на дому или об обслуживании любыми специалистами или другими работниками здравоохранения (в том числе специалистами альтернативной медицины), с упоминанием имен и фамилий, адресов и номеров телефонов этих источников услуг здравоохранения;
информация о любых диагностических анализах и лечении, которые уже запланированы;
привычки в отношении физических нагрузок, обычного режима сна и качество сна, режим питания (включая потребление кофеина), половая активность, а также использование табака, алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов, не медицинским работником (в том числе безрецептурных препаратов, витаминов и лекарственных растений);
ранее задокументированные или подозреваемые лекарственные аллергии или непереносимость лекарственных препаратов;
любые личные, религиозные или культурные соображения, которые могут повлиять на решения по медицинским вопросам;
Аптека, которую они используют (таким образом рецепты могут быть озвучены по телефону или отправлены в электронном виде)
Предоставление такой информации помогает повысить качество медицинского обслуживания и обеспечить плавность любого перехода от одного врача к другому. Например, следует предоставить своему врачу общей практики контактную информацию о других посещенных ранее работниках здравоохранения и медицинских учреждениях и дать письменное согласие на передачу информации. Тогда задействованные врачи смогут без затруднений общаться друг с другом. Контактная информация также поможет врачу общей практики получать копии необходимой информации для медицинской документации.
Последующие визиты
Каждый раз при посещении врача следует подготовить список, чтобы врач знал все необходимое о здоровье. В список должны входить:
любые вопросы, относящиеся к состоянию здоровья;
любые симптомы или медицинские проблемы, в том числе нарушения психического здоровья;
любые побочные эффекты, недавно возникшие при приеме лекарственных препаратов;
любые диагностические анализы или новое лечение, рекомендованное другим работником здравоохранения;
любые случаи пропуска приема назначенных лекарственных препаратов и причина этого (например, «Мне кажется, что у меня возникают спазмы в животе после приема лекарственного препарата» или «Этот лекарственный препарат мне не по карману»);
любые изменения в личных данных, в том числе основные жизненные вехи (например, выход на пенсию, изменение семейного статуса, смерть в семье или переезд по другому адресу).
Списки следует составлять заранее в письменном виде. В ходе визита в кабинет занятого врача можно легко забыть о том, что же вы хотели сказать или отвлечься. Пункты в списке следует расположить в порядке приоритета — наиболее важные пункты должны быть в числе первых. Симптомы нужно описывать как можно аккуратнее и точнее, включая их частоту, продолжительность и что приводит к их усугублению или облегчению, при этом не преуменьшая и не преувеличивая их. Сформулировать более конкретные и нужные вопросы можно, почитав о них или поговорив с человеком, у которого была такая же болезнь, которому делали рекомендованный диагностический анализ или назначали аналогичное лечение.
Необходимо принести с собой все бланки (например, страховки, учебного заведения или бланки для поступления на работу), которые должен заполнить врач или персонал врача. Необходимо принести с собой карточки действующей медицинской страховки, любые требуемые направления, а также средства для оплаты любых требуемых взносов.
Прибытие к кабинету врача за 10–15 минут до назначенного приема (особенно на первый визит) дает персоналу врача время для того, чтобы подтвердить информацию по текущей страховке и убедиться в том, что все необходимые бланки заполнены. В некоторых приемных предусмотрено заполнение информации о здоровье пациента или обновление этой информации в режиме онлайн или лично, до или во время каждого визита. Эти обновления могут содержать полезную информацию для обсуждения соответствующих вопросов во время визита.
Во время визита очень важно внимательно слушать врача и отвечать честно и возможно более полно, даже если затрагиваются деликатные вопросы (например, контроль мочевого пузыря или сексуальные практики). Если рассматривается лечение или инвазивное диагностическое обследование, следует задать следующие вопросы:
Насколько эффективным является это лечение, или насколько точным является диагностическое обследование?
Как результаты теста изменят лечение?
Каковы возможные побочные эффекты анализов или лечения?
Какие другие варианты мне доступны?
Каковы конкретные цели лечения?
Как будет наблюдаться или отслеживаться ответ на лечение?
Любые другие вопросы, которые относятся к лечению или тесту.
Следует просить разъяснения любой информации, которая непонятна, а также попросить онлайн-ссылку образовательного характера для пациентов или печатные материалы по интересующему вопросу при их наличии. Попросите врача записать инструкции, а затем прочитайте их врачу в конце визита, чтобы убедиться в их понимании. Чтение инструкций врачу позволит ему исправить любое недоразумение. Полезно также делать пометки во время визита. Для тех, кто не может пользоваться материалами в письменном виде или для людей с дефектами зрения, речи или слуха могут понадобиться другие подходы к отслеживанию информации. Например, инструкции могут записываться в аудиофайл, или же инструкции может зачитывать член семьи либо друг, когда это необходимо. При посещении аптеки для покупки лекарственных препаратов могут использоваться такие же подходы.
Перед уходом следует свериться со своим списком вопросов и симптомов и поговорить с врачом обо всем, что еще не обсуждалось. Если остается много вопросов, врач может назначить еще один прием или выписать направление к другому работнику здравоохранения, например, медсестре, фармацевту или диетологу, для получения дополнительной и просветительской информации.
После визита следует записаться на любые рекомендованные последующие приемы. Следует получить все лекарства по рецептам и прочитать все письменные материалы, предоставленные врачом или фармацевтом, включая распечатанную краткую информацию о визите к врачу.