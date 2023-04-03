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Общие сведения об оптимальном использовании услуг здравоохранения

Авторы:Michael R. Wasserman, MD, California Association of Long Term Care Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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    Чтобы максимально использовать доступные варианты медицинской помощи, люди должны активно участвовать в процессе ее оказания. Активное и эффективное участие означает много вещей, включая следующее:

    • Визиты к врачу или другому медицинскому работнику на регулярной основе и в соответствии с рекомендациями в зависимости от возраста и состояния здоровья.

    • Получение соответствующего профилактического медицинского обслуживания.

    • Эффективное общение с медицинскими работниками, либо непосредственно, либо через выбранного пациентом члена семьи или доверенное лицо.

    • Постоянное внимание к признакам ухудшения здоровья или изменениям в теле (например, изменение цвета родинки, непредвиденное изменение массы тела или обнаружение уплотнения в груди или яичке).

    • Ведение записей с личной медицинской информацией, в том числе списки лекарственных препаратов, данные об аллергии на лекарственные препараты и о прививках.

    • Получение сведений об услугах здравоохранения (в том числе о том, как такие услуги и лекарственные препараты оплачиваются).

    • Ознакомление с технологиями для участия в мероприятиях телемедицины при необходимости.

    • В некоторых странах подписание предварительных медицинских указаний, в том числе доверенности на медицинский уход и распоряжения о поддержании жизни, а также документальное оформление предпочтений относительно донорства органов. Такие медицинские документы должны быть предоставлены в экстренных случаях.

    Для людей с конкретным заболеванием активное участие также означает наблюдение за состоянием своего здоровья. Например, люди с гипертензией регулярно измеряют свое артериальное давление, а люди с сахарным диабетом — уровень глюкозы в крови.

    Хороший контакт — открытый, честный обмен информацией с врачами и другими медицинскими работниками чрезвычайно важен, поскольку это путь к получению лучшей медицинской помощи. При наличии хорошего контакта врачи лучше понимают суть проблем со здоровьем, которые есть у пациента, а пациент лучше понимает, как можно лечить такие проблемы. Контакт также укрепляет уверенность и чувство доверия между врачом и пациентом, что повышает вероятность выполнения режима лечения пациентом. Информация в сети Интернет (см. Поиск информации о заболевании), если она надежна, может помочь людям получить дополнительные сведения о своем здоровье и заболеваниях, укрепляя их взаимоотношения с врачом. Тем не менее, диалог между пациентами и медицинскими работниками имеет важное значение для совмещения информации, полученной из Интернета, с соответствующим конкретным случаем.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.