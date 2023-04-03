Обращение с медицинской информацией

Пациенты могут не иметь полного доступа к своей медицинской документации, хранящейся в кабинете врача в электронном или бумажном виде. Но в США, хотя врач или учреждение физически владеют самим файлом, люди считаются «собственниками» своей медицинской информации, включая право на ее просмотр, копирование и исправление ошибок. Другие люди, как правило, не имеют права просматривать медицинскую документацию кого-либо без явного разрешения, за исключением случаев, когда это необходимо для оказания медицинской помощи человеку (например, персонал больницы, предоставляющий медицинскую помощь пациенту, или специалист, к которому врач обращается за консультацией, могут получить доступ к медицинской документации человека без отдельного согласия на каждое ее использование). Люди также могут дать письменное разрешение другим лицам на просмотр их документации, что может быть важным, чтобы позволить члену семьи принимать участие в принятии решений о медицинской помощи. Также предоставление копий или выписок из документации может потребоваться в суде, но только в определенных конкретных юридических ситуациях, с которыми большинство пациентов не сталкивается.

Когда люди просят свою медицинскую документацию для себя или отправляют другим медицинским работникам, они подписывают письменную форму, разрешающую раскрытие информации. Затем сотрудник приемной врача или больницы обычно выдает копию медицинской карты или создает краткое изложение всей медицинской карты или ее части. Обычно людям требуется только наиболее полезная медицинская информация, а не полная документация, которая может содержать много информации, которая не является полезной для них. (См. также Общие сведения об оптимальном использовании услуг здравоохранения.)

Чтобы гарантированно иметь все необходимые документы, следует вести собственный архив медицинской документации с наиболее значимыми данными. Не следует полагаться на память. Документацию по иммунизациям, которая традиционно хранится для детей, следует постоянно обновлять в течение всей жизни. Следует самостоятельно или с помощью другого человека записать свой режим приема лекарственных препаратов на отдельном листе бумаги для хранения в своей личной медицинской документации. Также следует всегда иметь при себе копию листа с режимом приема лекарственных препаратов на случай необходимости в неотложной медицинской помощи. Эта информация должна обновляться в случае изменений в режиме приема лекарств. В медицинскую документацию для справок необходимо включать копии результатов лабораторных анализов. Ведение списка значимых результатов анализов (например, рентгенологического исследования, электрокардиограмм, эхокардиограмм, колоноскопии) также может быть полезным. В медицинской документации неплохо было бы также хранить дневник с описанием симптомов.

Для регистрации большей части медицинской информации существуют компьютерные программы, Интернет-программы, или приложения для мобильных телефонов, также можно использовать коробку для архивного хранения документов или папку-скоросшиватель. Кроме того, многие врачебные кабинеты предлагают доступ к безопасным онлайн-порталам, к которым пациенты могут обратиться для просмотра результатов своих лабораторных анализов, рецептурной информации и краткого обзора визитов к врачу.

Что включать в личную медицинскую документацию?

Сохранение копий медицинской документации помогает людям принимать участие в заботе о своем здоровье. Например, так пациентам будет легче объяснить медицинским работникам суть своей проблемы.

Законы о конфиденциальности персональных данных и этические принципы защищают неприкосновенность персональной информации при общении врача со своими пациентами. Эти законы также защищают содержание медицинской документации, которая ведется врачом или больницей. Одним из таких законов является Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPАA). В законе HIPAA указано, что для раскрытия личной медицинской информации обычно требуется письменное разрешение пациента. В приемной врача пациентов просят подписать форму, подтверждающую, что они осведомлены о законе HIPAA и собственных правах по защите конфиденциальности. В форме также указано, как их личная медицинская информация может использоваться и передаваться другим лицам. Закон HIPAA разрешает передачу медицинской информации в определенных конкретных случаях. Например, информация может передаваться:

для координации и содействия в лечении пациента (особенно важно, когда в процесс вовлечены разные врачи и медицинские учреждения);

для предоставления возможности врачам, другим медицинским работникам и больницам получать оплату за предоставление услуг здравоохранения.

Таким образом, информация, необходимая для проведения оплаты, может передаваться поставщикам услуг медицинского страхования, которые могут запросить медицинскую информацию в качестве условия платежа. Для передачи такой информации также требуется согласие пациента, которое обычно получают до предоставления медицинской помощи. Медицинская информация пациента не может передаваться работодателю пациента или рыночным агентам, за исключением случаев, когда пациент предоставляет на это письменное согласие.

Работники здравоохранения все чаще регистрируют и хранят медицинскую документацию в электронном виде. Такая практика позволяет различным врачам, участвующим в предоставлении услуг пациенту, передавать информацию о пациенте без лишних хлопот и с меньшим количеством ошибок.