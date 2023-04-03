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Использование телемедицины

(цифровая медицина; электронная система здравоохранения; мобильные медицинские услуги)

Авторы:Michael R. Wasserman, MD, California Association of Long Term Care Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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    Телемедицина — это медицинское обслуживание, предоставляемое дистанционно, обычно по телефону или через Интернет. Хотя личные визиты имеют некоторые преимущества, телемедицина является ценной альтернативой, когда личные визиты являются небезопасными или невыполнимы. Прогресс в технологиях позволил врачам взаимодействовать с пациентами, когда они не могут или не должны встречаться лично.

    Телемедицина включает использование следующих средств:

    • Телефонные звонки

    • Текстовые сообщения

    • Электронные сообщения (обычно отправляемые через портал для пациентов — защищенный сайт, на котором хранится электронная документация пациента, включая выписанные рецепты, историю болезни и результаты лабораторных анализов)

    • Видеочаты с использованием Интернета

    Не все врачи настроены на предоставление телемедицинского консультирования, и не все заболевания могут или должны лечиться дистанционно. (Телездоровье — это термин, используемый для описания более широкого диапазона неклинических услуг, используемых для поддержки телемедицины).

    Люди должны иметь оборудование, сервисы и программное обеспечение, необходимые для использования телемедицины. При организации телемедицинского визита сотрудник приемной врача должен убедиться, что у пациента есть некоторые или все следующие средства: телефон, надежный Интернет-сервис, смартфон или компьютер, способные поддерживать любые приложения, используемые в офисе, для назначения дистанционных визитов к врачу. Персонал приемной врача может попросить пациента проверить соединение перед началом виртуального визита. В случае сбоя основного соединения офис может также предусмотреть запасной план действий. Например, видеочат может не состояться при отсутствии передачи аудио или видео сигналов. В этом случае может потребоваться продолжить сеанс по телефону. Лицу или сотруднику команды медработников может потребоваться посетить портал для пациентов до виртуального визита: либо заранее, либо как часть процедуры регистрации; иногда это также делается во время визита.

    Телемедицина может быть полезна для людей в следующих ситуациях:

    • Ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию, включая тех, кто проживает в сельской местности или вдали от кабинета врача;

    • Трудности с передвижением, например, при болезни Паркинсона или других проблемах с подвижностью;

    • Ограниченные транспортные возможности или их отсутствие;

    • Заболевание или ситуация (например, вирусная эпидемия), которая делает личный визит менее безопасным.

    Некоторые заболевания больше подходят для лечения с помощью телемедицины, чем другие. Хронические заболевания, которые требуют частого мониторинга, включая регистрацию показателей на дому, например, артериального давления и уровня сахара в крови, часто можно контролировать с помощью телемедицины. Во время виртуального визита люди могут делиться данными, которые они собирают дома, и обсуждать их. Они также могут регистрировать эти данные на портале для пациентов, чтобы врач мог их просмотреть до визита. Портал для пациентов имеет и другие полезные возможности. Например, люди могут запрашивать или получать медицинскую информацию о здоровье, хранящуюся в электронном виде, на портале для пациентов вместо того, чтобы ждать звонка из кабинета врача для сообщения этой информации. Некоторые состояния, такие как некоторые виды сыпи (например, опоясывающий лишай), могут диагностироваться с использованием телемедицинского видео или отправленных фотографий.

    Для врачей телемедицина полезна для определения того, является ли визит к врачу абсолютно необходимым. Во время кризиса общественного здравоохранения, в том числе обусловленного инфекционными заболеваниями, такими как пандемия COVID-19, медицинские учреждения стремятся ограничить риск контакта с медицинскими работниками и пациентами. Телемедицина предоставляет медработникам достаточную предварительную информацию для подготовки безопасному удовлетворения потребностей отдельных пациентов, соблюдая при этом протоколы, которые защищают самих медицинских работников и других лиц. Врачи могут помочь на безопасном расстоянии

    • Если состояние пациента не требует вмешательства (например, простуда или бессимптомный или легкий случай COVID-19)

    • Если состояние должно быть подтверждено анализом или должно лечиться при личном визите (например, боль в горле, которая требует выполнения посева, или предполагаемый случай COVID-19, требующий проведения анализов или лечения)

    • Если состояние требует немедленного или срочного оказания помощи в условиях стационара

    Как извлечь максимальную пользу из телемедицины

    Максимально эффективное использование телемедицины во многом напоминает извлечение максимальной пользы от любого медицинского визита при наличии некоторых дополнительных соображений.

    • Важно проверить работу техники до запланированного виртуального визита. Это даст время для решения любых проблем.

    • Может потребоваться обновление технологии для соответствия требованиям телемедицины (например, увеличив скорость Интернет-соединения).

    • Это может помочь в подготовке конкретного визита (например, фотографирование и загрузка фотографий кожной сыпи)

    • Независимо от того, насколько хорошо работает данная технология, важно иметь запасной план (например, быть готовым завершить прерванный видео-сеанс по телефону).

    В конце сеанса телемедицины врач или другой медицинский работник может порекомендовать дополнительное медицинское обслуживание в более традиционной обстановке кабинета врача.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.