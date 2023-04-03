Использование телемедицины

Телемедицина — это медицинское обслуживание, предоставляемое дистанционно, обычно по телефону или через Интернет. Хотя личные визиты имеют некоторые преимущества, телемедицина является ценной альтернативой, когда личные визиты являются небезопасными или невыполнимы. Прогресс в технологиях позволил врачам взаимодействовать с пациентами, когда они не могут или не должны встречаться лично.
Телемедицина включает использование следующих средств:
Телефонные звонки
Текстовые сообщения
Электронные сообщения (обычно отправляемые через портал для пациентов — защищенный сайт, на котором хранится электронная документация пациента, включая выписанные рецепты, историю болезни и результаты лабораторных анализов)
Видеочаты с использованием Интернета
Не все врачи настроены на предоставление телемедицинского консультирования, и не все заболевания могут или должны лечиться дистанционно. (Телездоровье — это термин, используемый для описания более широкого диапазона неклинических услуг, используемых для поддержки телемедицины).
Люди должны иметь оборудование, сервисы и программное обеспечение, необходимые для использования телемедицины. При организации телемедицинского визита сотрудник приемной врача должен убедиться, что у пациента есть некоторые или все следующие средства: телефон, надежный Интернет-сервис, смартфон или компьютер, способные поддерживать любые приложения, используемые в офисе, для назначения дистанционных визитов к врачу. Персонал приемной врача может попросить пациента проверить соединение перед началом виртуального визита. В случае сбоя основного соединения офис может также предусмотреть запасной план действий. Например, видеочат может не состояться при отсутствии передачи аудио или видео сигналов. В этом случае может потребоваться продолжить сеанс по телефону. Лицу или сотруднику команды медработников может потребоваться посетить портал для пациентов до виртуального визита: либо заранее, либо как часть процедуры регистрации; иногда это также делается во время визита.
Телемедицина может быть полезна для людей в следующих ситуациях:
Ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию, включая тех, кто проживает в сельской местности или вдали от кабинета врача;
Трудности с передвижением, например, при болезни Паркинсона или других проблемах с подвижностью;
Ограниченные транспортные возможности или их отсутствие;
Заболевание или ситуация (например, вирусная эпидемия), которая делает личный визит менее безопасным.
Некоторые заболевания больше подходят для лечения с помощью телемедицины, чем другие. Хронические заболевания, которые требуют частого мониторинга, включая регистрацию показателей на дому, например, артериального давления и уровня сахара в крови, часто можно контролировать с помощью телемедицины. Во время виртуального визита люди могут делиться данными, которые они собирают дома, и обсуждать их. Они также могут регистрировать эти данные на портале для пациентов, чтобы врач мог их просмотреть до визита. Портал для пациентов имеет и другие полезные возможности. Например, люди могут запрашивать или получать медицинскую информацию о здоровье, хранящуюся в электронном виде, на портале для пациентов вместо того, чтобы ждать звонка из кабинета врача для сообщения этой информации. Некоторые состояния, такие как некоторые виды сыпи (например, опоясывающий лишай), могут диагностироваться с использованием телемедицинского видео или отправленных фотографий.
Для врачей телемедицина полезна для определения того, является ли визит к врачу абсолютно необходимым. Во время кризиса общественного здравоохранения, в том числе обусловленного инфекционными заболеваниями, такими как пандемия COVID-19, медицинские учреждения стремятся ограничить риск контакта с медицинскими работниками и пациентами. Телемедицина предоставляет медработникам достаточную предварительную информацию для подготовки безопасному удовлетворения потребностей отдельных пациентов, соблюдая при этом протоколы, которые защищают самих медицинских работников и других лиц. Врачи могут помочь на безопасном расстоянии
Если состояние пациента не требует вмешательства (например, простуда или бессимптомный или легкий случай COVID-19)
Если состояние должно быть подтверждено анализом или должно лечиться при личном визите (например, боль в горле, которая требует выполнения посева, или предполагаемый случай COVID-19, требующий проведения анализов или лечения)
Если состояние требует немедленного или срочного оказания помощи в условиях стационара
Как извлечь максимальную пользу из телемедицины
Максимально эффективное использование телемедицины во многом напоминает извлечение максимальной пользы от любого медицинского визита при наличии некоторых дополнительных соображений.
Важно проверить работу техники до запланированного виртуального визита. Это даст время для решения любых проблем.
Может потребоваться обновление технологии для соответствия требованиям телемедицины (например, увеличив скорость Интернет-соединения).
Это может помочь в подготовке конкретного визита (например, фотографирование и загрузка фотографий кожной сыпи)
Независимо от того, насколько хорошо работает данная технология, важно иметь запасной план (например, быть готовым завершить прерванный видео-сеанс по телефону).
В конце сеанса телемедицины врач или другой медицинский работник может порекомендовать дополнительное медицинское обслуживание в более традиционной обстановке кабинета врача.