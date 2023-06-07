Этические противоречия в генетике

Клон — это группа генетически идентичных клеток или организмов, полученных из одной клетки или живого существа.

Уже много лет клонирование (производство клонов) является распространенным методом, применяемым в сельском хозяйстве. Растение может быть клонировано простым изъятием небольшого фрагмента исходного растения и выращиванием нового растения из этого фрагмента. У растений это называется размножением. Таким образом, новое растение является точной генетической копией исходного. Такое размножение также возможно и у простых животных, например, плоских червей: разрежьте плоского червя на две части, и у хвостовой части вырастет новая голова, а у головной — новый хвост. Тем не менее, такие простые методы не работают у высокоорганизованных животных, например, овец, или же у человека.

В широко известных экспериментах «Долли» клетки овцы (клетки донора) сливались с неоплодотворенными яйцеклетками другой овцы (клетки реципиента), из которых микрохирургически был удален естественный генетический материал. Затем в эти неоплодотворенные яйцеклетки переносился генетический материал клеток донора. В отличие от неоплодотворенных яйцеклеток, эти выращенные в лаборатории яйцеклетки имели полный набор хромосом и генов. В отличие от яйцеклеток, оплодотворенных естественным путем (спермой), выращенные в лаборатории яйцеклетки получили генетический материал только из одного источника. Затем яйцеклетки начинали развиваться в эмбрионы. Развивающиеся эмбрионы были трансплантированы овце (суррогатной матери), где они развивались естественным путем. Один из эмбрионов выжил, а родившегося ягненка назвали Долли. Как и ожидалось, Долли была точной генетической копией исходной овцы, у которой отбирались донорские клетки, а не овцы, яйцеклетки которой были использованы.

Результаты исследований позволяют предположить, что клонированные высокоорганизованные животные (и следовательно люди) с большей вероятностью могут иметь серьезные генетические дефекты в сравнении с потомством, зачатым естественным путем. Создание человека клонированием общепринято считается неэтичным, во многих странах является незаконным и технически сложным процессом. Тем не менее, клонирование необходимо не только для создания целого организма. Теоретически клонирование может также применяться для создания отдельных органов. Таким образом, когда-нибудь человек сможет получать «запасные части», выращенные в лаборатории с использованием его собственных генов.

Может ли из клетки, использованной для клонирования, получиться конкретный тип ткани, конкретный орган или целый организм, зависит от возможностей клетки, а именно от того, насколько высоко развитие данной клетки в конкретный тип ткани. Например, определенные клетки, называемые стволовыми, обладают потенциалом производить множество типов тканей или, возможно, даже целый организм. Стволовые клетки уникальны, поскольку, в отличие от других клеток, они еще не видоизменились в конкретные типы тканей. Другие же клетки видоизменились и стали специализированными. Они могут развиваться только в определенные типы тканей, например, ткань мозга или легких. Такой процесс специализации называется дифференцировкой. Стволовые клетки подогрели интерес к исследованиям в связи с их способностью вырабатывать ткань, которая может заменить больные или поврежденные ткани. Поскольку стволовые клетки, как правило, являются не столь дифференцированными, в потенциале они могут заменять множество или даже неограниченное количество типов тканей.