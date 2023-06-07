Наследование моногенетических заболеваний

Гены представляют собой сегменты дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и содержат код для определенного белка, функционирующего в одном или нескольких типах клеток в организме, или код для функциональных молекул РНК.

Хромосомы состоят из очень длинной нити ДНК и содержат множество генов (от сотен до тысяч). За исключением определенных клеток (например, сперматозоидов и яйцеклеток), каждая нормальная клетка человека содержит 23 пары хромосом. Существуют 22 пары неполовых (аутосомных) хромосом и одна пара половых хромосом, в общей сложности — 46 хромосом. Обычно каждая пара состоит из одной материнской и одной отцовской хромосомы.

Эти половые хромосомы определяют, будет ли плод мужского или женского пола. У мужчины имеется одна Х-хромосома и одна Y-хромосома. Мужчины получают Х-хромосому от матери, а Y-хромосому — от отца. У женщины имеется две Х-хромосомы. Женщины получают одну Х-хромосому от матери и одну Х-хромосому от отца.

Признаки (любые детерминированные геном характеристики, такие как цвет глаз), задаваемые геном, могут быть охарактеризованы следующим образом:

Доминантный

Рецессивный

Доминантные признаки могут проявляться даже тогда, когда присутствует лишь одна копия гена для этого признака.

Рецессивные признаки на аутосомных хромосомах могут экспрессироваться только при наличии двух копий гена для этого признака, по одному на каждой из пары хромосом. Люди с одной копией дефектного гена для рецессивного признака (и у которых, таким образом, отсутствует заболевание) называются носителями рецессивного гена.

При кодоминантных признаках обе копии гена выражены в некоторой степени. Примером кодоминантного признака является группа крови. Если у человека присутствует один ген, кодирующий группу крови А, и один ген, кодирующий группу крови В, то у этого человека экспрессируются группы крови А и В (группа крови АВ).

Х-сцепленный (сцепленный с половой хромосомой) ген — это ген, передаваемый через Х-хромосому. Х-связанность также определяет экспрессию. У мужчин почти все гены в Х-хромосоме выражены, вне зависимости от того, является ли признак доминантным или рецессивным, поскольку отсутствует парный ген для противодействия их экспрессии.

Пенетрантность и экспрессивность Пенетрантность определяется как процент людей, у которых есть аллель (специфическая форма гена, отвечающая за вариации, в которых может быть выражена данная черта) и у которых развивается соответствующий фенотип (черта). Например, если у половины людей с определенным аллелем проявляется его признак, говорят, что пенетрантность составляет 50 %. Пенетрантность может быть полной или неполной. Ген с неполной пенетрантностью не всегда выражается, даже если его признак является доминантным, или если признак является рецессивным и обусловлен в обеих хромосомах. Пенетрантность данного гена может быть разной у разных людей и может зависеть от возраста человека. Даже если специфический аллель не выражен (непенетрантность), здоровый носитель аллеля может передать его своим детям, у которых может быть признак. Экспрессивность — это степень влияния признака на отдельно взятого человека, то есть является ли это влияние на человека сильным, умеренным или слабым. Как гены воздействуют на людей: Пенетрантность и экспрессивность