Хирургическое вмешательство при раке

Хирургическое вмешательство является традиционной формой лечения онкологических заболеваний. Оно наиболее эффективно для устранения большинства видов злокачественных опухолей до того, как опухоль распространится в лимфатические узлы или отдаленные участки (метастазирует). Хирургическое вмешательство можно применять изолированно или в сочетании с другими методами лечения, такими как лучевая терапия и химиотерапия (см. также Принципы лечения онкологических заболеваний). Врачи могут назначить такие виды лечения:

перед операцией (неоадъювантная терапия) для уменьшения размера опухоли до проведения хирургического вмешательства;

после операции (адъювантная терапия), чтобы гарантировать уничтожения как можно большего количества раковых клеток.

Если опухоль не метастазировала, хирургическое вмешательство может излечить человека. Тем не менее, перед операцией не всегда можно с точностью определить, метастазировала ли опухоль. В ходе хирургического вмешательства врачи часто удаляют лимфатические узлы вблизи опухоли (сигнальные лимфоузлы), чтобы узнать, распространилась ли на них опухоль. Если это так, у человека может быть высокий риск повторного появления опухоли и, возможно, ему потребуется химиотерапия или лучевая терапия после операции с целью профилактики рецидива.

Хирургическое вмешательство не является предпочтительным методом лечения для всех видов опухолей на начальной стадии. Некоторые виды опухолей растут в труднодоступных участках. В других случаях для удаления опухоли может потребоваться удаление необходимого органа, или операция может ухудшить функцию этого органа. В таких случаях лучевая терапия, применяемая изолированно или вместе с химиотерапией, может быть предпочтительным методом лечения.

Если опухоль метастазировала, хирургическое вмешательство не является основным методом лечения. Однако, хирургическое вмешательство иногда используется для уменьшения размера опухоли (процедура, называемая циторедукцией), поэтому лучевая терапия и химиотерапия могут быть более эффективными. Или же может быть проведено хирургическое вмешательство для облегчения симптомов, таких как сильная боль, тошнота или рвота, возникающих, когда опухоль блокирует (закупоривает) кишечник (паллиативное хирургическое вмешательство). Хирургическое удаление метастазов редко приводит к излечению, потому что трудно найти все опухоли. Опухоли, которые остаются в организме, как правило, продолжают расти. Тем не менее, при некоторых видах онкологических заболеваний (например, при почечно-клеточном раке), которые дают очень небольшое количество метастазов, особенно в печени, головном мозге и легких, хирургическое удаление метастазов может принести пользу.

После удаления опухоли, возможно, потребуется дополнительная операция для повышения комфорта или качества жизни пациента (например, пластическая операция грудных желез после мастэктомии).