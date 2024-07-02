Химиотерапия и другие виды системного лечения рака

Гормоны — это белки, вырабатываемые эндокринными железами, которые влияют на активность тех или иных тканей и органов. Гормоны служат «курьерами», контролирующими и координирующими процессы во всем организме. Некоторые виды рака растут и распространяются активнее, когда подвергаются воздействию определенных гормонов. Следовательно, если блокировать воздействие этих гормонов, то можно контролировать развитие некоторых гормонозависимых видов рака. Однако эти лекарственные препараты также могут вызывать симптомы дефицита гормонов.

Например, рак предстательной железы растет быстрее при воздействии мужского полового гормона тестостерона и других андрогенных стероидов. Таким образом, для лечения рака предстательной железы обычно используется антиандрогенная терапия. Некоторые антиандрогенные препараты, такие как лейпролид, гозерелин и другие, не дают гипофизу стимулировать яички, чтобы они в свою очередь не вырабатывали тестостерон. Чтобы блокировать воздействие тестостерона, используются и другие гормональные препараты, такие как флутамид, бикалутамид и нилутамид. Эти гормональные препараты не излечивают рак предстательной железы, но они могут замедлить его рост и распространение. В то же время эти лекарственные препараты могут вызывать появление симптомов дефицита тестостерона, такие как приливы, остеопороз, упадок сил, сокращение мышечной массы, увеличение массы тела за счет жидкости, снижение либидо, уменьшение количества волос на теле, эректильная дисфункция и увеличение молочных желез.

Некоторые виды рака молочной железы под воздействием женских половых гормонов эстрогена и/или прогестерона растут быстрее. Лекарственные препараты, такие как тамоксифен и ралоксифен, связываются с рецепторами эстрогенов и замедляют рост рака молочной железы с помощью воздействия на рецепторы эстрогенов. Эти лекарственные препараты также снижают риск развития рака молочной железы. Ингибиторы ароматазы, такие как анастрозол, снижают выработку эстрогена, блокируя фермент, который преобразует другие гормоны в эстроген, и обладают аналогичным преимуществом.

Эндокринная терапия может использоваться отдельно или в сочетании с другими видами противоопухолевой терапии.