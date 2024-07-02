Химиотерапия и другие виды системного лечения рака

Системное лечение — это лечение, которое оказывает воздействие на весь организм, а не непосредственно на рак. Химиотерапия — это одна из форм системного лечения, при которой используются лекарственные препараты для уничтожения раковых клеток или остановки их роста.
Методы системного лечения рака:
Эндокринная (гормональная) терапия
Химиотерапия (противоопухолевые препараты)
Таргетная терапия
Иммунотерапия
Генная терапия
Различные другие лекарственные препараты для лечения рака
Иммунотерапия — это метод системного лечения рака, который стимулирует иммунную систему организма для борьбы с раком (см. Иммунотерапия при раке).
Количество доступных методов лечения рака быстро растет. Национальный институт рака (National Cancer Institute) ведет актуальный перечень лекарственных препаратов, используемых для лечения онкологических заболеваний. В списке представлен краткий обзор способов применения каждого лекарственного препарата и ссылки на дополнительную информацию.
Не все виды опухолей отвечают на химиотерапию.
Типы применяемых лекарственных препаратов, их комбинация, доза и схема применения зависят от вида опухоли.
Химиотерапию можно применять отдельно или в сочетании с лучевой терапией, хирургическим вмешательством или иммунотерапией (см. также Принципы лечения онкологических заболеваний).
Эндокринная терапия при раке
Гормоны — это белки, вырабатываемые эндокринными железами, которые влияют на активность тех или иных тканей и органов. Гормоны служат «курьерами», контролирующими и координирующими процессы во всем организме. Некоторые виды рака растут и распространяются активнее, когда подвергаются воздействию определенных гормонов. Следовательно, если блокировать воздействие этих гормонов, то можно контролировать развитие некоторых гормонозависимых видов рака. Однако эти лекарственные препараты также могут вызывать симптомы дефицита гормонов.
Например, рак предстательной железы растет быстрее при воздействии мужского полового гормона тестостерона и других андрогенных стероидов. Таким образом, для лечения рака предстательной железы обычно используется антиандрогенная терапия. Некоторые антиандрогенные препараты, такие как лейпролид, гозерелин и другие, не дают гипофизу стимулировать яички, чтобы они в свою очередь не вырабатывали тестостерон. Чтобы блокировать воздействие тестостерона, используются и другие гормональные препараты, такие как флутамид, бикалутамид и нилутамид. Эти гормональные препараты не излечивают рак предстательной железы, но они могут замедлить его рост и распространение. В то же время эти лекарственные препараты могут вызывать появление симптомов дефицита тестостерона, такие как приливы, остеопороз, упадок сил, сокращение мышечной массы, увеличение массы тела за счет жидкости, снижение либидо, уменьшение количества волос на теле, эректильная дисфункция и увеличение молочных желез.
Некоторые виды рака молочной железы под воздействием женских половых гормонов эстрогена и/или прогестерона растут быстрее. Лекарственные препараты, такие как тамоксифен и ралоксифен, связываются с рецепторами эстрогенов и замедляют рост рака молочной железы с помощью воздействия на рецепторы эстрогенов. Эти лекарственные препараты также снижают риск развития рака молочной железы. Ингибиторы ароматазы, такие как анастрозол, снижают выработку эстрогена, блокируя фермент, который преобразует другие гормоны в эстроген, и обладают аналогичным преимуществом.
Эндокринная терапия может использоваться отдельно или в сочетании с другими видами противоопухолевой терапии.
Химиотерапия
Химиотерапия заключается в применении лекарственных препаратов для уничтожения опухолевых клеток. Хотя идеальный лекарственный препарат должен уничтожать опухолевые клетки без вреда для здоровых клеток, большинство лекарственных препаратов действуют не так избирательно. На самом деле лекарственные препараты разработаны так, чтобы наносить больший ущерб опухолевым клеткам, чем здоровым клеткам. Как правило, это достигается путем использования лекарственных препаратов, которые нарушают способность клеток к росту. Опухолевые клетки отличаются неконтролируемым и быстрым ростом. Однако, поскольку здоровым клеткам также необходимо расти, а некоторые из них растут довольно быстро (например, клетки в костном мозге и клетки слизистой оболочки полости рта и кишечника), все химиотерапевтические препараты влияют на здоровые клетки и приводят к побочным эффектам.
Химиотерапия используется для лечения онкологических заболеваний. Она также может снизить вероятность рецидива рака, замедлить рост опухоли или уменьшить опухоли, вызывающие боль или другие проблемы.
Несмотря на то, что один химиотерапевтический препарат может быть эффективным для лечения некоторых видов рака, часто врачи назначают одновременно несколько химиотерапевтических препаратов с разными эффектами (комбинированная химиотерапия).
Схемы химиотерапии различаются в зависимости от типа и распространенности опухоли. Лекарственные препараты обычно назначаются через определенные интервалы, разделенные периодами отдыха, предназначенными для восстановления от любых побочных эффектов. В зависимости от ответа на лечение, может потребоваться повторный курс химиотерапии. В некоторых случаях, в зависимости от ответа на лечение, для снижения риска рецидива опухоли химиотерапия может быть назначена на неопределенное время.
Высокодозная химиотерапия
Для повышения эффективности противоопухолевых препаратов, их доза может быть увеличена. Иногда уменьшают период отдыха между циклами химиотерапии. Высокодозная химиотерапия с сокращенными периодами отдыха стандартно используется при многих видах рака, таких как лейкозы, лимфомы, рак легких, рак поджелудочной железы, рак пищеварительной системы, рак молочной железы и другие.
Высокодозная химиотерапия иногда применяется для лечения больных, у которых произошел рецидив опухоли после химиотерапии в стандартной дозе, особенно у больных миеломой, лимфомой или лейкозом. Тем не менее, высокодозная химиотерапия может стать причиной поражения костного мозга, которое представляет угрозу для жизни. Таким образом, высокодозная химиотерапия обычно применяется в сочетании с мерами по защите костного мозга (трансплантацией). В ходе этих мер клетки костного мозга собираются до химиотерапии и возвращаются больному после химиотерапии. В некоторых случаях эти клетки могут быть выделены из кровотока, а не из костного мозга, и после химиотерапии их могут вновь ввести человеку, чтобы восстановить функцию костного мозга.
Таргетная терапия
Один из подходов для повышения эффективности лечения заключается в использовании лекарственных препаратов, нацеленных на специфические мутации в опухолевых клетках. Эти лекарственные препараты осуществляют контроль над опухолевыми клетками, избирательно воздействуя на определенные пути и процессы, имеющие жизненно важное значение для роста и выживания опухолевых клеток. Иматиниб и другие лекарственные препараты, ингибирующие фермент тирозинкиназу, очень эффективны при хроническом миелоидном лейкозе и некоторых видах рака пищеварительного тракта. Действие эрлотиниба, гефитиниба и осимертиниба направлено на мутации в рецепторе эпидермального фактора роста (РЭФР). Они используются для лечения рака легкого с этой мутацией. Молекулярно-направленные препараты доказали свою эффективность при лечении многих других видов онкологических заболеваний, включая другие виды лейкозов, а также рак молочной железы и рак почек.
Генная терапия
Поскольку изменения (мутации) генов вызывают онкологические заболевания, исследователи ищут способы изменения генов для борьбы с раком.
Одна из форм генной терапии включает генетическую модификацию Т-клеток (тип иммунной клетки), см. также Модифицированные Т-клетки. Врачи извлекают Т-клетки из крови человека и генетически изменяют их, чтобы распознать специфический вид онкологического заболевания этого больного. Если модифицированные Т-клетки, называемые Т-клетками с химерными антигенными рецепторами или CAR-T-клетками, выводятся в кровоток человека, они атакуют опухоль. CAR-T-клетки могут использоваться у людей с острым лимфобластным лейкозом, множественной миеломой и лимфомой.
Исследователи проводят оценку методик, позволяющих ученым вставлять новые гены в клетки, отключать аномальные гены или увеличивать активность полезных генов (см. также Генная терапия). Врачи надеются, что когда-то эти методы пригодятся для лечения рака.
Другие лекарственные препараты
Раковые клетки недоразвиты и быстро размножаются, поэтому один из лекарственных препаратов способствует скорейшему созреванию (дифференциации) раковых клеток, чтобы замедлить рост опухоли. Эти дифференцирующие препараты могут быть эффективны только в течение короткого периода времени, поэтому они часто используются в комбинированной химиотерапии.
Антиангиогенные препараты не дают опухоли формировать новые кровеносные сосуды. Если предотвратить рост кровеносных сосудов, у опухоли не будет притока крови, необходимого для роста. Некоторые лекарственные препараты могут препятствовать образованию кровеносных сосудов в раковых клетках. Бевацизумаб — это моноклональное антитело, которое блокирует фактор роста, необходимый кровеносным сосудам. Он эффективен против рака почек и рака толстой кишки. Другие лекарственные препараты, такие как сорафениб и сунитиниб, блокируют рецептор фактора роста кровеносных сосудов. Они могут быть эффективными при раке почек и печени.
Еще одни лекарственные препараты воздействуют на сигнальные пути раковых клеток, при помощи которых передается сигнал о формировании или росте дополнительных клеток.