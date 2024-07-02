Принципы лечения онкологических заболеваний

Лечение онкологических заболеваний — это один из наиболее сложных аспектов медицинской помощи. В лечении принимают участие врачи разной специализации (например, терапевты, гинекологи или другие специалисты, химиотерапевты, онкологи-радиологи, хирурги и патоморфологи), а также многие другие медицинские работники (например, медсестры, рентгенологи, физиотерапевты, социальные работники и фармацевты).

В планах лечения учитывается тип онкологического заболевания, включая место нахождения, тип клеток в злокачественной опухоли, ее стадию (насколько злокачественная опухоль крупная и как широко она распространилась) и степень (насколько ее клетки отличаются от незлокачественных), а также ее генетические характеристики и специфические характеристики человека, получающего лечение.

При принятии решений о лечении также учитывают другие факторы, включая:

вероятность излечения или продления жизни, когда излечение невозможно;

влияние лечения на симптомы;

побочные эффекты лечения;

пожелания человека.

Онкологические больные, получающие лечение, надеются на наилучший результат и на то, что они проживут как можно дольше с самым высоким уровнем качества жизни. Тем не менее, больным следует знать о рисках, связанных с лечением. Им следует обсуждать свои пожелания относительно медицинской помощи со всеми врачами, а также участвовать в принятии решений о лечении (и составлять письменные предварительные медицинские указания).

Как только у человека диагностируют онкологическое заболевание, основной целью лечения является полное удаление опухоли, если это возможно (при помощи одного метода лечения или сочетания хирургического вмешательства с лучевой терапией, химиотерапией, трансплантацией кроветворных клеток и иногда другими методами лечения рака). Кроме того, лечение иногда направлено на уничтожение онкологических клеток в других частях тела, даже когда нет признаков этих клеток.

Поскольку методы лечения сложны, были разработаны специфические подходы к лечению, называемые протоколами лечения, чтобы больные могли получать наиболее безопасную и эффективную помощь. Протоколы лечения применяются для того, чтобы больные получали стандартное лечение, разработанное на основе тщательных научных экспериментов. Протоколы, как правило, разрабатываются и совершенствуются в ходе клинических исследований. Клинические исследования позволяют врачам сравнивать новые лекарственные препараты и комбинации методов лечения со стандартными процедурами лечения, чтобы определить, являются ли новые методы лечения более эффективными. Часто онкологическим больным предоставляется возможность участвовать в таких исследованиях, но не все онкологические больные соответствуют критериям участия в клиническом исследовании.

Ответ на лечение онкологического заболевания Полный ответ (ремиссия) имеет место, если после лечения опухоль исчезает на какое-то время. Врачи регулярно наблюдают за людьми, которые получают лечение или получали лечение по поводу онкологического заболевания. Это наблюдение обычно заключается в проведении визуализирующих исследований и/или лабораторных анализов для контроля ответа опухоли на лечение и быстрого выявления онкологического заболевания в случае его возврата. Некоторые опухоли вырабатывают белки, которые можно обнаружить в крови. Эти вещества называются опухолевыми биомаркерами. Пример — простатспецифический антиген (ПСА). У мужчин с раком предстательной железы уровень ПСА повышается. Большинство опухолевых биомаркеров недостаточно специфичны, чтобы быть полезными для скрининга (выявления онкологического заболевания до появления симптомов) или диагностирования рака, потому что, помимо опухоли, вызвать появление этих веществ в крови может ряд других расстройств. Тем не менее, опухолевые биомаркеры (например, ПСА и раковый антиген [РА] 125 при раке яичников) могут помочь врачам оценить ответ организма больного на лечение. Если опухолевый биомаркер присутствовал до начала лечения, но после лечения больше не появляется в образце крови, это значит, что лечение, вероятно, было успешным. Если опухолевый биомаркер исчезает после лечения, но позже вновь появляется, вероятно, заболевание вернулось. Разумеется, излечение является наиболее успешным исходом. Это значит, что все признаки онкологического заболевания исчезают и не возвращаются в течение длительного периода наблюдения. При некоторых онкологических заболеваниях врачи считают, что произошло излечение, если у больного не возникает признаков заболевания в течение 5 лет или дольше. При использовании других форм требуется более длительный период, прежде чем пациент будет считаться излеченным. При частичном ответе размер или распространение опухоли (например, обнаруженное при проведении визуализирующих исследований, таких как рентгенологические исследования, компьютерная томография [КТ] и позитронно-эмиссионная томография [ПЭТ]) уменьшается более чем наполовину, хотя опухоль продолжает определяться на снимках. При частичном ответе у больного обычно наблюдается меньше симптомов и продолжительность жизни может увеличиваться, несмотря на то что в большинстве случаев опухоль появляется снова. Продолжительность ответа измеряется от момента частичного ответа до момента, когда опухоль начинает увеличиваться или распространяться снова. У некоторых больных лечение не приводит к полному или частичному ответу, однако возможно, что опухоль не будет расти или распространяться, и в течение долгого времени у больного не появятся новые симптомы. Такой ответ также считается положительным. При наименее успешном случае размеры опухоли продолжают увеличиваться, или появляются новые пораженные участки, несмотря на лечение. Рецидив возникает, когда опухоль, которая полностью исчезла, позже возвращается. Интервал отсутствия болезни — это период между временем полного исчезновения опухоли и временем ее возврата. Интервал без прогрессирования — это время от начала лечения до прогрессирования рака. Общая выживаемость — это период от диагностики онкологического заболевания до момента смерти. Некоторые виды опухолей, такие как рак молочной железы и лимфомы (опухоли лимфатических узлов), называются восприимчивыми, поскольку они хорошо отвечают на химиотерапию или лучевую терапию. Другие виды опухолей, такие как злокачественные опухоли поджелудочной железы или головного мозга, называются невосприимчивыми, поскольку большинство из них не отвечают на химиотерапию или лучевую терапию. Некоторые опухоли, например, в желудочно-кишечном тракте и легких, часто отвечают на химиотерапию вначале, но затем утрачивают восприимчивость. Метастатические виды рака (злокачественные опухоли, которые распространились на другие участки) по большей части неизлечимы.

Поддерживающая терапия Даже если излечение невозможно, симптомы, возникающие при онкологических заболеваниях, зачастую можно облегчить при помощи лечения, что позволяет улучшить качество жизни пациента (паллиативная терапия). Например, если невозможно удалить опухоль хирургическим путем, облучение опухоли может уменьшить ее, временно облегчив боль и симптомы в непосредственной близости от опухоли (местные симптомы).