Лучевая терапия при раке

При лучевой терапии пучок гамма- или рентгеновских лучей, альфа-частиц или электронов направляют на злокачественную опухоль. Радиохирургия — это вид лучевой терапии, при которой используются высокофокусные лучи радиации.

Существует несколько типов наружной дистанционной лучевой терапии, включая:

Трехмерное конформная лучевая терапия (3D-КЛТ)

Лучевая терапия с модулированной интенсивностью (ЛТМИ)

Лучевая терапия с визуальным контролем (ЛТВК)

Томотерапия

Стереотаксическая радиохирургия

Стереотаксическая корпоральная лучевая терапия

Облучение протонным пучком

Терапия путем облучения электронным пучком

Все виды наружного облучения направлены на конкретную область или орган, в котором развилась опухоль. Во избежание чрезмерного воздействия на здоровую ткань применяется несколько траекторий пучка, и окружающие ткани максимально защищены.

Трехмерная конформная лучевая терапия позволяет врачам точно направить пучок излучения, который может быть сформирован по контуру опухоли.

При лучевой терапии с модулированной интенсивностью используется много устройств для формирования пучка излучения и доставки дозы облучения. Из-за большого количества устройств, образующих пучок излучения, врачи могут более точно контролировать количество облучения, доставляемого в определенные участки опухоли, что обеспечивает дополнительную защиту близлежащих здоровых тканей.

При лучевой терапии с визуальным контролем визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), проводятся во время лучевой терапии. Полученные снимки позволяют врачам обнаруживать изменения размера или местоположения опухоли во время лечения и корректировать положение пациента или дозу облучения во время лечения.

Томотерапия представляет собой комбинацию терапии с визуальным контролем и ЛТМИ. Томотерапию проводят с помощью аппарата, представляющего собой комбинацию из КТ-сканера и линейного ускорителя. Этот аппарат может делать весьма детализированные снимки опухоли человека, что позволяет очень точно нацеливать пучок излучения.

Стереотаксическая радиохирургия используется для доставки очень высоких доз облучения в очень маленькие опухоли. Ее можно использовать только для небольших опухолей с очень четкими краями, поэтому она часто используется для опухолей головного и спинного мозга. При стереотаксической радиохирургии необходимо, чтобы пациент занимал очень точное положение во время лечения, поэтому используются специальные ограничители головы и другие позиционирующие устройства.

При стереотаксической корпоральной лучевой терапии используются меньшие площади лечения (области, подвергающиеся облучению) и более высокие дозы лучевой терапии, чем при трехмерной конформной лучевой терапии. Она используется для лечения небольших опухолей, расположенных за пределами головного и спинного мозга.

Облучение протонным пучком, который можно направить на очень узкую область, эффективно лечит некоторые виды опухолей в местах, где особенно важно не повредить здоровую ткань, например в области глаз, головного мозга, предстательной железы или спинного мозга.

Терапия путем облучения электронным пучком используется для лечения опухолей, расположенных близко к поверхности тела, например, рака кожи.

Выбор методики часто зависит от местоположения опухоли.

Лучевая терапия с модулированн... Видео

Наружная дистанционная лучевая терапия назначается в виде серии одинаковых доз, получаемых пациентом в течение длительного периода времени. Этот метод усиливает смертельное воздействие радиации на опухолевые клетки, одновременно уменьшая токсическое воздействие на здоровые клетки. Токсические эффекты уменьшаются, потому что здоровые клетки могут быстро восстанавливаться между сеансами облучения в отличие от опухолевые клеток. Как правило, человек ежедневно проходит сеансы облучения в течение 6–8 недель. Чтобы гарантировать, что каждый раз облучается один и тот же участок, положение пациента точно фиксируется при помощи пенопласта или других приспособлений.