Лучевая терапия при раке

Радиация является формой интенсивной энергии, генерируемой радиоактивным веществом, таким как кобальт, или специализированным оборудованием, например (линейным) ускорителем атомных частиц.
Облучение преимущественно убивает клетки с высокой скоростью деления, а также клетки, у которых восстановление ДНК происходит с трудом. Опухолевые клетки делятся чаще, чем здоровые клетки и часто не могут исправить ущерб, нанесенный им радиацией. Таким образом, для опухолевых клеток вероятность гибели при радиации выше, чем для большинства здоровых клеток. Тем не менее, разные опухолевые клетки по-разному реагируют на радиацию. Некоторые клетки очень устойчивы, и их невозможно эффективно уничтожить радиацией.
(См. также Принципы лечения онкологических заболеваний).
Виды лучевой терапии
Наиболее распространенная форма лучевой терапии, используемой при лечении рака, — это:
наружная дистанционная лучевая терапия.
Еще одна форма лучевой терапии — это:
Внутреннее облучение
Радиоактивные вещества могут также прикрепляться к белкам, называемым моноклональными антителами, которые находят опухолевые клетки и прикрепляются к ним. Радиоактивное вещество, прикрепленное к антителу, скапливается на опухолевые клетках и разрушает их.
Внешняя лучевая терапия
При лучевой терапии пучок гамма- или рентгеновских лучей, альфа-частиц или электронов направляют на злокачественную опухоль. Радиохирургия — это вид лучевой терапии, при которой используются высокофокусные лучи радиации.
Существует несколько типов наружной дистанционной лучевой терапии, включая:
Трехмерное конформная лучевая терапия (3D-КЛТ)
Лучевая терапия с модулированной интенсивностью (ЛТМИ)
Лучевая терапия с визуальным контролем (ЛТВК)
Томотерапия
Стереотаксическая радиохирургия
Стереотаксическая корпоральная лучевая терапия
Облучение протонным пучком
Терапия путем облучения электронным пучком
Все виды наружного облучения направлены на конкретную область или орган, в котором развилась опухоль. Во избежание чрезмерного воздействия на здоровую ткань применяется несколько траекторий пучка, и окружающие ткани максимально защищены.
Трехмерная конформная лучевая терапия позволяет врачам точно направить пучок излучения, который может быть сформирован по контуру опухоли.
При лучевой терапии с модулированной интенсивностью используется много устройств для формирования пучка излучения и доставки дозы облучения. Из-за большого количества устройств, образующих пучок излучения, врачи могут более точно контролировать количество облучения, доставляемого в определенные участки опухоли, что обеспечивает дополнительную защиту близлежащих здоровых тканей.
При лучевой терапии с визуальным контролем визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), проводятся во время лучевой терапии. Полученные снимки позволяют врачам обнаруживать изменения размера или местоположения опухоли во время лечения и корректировать положение пациента или дозу облучения во время лечения.
Томотерапия представляет собой комбинацию терапии с визуальным контролем и ЛТМИ. Томотерапию проводят с помощью аппарата, представляющего собой комбинацию из КТ-сканера и линейного ускорителя. Этот аппарат может делать весьма детализированные снимки опухоли человека, что позволяет очень точно нацеливать пучок излучения.
Стереотаксическая радиохирургия используется для доставки очень высоких доз облучения в очень маленькие опухоли. Ее можно использовать только для небольших опухолей с очень четкими краями, поэтому она часто используется для опухолей головного и спинного мозга. При стереотаксической радиохирургии необходимо, чтобы пациент занимал очень точное положение во время лечения, поэтому используются специальные ограничители головы и другие позиционирующие устройства.
При стереотаксической корпоральной лучевой терапии используются меньшие площади лечения (области, подвергающиеся облучению) и более высокие дозы лучевой терапии, чем при трехмерной конформной лучевой терапии. Она используется для лечения небольших опухолей, расположенных за пределами головного и спинного мозга.
Облучение протонным пучком, который можно направить на очень узкую область, эффективно лечит некоторые виды опухолей в местах, где особенно важно не повредить здоровую ткань, например в области глаз, головного мозга, предстательной железы или спинного мозга.
Терапия путем облучения электронным пучком используется для лечения опухолей, расположенных близко к поверхности тела, например, рака кожи.
Выбор методики часто зависит от местоположения опухоли.
Наружная дистанционная лучевая терапия назначается в виде серии одинаковых доз, получаемых пациентом в течение длительного периода времени. Этот метод усиливает смертельное воздействие радиации на опухолевые клетки, одновременно уменьшая токсическое воздействие на здоровые клетки. Токсические эффекты уменьшаются, потому что здоровые клетки могут быстро восстанавливаться между сеансами облучения в отличие от опухолевые клеток. Как правило, человек ежедневно проходит сеансы облучения в течение 6–8 недель. Чтобы гарантировать, что каждый раз облучается один и тот же участок, положение пациента точно фиксируется при помощи пенопласта или других приспособлений.
Внутреннее облучение
При других стратегиях лучевой терапии радиоактивное вещество может вводиться внутривенно и достигать опухоли (например, радиоактивный йод, используемый в лечении рака щитовидной железы). Иногда радиоактивное вещество прикрепляют к моноклональному антителу (антителу, произведенному в лаборатории), которое должно непосредственно прикрепляться к раковым клеткам. При другом методе пациенты проглатывают радиоактивное вещество.
При брахитерапии используются небольшие гранулы («семена») радиоактивного вещества, помещаемые непосредственно в опухоль (например, радиоактивный палладий, который используется при раке предстательной железы). Эти имплантаты обеспечивают интенсивное облучение опухоли, при этом на окружающие ткани попадает небольшое количество радиации. В имплантатах содержатся короткоживущие радиоактивные вещества, которые прекращают испускать излучение спустя какое-то время.
Виды применения лучевой терапии
Лучевая терапия играет ключевую роль в лечении многих видов онкологических заболеваний, в том числе лимфомы Ходжкина, неходжкинской лимфомы на ранней стадии, плоскоклеточного рака головы и шеи, семиномы (рака яичек), рака предстательной железы, рака молочной железы на ранней стадии, некоторых форм немелкоклеточного рака легких и медуллобластомы (опухоли головного или спинного мозга). В отношении опухолей дыхательного горла (гортани) и предстательной железы на ранней стадии количество случаев выздоровления при применении лучевой терапии почти такое же, как и при применении хирургического вмешательства.
Иногда лучевая терапия применяется совместно с другими формами лечения. Некоторые виды химиотерапевтических препаратов, такие как цисплатин, повышают эффективность лучевой терапии, и эти лекарственные препараты могут применяться вместе с лучевой терапией.
Лучевая терапия может уменьшать симптомы, когда излечение невозможно, например, при костных метастазах в случае множественной миеломы и болезненных опухолях у больных раком легких, пищевода, головы, шеи и желудка на поздней стадии. Временно сокращая размеры опухоли, лучевая терапия может облегчить симптомы, вызванные распространением опухоли в кости или головной мозг.
Побочные эффекты лучевой терапии
Облучение может повредить здоровые ткани вблизи опухоли. Побочные эффекты зависят от размеров облучаемого участка, дозы и от того, насколько близко к чувствительным тканям расположена опухоль. Чувствительными тканями являются ткани, в которых клетки обычно быстро делятся, например, кожа, костный мозг, волосяные фолликулы и слизистая оболочка полости рта, пищевода и кишечника. Помимо этого, радиация может нанести вред яичникам или яичкам. Врачи пытаются точно направить облучение, чтобы не допустить повреждения здоровых клеток.
Побочные эффекты зависят от области облучения и могут включать следующие:
Утомляемость
язвы в полости рта;
проблемы с кожей (такие как покраснение, зуд и шелушение);
болезненное глотание;
воспаление легких (пневмонит);
воспаление печени (гепатит);
нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (такие как тошнота, потеря аппетита, рвота и диарея);
проблемы с мочеиспусканием (например, повышенная частота мочеиспускания и жжение во время мочеиспускания);
низкая концентрация клеток крови, приводящая к анемии (которая вызывает утомляемость и слабость), легкому возникновению синяков или кровотечения, а также риску развития инфекций.
Облучение при раке головы и шеи часто приводит к поражению верхних слоев кожи, а также слюнных желез и слизистой оболочки полости рта и горла. Врачи пытаются выявлять и лечить такие симптомы как можно раньше, чтобы больной продолжал чувствовать себя комфортно и мог продолжать лечение. Например, различные лекарственные препараты могут уменьшать диарею, вызываемую лучевой терапией брюшной полости.
Лучевая терапия может увеличивать риск развития других видов опухолей спустя годы после лечения первоначального онкологического заболевания. Риск зависит от возраста человека во время лечения и облучаемой части тела.