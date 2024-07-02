Комбинированная противоопухолевая терапия

Противораковые препараты наиболее эффективны при применении в комбинации. Обоснованием для комбинированной терапии является использование лекарственных препаратов, механизм действия которых различается, что позволяет уменьшить вероятность развития резистентности у опухолевых клеток. При комбинировании лекарственных препаратов с различным действием каждый лекарственный препарат можно применять в оптимальной дозе без непереносимых побочных эффектов. (См. также Принципы лечения онкологических заболеваний).

При некоторых видах опухолей наилучшим методом лечения является комбинация хирургического вмешательства по поводу рака, лучевой терапии и химиотерапии или назначение других противораковых препаратов. Хирургическое вмешательство или лучевая терапия применяется для лечения локализованных опухолей, в то время как противораковые препараты также уничтожают раковые клетки, которые метастазировали в отдаленные участки.

Иногда лучевая терапия или химиотерапия проводятся до хирургического вмешательства, чтобы уменьшить размеры опухоли и таким образом повысить вероятность ее полного удаления во время хирургического вмешательства (этот метод называется неоадъювантной терапией). Лучевая терапия и/или химиотерапия, назначаемые после хирургического вмешательства (так называемая адъювантная терапия), помогает уничтожить оставшиеся раковые клетки.

Необходимость монотерапии или комбинированной терапии часто определяются типом и стадией опухоли. Например, рак молочной железы на ранней стадии можно лечить с помощью одного только хирургического вмешательства, комбинации хирургического вмешательства и лучевой терапии, химиотерапии или сочетания всех трех методов лечения, в зависимости от размера опухоли и риска рецидива. Местнораспространенный рак молочной железы обычно лечат химиотерапией, лучевой терапией и хирургическим вмешательством.

Иногда комбинированная терапия применяется не для лечения, а для уменьшения симптомов и продления жизни. Эффект комбинированной терапии может быть положительным у больных с распространенными опухолями, которым лучевая терапия и хирургическое вмешательство не подходят (например, у больных немелкоклеточным раком легких, раком пищевода или раком мочевого пузыря, которые невозможно полностью удалить хирургическим путем).