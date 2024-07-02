Иммунотерапия при раке

Терапия моноклональными антителами заключается в использовании антител, произведенных в лаборатории, для прицельного воздействия на специфические белки на поверхности злокачественных клеток. Существует много подобных доступных антител, а другие проходят исследования. Трастузумаб является одним из таких антител — он атакует рецептор HER-2/neu, присутствующий на поверхности опухолевых клеток у 25 % женщин с раком молочной железы. Трастузумаб усиливает действие химиотерапевтических препаратов.

Ритуксимаб является весьма эффективным для лечения лимфом и хронического лимфолейкоза. Ритуксимаб, связанный с радиоактивным изотопом, может применяться для непосредственного облучения клеток лимфомы.

Гемтузумаб озогамицин, комбинация антитела и лекарственного препарата, эффективен у некоторых пациентов с острым миелоидным лейкозом.

Некоторые моноклональные антитела изменяют функцию иммунных контрольных точек, которые помогают управлять иммунной системой и стимулируют естественный иммунитет организма. Лекарственные препараты, называемые ингибиторами контрольных точек, могут блокировать контрольные точки, которые являются белками определенных лейкоцитов; они распознают и связываются с опухолевыми клетками и помогают выключить и включить иммунный ответ. Некоторые виды рака активируют эти контрольные точки и отключают способность иммунной системы атаковать рак. Ингибиторы контрольных точек — это лекарственные препараты, которые избирательно воздействуют на белки контрольных точек разных лейкоцитов, такие как CTLA-4 (ипилимумаб и тремелимумаб) и PD1 (цемиплимаб, достарлимаб, ниволумаб и пембролизумаб) или PD-L1 (дурвалумаб, атезолизумаб и авелумаб), позволяя иммунной системе атаковать рак. Ингибиторы контрольных точек иногда назначают отдельно или в комбинации с другими противоопухолевыми препаратами.