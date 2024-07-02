Иммунотерапия при раке

Иммунотерапия используется, чтобы стимулировать иммунную систему организма для борьбы с онкологическими заболеваниями. Эти методы лечения нацелены на особые генетические характеристики опухолевых клеток. Генетические характеристики опухолей не зависят от того, в каком органе организма развилась опухоль. Таким образом, эти лекарственные препараты могут быть эффективными против многих типов рака. (См. также Принципы лечения онкологических заболеваний).
Существует несколько различных видов лечения, которые врачи используют для стимулирования иммунной системы. Эта область лечения онкологических заболеваний интенсивно изучается. Национальный институт рака (National Cancer Institute) ведет актуальный перечень иммунотерапевтических препаратов (а также лекарственных препаратов, используемых для лечения онкологических заболеваний). В списке представлен краткий обзор способов применения каждого лекарственного препарата и ссылки на дополнительную информацию.
Моноклональные антитела
Терапия моноклональными антителами заключается в использовании антител, произведенных в лаборатории, для прицельного воздействия на специфические белки на поверхности злокачественных клеток. Существует много подобных доступных антител, а другие проходят исследования. Трастузумаб является одним из таких антител — он атакует рецептор HER-2/neu, присутствующий на поверхности опухолевых клеток у 25 % женщин с раком молочной железы. Трастузумаб усиливает действие химиотерапевтических препаратов.
Ритуксимаб является весьма эффективным для лечения лимфом и хронического лимфолейкоза. Ритуксимаб, связанный с радиоактивным изотопом, может применяться для непосредственного облучения клеток лимфомы.
Гемтузумаб озогамицин, комбинация антитела и лекарственного препарата, эффективен у некоторых пациентов с острым миелоидным лейкозом.
Некоторые моноклональные антитела изменяют функцию иммунных контрольных точек, которые помогают управлять иммунной системой и стимулируют естественный иммунитет организма. Лекарственные препараты, называемые ингибиторами контрольных точек, могут блокировать контрольные точки, которые являются белками определенных лейкоцитов; они распознают и связываются с опухолевыми клетками и помогают выключить и включить иммунный ответ. Некоторые виды рака активируют эти контрольные точки и отключают способность иммунной системы атаковать рак. Ингибиторы контрольных точек — это лекарственные препараты, которые избирательно воздействуют на белки контрольных точек разных лейкоцитов, такие как CTLA-4 (ипилимумаб и тремелимумаб) и PD1 (цемиплимаб, достарлимаб, ниволумаб и пембролизумаб) или PD-L1 (дурвалумаб, атезолизумаб и авелумаб), позволяя иммунной системе атаковать рак. Ингибиторы контрольных точек иногда назначают отдельно или в комбинации с другими противоопухолевыми препаратами.
Модифицированные Т-клетки
Т-клетки — это клетки иммунной системы, которые могут распознавать и уничтожать чужеродные клетки. При этой форме лечения рака Т-клетки берут из крови больного раком. Затем в лаборатории врачи генетически модифицируют эти Т-клетки, так чтобы они распознавали и атаковали раковые клетки этого человека. Затем они возвращают модифицированные Т-клетки человеку. Наиболее распространенный пример этой стратегии называется Т-клетками с химерным антигенным рецептором (chimeric antigen receptor, CAR). CAR-T-клетки являются эффективным методом лечения людей с острым лимфобластным лейкозом, В-клеточными лимфомами и множественной миеломой.
Связанные методы включают выращивание экстрагированных Т-клеток в лаборатории и их активацию путем воздействия определенных веществ (цитокинов), что увеличивает их количество и потенциально увеличивает их способность уничтожать раковые клетки при реинфузии.
Неспецифическая иммунотерапия
Модификаторы биологического ответа стимулируют здоровые клетки вырабатывать химические мессенджеры (медиаторы), которые улучшают способность иммунной системы обнаруживать и уничтожать опухолевые клетки. Это универсальные процессы, они не являются специфическими для определенных видов рака.
Интерферон (которого существует несколько видов) является самым известным и наиболее широко используемым модификатором биологического ответа. Интерферон естественно вырабатывается почти всеми клетками организма, однако его также можно получить биотехнологическим путем. Несмотря на то, что точные механизмы действия интерферона не совсем изучены, интерферон играет роль в лечении некоторых видов онкологических заболеваний, например саркомы Капоши и злокачественной меланомы.
Интерлейкины — это мессенджеры, вырабатываемые определенными клетками иммунной системы (активированными Т-клетками). Назначение интерлейкинов может способствовать лечению метастатической меланомы и может быть полезным при раке почки. Интерлейкин 2, который вырабатывается определенными лейкоцитами, также может быть эффективным при почечно-клеточной карциноме и метастатической меланоме.
Вакцины для лечения рака
Вакцины, состоящие из веществ, полученных из онкологических клеток, могут усиливать выработку организмом антител или иммунных клеток, атакующих опухоль. Экстракты ослабленных бактерий туберкулеза, которые, как известно, стимулируют иммунный ответ, показали положительный результат при введении в мочевой пузырь для профилактики рецидива опухолей мочевого пузыря.