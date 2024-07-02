Диета и рак

В ходе многочисленных исследований были предприняты попытки определить, каким образом определенные продукты питания повышают или снижают риск развития онкологических заболеваний. К сожалению, различные исследования дали противоречивые результаты, поэтому трудно понять, какой эффект на риск развития онкологических заболеваний оказывают продукты и биологически активные добавки. Часто проблема заключается в том, что когда в ходе исследований обнаруживается взаимосвязь между употреблением людьми большого количества определенных продуктов и низким уровнем риска развития определенных видов онкологических заболеваний, бывает трудно определить, отличало ли этих людей что-либо еще с точки зрения других факторов риска (например, место проживания, факт курения и употребления алкоголя и так далее).

Часто, когда врачи проводят контролируемое исследование и случайным образом назначают нескольким людям, казалось бы, полезные продукты или биологически активные добавки, исследования не подтверждают их полезное воздействие. Некоторые продукты и биологически активные добавки изучены лучше других, а многие до сих пор изучаются. Наиболее убедительные доказательства получены из исследований, указывающих на то, что низкое содержание клетчатки и высокое содержание переработанных мясных продуктов в рационе питания повышает риск развития онкологических заболеваний. Ожирение, независимо от типа питания, повышает риск многих видов онкологических заболеваний.

Алкоголь Алкоголь повышает риск развития раковых опухолей полости рта, горла, пищевода, печени, молочной железы, толстой кишки и прямой кишки. Люди, которые курят и употребляют алкоголь, имеют гораздо более высокий риск развития этих, а также других видов рака.

Антиоксиданты Антиоксиданты, такие как витамины С и Е и бета-каротин (витамин А), входят в состав хорошо сбалансированной диеты. Тем не менее, исследования не подтвердили, что прием биологически активных добавок, содержащих эти антиоксиданты, уменьшает риск развития онкологических заболеваний. Существует ряд доказательств того, что прием больших доз бета-каротина или витамина Е может увеличивать риск развития некоторых видов рака.

Искусственные подсластители Несмотря на то, что некоторые ранние исследования показали повышенный риск развития рака мочевого пузыря, рака головного мозга и лимфомы в результате приема определенных подсластителей, эти исследования проводились на животных. Ни одно из исследований с участием людей не показало убедительного повышения риска развития онкологических заболеваний при использовании этих подсластителей.

Продукты питания, полученные биоинженерными методами (генетически модифицированные продукты [ГМО]) Гены, полученные из разных растений или из некоторых микроорганизмов, добавляются в гены некоторых растений, чтобы повысить их морозостойкость или резистентность к вредителям или чтобы усовершенствовать их каким-либо другим способом. Убедительные данные о том, что генетически модифицированные продукты питания повышают риск развития онкологических заболеваний, отсутствуют.

Кальций Некоторые исследования показали, что повышенные уровни витамина D и биологически активные добавки с содержанием кальция могут уменьшить риск образования предраковых полипов толстой кишки. Однако другие исследования указывают на то, что потребление большого количества кальция повышает риск развития рака предстательной железы.

Кофе Несмотря на то, что некоторые более ранние исследования, казалось бы, выявили связь между употреблением кофе и риском развития онкологических заболеваний, более поздние исследования не выявили никакой пользы.

Клетчатка В результатах некоторых исследований сообщается, что диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск развития рака, особенно рака ободочной и прямой кишки, но эти данные являются спорными.

Рыба и омега-3 жирные кислоты Некоторые исследования на животных указывают на то, что омега-3 жирные кислоты могут остановить развитие опухоли или замедлить ее рост. Однако эти результаты не были воспроизведены у людей.

Фторид Исследования не показали наличие повышенного риска развития онкологических заболеваний у людей, которые пьют фторированную воду, используют фторированную зубную пасту или проходят фторирование зубов.

Фолат Некоторые данные указывают на более высокий риск развития онкологических заболеваний у людей с дефицитом фолата (фолиевой кислоты), но точно не известно, является ли этот дефицит причиной развития онкологических заболеваний. В противоположность этому, другие менее убедительные данные свидетельствуют о том, что избыток фолата может повысить риск развития онкологических заболеваний. Людям, придерживающимся обычного питания, не требуется дополнительного фолата.

пищевые добавки; Пищевые добавки должны получить одобрение Управления США по контролю продуктов питания и лекарственных средств, прежде чем их можно будет применять в пищевых продуктах, поэтому новые добавки проходят тщательное тестирование. В настоящее время нет данных о том, что пищевые добавки в концентрациях, содержащихся в продуктах питания, повышают риск развития онкологических заболеваний.

Чеснок Научные исследования не показали, что чеснок эффективно снижает риск развития онкологических заболеваний.

Облученные продукты питания Облучение продуктов питания, которое иногда применяется для уничтожения микроорганизмов, по-видимому, не повышает риск развития онкологических заболеваний.

Ликопин Некоторые исследования указывают на то, что ликопин, естественный красный пигмент и антиоксидант, который содержится в основном в томатах, может снижать риск развития некоторых видов рака, но эти выводы не являются однозначными.

Мясо, приготовленное при высокой температуре Употребление мяса, прошедшего высокотемпературную обработку, например, на гриле или на открытом огне, может привести к попаданию канцерогенных химических веществ в организм и повысить риск развития онкологических заболеваний, особенно колоректального рака.

Продукты питания органического происхождения Нет никаких доказательств того, что органически выращенные продукты снижают риск развития онкологических заболеваний по сравнению с традиционными продуктами питания.

Пестициды Отсутствуют данные о том, что остатки пестицидов, находящиеся в небольших количествах на продуктах, увеличивают риск развития онкологических заболеваний.

Обработанные мясные продукты Люди, которые употребляют большое количество переработанных мясных продуктов (например, консервированное мясо, ветчина, хот-доги), могут подвергаться риску развития рака желудка, толстой и прямой кишки. Некоторые данные свидетельствуют о том, что причиной этого являются нитраты, содержащиеся в переработанных мясных продуктах.

Насыщенные жиры В некоторых исследованиях были обнаружены более высокие показатели некоторых видов рака, таких как рак молочной железы, в странах, где потребление жиров выше. Однако ни одно из исследований не показало, что снижение потребления жиров снижает риск развития онкологических заболеваний. Более важным, однако, является то, что продукты, которые содержат большое количество насыщенных жиров, также содержат много калорий и могут способствовать появлению ожирения, которое является фактором риска развития онкологических заболеваний и других проблем со здоровьем.

Селен Убедительные доказательства того, что селен снижает риск развития онкологических заболеваний, отсутствуют.

Специи Убедительные доказательства того, что специи, такие как куркума, капсаицин (красный перец), зира или карри снижают риск онкологических заболеваний, отсутствуют.

Чай Убедительные доказательства того, что обычный или зеленый чай снижает риск онкологических заболеваний, отсутствуют.

Витамин D Витамин D при приеме с омега-3 жирными кислотами может снижать риск смерти от онкологических заболеваний, но не снижает риск развития онкологических заболеваний. Любая потенциальная польза выше у лиц негроидной расы.