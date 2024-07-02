Альтернативная медицина при раке

Некоторые больные для лечения злокачественной опухоли вместо традиционного лечения или в дополнение к нему прибегают к средствам альтернативной медицины, в том числе к применению некоторых лекарственных трав. Тем не менее, большинство видов альтернативной медицины не оценивались в научных исследованиях. Таким образом, об эффективности альтернативной медицины в области лечения онкологических заболеваний известно очень мало.

Также альтернативную или нетрадиционную медицину можно использовать для купирования побочных эффектов рака и для лечения рака. Например, акупунктура помогает предотвратить тошноту, которая иногда сопровождает химиотерапию. Упражнения йоги и методы снижения стресса помогают людям справиться с тревожностью в результате диагностики рака.

В некоторых штатах США было легализовано использование марихуаны и других родственных веществ (каннабиноидов). Эти вещества иногда используются для облегчения боли, тошноты и улучшения аппетита у людей с распространенным раком.

Научные доказательства пользы альтернативной медицины для лечения онкологических заболеваний отсутствуют, однако имеется значительная вероятность навредить больному, потому что:

средства альтернативной медицины могут оказывать токсическое действие;

альтернативная медицина может взаимодействовать с традиционным лечением, например с химиотерапией или препаратами, которые больные принимают от других расстройств, тем самым уменьшая его эффективность;

альтернативная медицина может дорого стоить, уменьшая возможности больного позволить себе традиционное лечение;

если альтернативная медицина используется вместо традиционного лечения или приводит к задержке стандартного лечения, больной не получит проверенные преимущества традиционного лечения.

Люди, использующие методы альтернативной медицины, должны сообщить об этом своему врачу, поскольку использование альтернативных лекарственных препаратов может причинить вред, если медицинские работники об этом не знают.