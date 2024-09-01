Скрининг для выявления рака

Скрининговые исследования используются для обнаружения заболевания до появления симптомов. Скрининговые тесты, как правило, не являются абсолютно точными. Результаты подтверждаются или опровергаются при дальнейших обследованиях и анализах.

Диагностическое обследование проводится, если врач подозревает наличие у пациента онкологического заболевания (см. также Диагностика рака).

Некоторые скрининговые исследования проводятся в рамках плановых медицинских обследований. Врачи проводят обследования на предмет наличия рака щитовидной железы, полости рта, кожи, лимфатических узлов, яичек, предстательной железы, шейки матки и яичников.

Прежде чем принять решение о проведении скрининговых тестов, врачи выясняют, имеет ли конкретный человек особый риск развития онкологического заболевания по причине возраста, пола, семейного анамнеза, предыдущих заболеваний или факторов, связанных с образом жизни. Американское онкологическое общество разработало руководящие принципы проведения скрининга онкологических заболеваний, которые широко применяются. Другие группы также разработали собственные рекомендации по проведению скрининга. Иногда рекомендации отдельных групп различаются в зависимости от того, как эксперты каждой группы оценивают относительную надежность и важность имеющихся научных данных.

Хотя скрининговые тесты могут способствовать спасению жизни, их результаты могут быть ложноположительными или ложноотрицательными:

Ложноположительные результаты — результаты, указывающие на наличие онкологического заболевания, тогда как оно на самом деле отсутствует.

Ложноотрицательные результаты — результаты, указывающие на отсутствие онкологического заболевания, тогда как оно на самом деле присутствует.

Ложноположительные результаты могут вызвать излишний психологический стресс и стать причиной проведения других инвазивных или дорогостоящих анализов. Ложноотрицательные результаты могут дать ложное чувство безопасности, несмотря на то, что у человека рак. По этим причинам существует лишь небольшое количество скрининговых тестов, которые считаются достаточно надежными для того, чтобы врачи могли применять их регулярно.

У женщин наиболее широко используемыми скрининговыми тестами являются тест Папаниколау (цервикальный мазок) и анализы для выявления подтипов вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого риска для обнаружения рака шейки матки и маммография для обнаружения рака молочной железы. Скрининговые исследования для выявления рака молочной железы и рака шейки матки доказали свою эффективность в плане снижения смертности от этих видов онкологических заболеваний в определенных возрастных группах. Тем не менее не все случаи рака молочной железы, обнаруженные в результате скрининга, будут вызывать проблемы в течение жизни человека.

У мужчин уровни простатспецифического антигена (ПСА) в крови могут быть использованы для скрининга на рак предстательной железы. У мужчин с раком предстательной железы уровень ПСА часто высокий, но он также повышен у мужчин с незлокачественным (доброкачественным) увеличением предстательной железы. Таким образом, главным недостатком использования этого показателя в качестве скринингового теста является большое количество ложноположительных результатов, которые обычно приводят к необходимости проведения более инвазивных анализов, таких как биопсия предстательной железы. Врачи также понимают, что не все случаи рака предстательной железы, обнаруженные при биопсии, будут вызывать проблемы в течение жизни человека. Нет однозначного мнения о том, следует ли применять анализ на ПСА в стандартной практике с целью скрининга на рак предстательной железы, при этом разные группы дают различные рекомендации. Мужчинам следует обсудить целесообразность анализа на ПСА со своим врачом.

Для скрининга на рак толстой кишки могут использоваться различные исследования. Пациентам следует обсудить с врачом, к какому исследованию прибегнуть. Общий скрининговый тест на рак толстой кишки включает анализ кала на наличие крови, невидимой невооруженным глазом (скрытой крови). Обнаружение скрытой крови в кале является признаком нарушения в пищеварительном тракте. Таким нарушением может оказаться злокачественная опухоль, хотя причиной появления небольшого количества крови в кале также могут быть многие другие заболевания, такие как язвы, геморрой и аномальные кровеносные сосуды в стенках кишечника. Кроме того, прием аспирина или другого нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) или даже употребление красного мяса может временно вызвать положительный результат анализа. Другой анализ позволяет проверить наличие в кале аномальной ДНК, которая свидетельствует о раке толстой кишки. Амбулаторные процедуры, такие как сигмоскопия, колоноскопия и особый тип компьютерной томографии (КТ) толстой кишки (КТ-колонография), также часто используются для скрининга рака толстой кишки.

Скрининг на рак легкого с помощью КТ легких доступен для людей в возрасте от 50 до 80 лет, которые в настоящее время курят или бросили курить, но имеют стаж курения не менее 20 пачко-лет. Риски и пользу скрининга на рак легких следует обсудить со своим врачом.

Иногда рекомендуется проводить стандартное самообследование на предмет признаков онкологического заболевания. Однако, за исключением рака яичка, скрининг на дому с самообследованием не показал эффективности при выявлении онкологического заболевания, поэтому даже если люди проводят обследования дома, важно также следовать рекомендациям по проведению скрининговых тестов.

Некоторые скрининговые тесты могут выполняться дома, например, проверка кала на наличие крови путем помещения небольшого количества кала на специальную карточку и отправки ее в лабораторию на анализ. В случае отклонения результатов от нормы рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для подтверждения диагноза.

Опухолевые биомаркеры — это вещества, выделяемые в кровь некоторыми опухолями. Изначально полагалось, что измерение уровня этих биомаркеров может стать отличным способом скрининга на онкологические заболевания у людей без симптомов. Тем не менее в некотором количестве опухолевые биомаркеры часто присутствуют в крови людей, у которых нет онкологического заболевания. Обнаружение опухолевого биомаркера необязательно означает, что у человека есть онкологическое заболевание, поэтому опухолевые биомаркеры играют очень ограниченную роль при скрининге на рак.

Таблица Рекомендации по проведению скрининга онкологических заболеваний* Таблица