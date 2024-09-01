Симптомы рака

Сначала опухоль, будучи крошечным разрастанием клеток, не вызывает никаких симптомов (см. также Общие сведения об онкологических заболеваниях). По мере своего роста опухоль может негативно влиять на близлежащие ткани (см. также Настораживающие признаки онкологических заболеваний). Кроме того, некоторые виды онкологических заболеваний выделяют определенные вещества или инициируют иммунные реакции, которые вызывают симптомы в других, отдаленных от опухоли участках организма (паранеопластические синдромы).

Иногда начальные признаки — это отклонения в результатах лабораторного анализа, выполненного по другой причине (например, анемия из-за рака толстой кишки, обнаруженная при общем анализе крови).

Злокачественная опухоль поражает соседние ткани, врастая в них или оказывая на них давление и, таким образом, раздражая или сжимая их. Раздражение обычно вызывает боль. Сжатие может мешать тканям выполнять свои обычные функции. Например, рак мочевого пузыря или злокачественная опухоль в лимфатическом узле в области живота может сжимать канал (мочеточник), соединяющий почку с мочевым пузырем, затрудняя выделение мочи. Рак легких может блокировать прохождение воздуха через один из сегментов легкого, что вызывает частичный коллапс легких и повышает риск развития инфекции.

Когда злокачественная опухоль появляется в области, где есть достаточно пространства, например в стенке толстой кишки или в полости легких, она может не вызывать никаких симптомов, пока ее размеры не увеличатся. И наоборот, раковая опухоль, которая развивается в более стесненном пространстве, например на голосовой связке, может вызывать симптомы (например, сиплость), когда ее размеры относительно малы. Если опухоль распространяется (метастазирует) в другие участки организма, в конечном итоге возникают те же самые локальные эффекты раздражения и давления, но уже в новом месте, поэтому симптомы могут быть совершенно разными.

Из опухолей, которые поражают легочную оболочку (плевру) или мешкообразную структуру, окружающую сердце (перикард), часто выделяется жидкость, которая накаливается вокруг этих органов. Большой объем жидкости может затруднить дыхание или работу сердца.

Таблица Некоторые осложнения онкологических заболеваний Таблица

Боль Многие онкологические заболевания, как правило, вначале не вызывают боли, хотя боль может быть ранним симптомом некоторых видов опухолей, таких как опухоли головного мозга, которые вызывают головную боль, а также опухолевые заболевания головы, шеи и пищевода, которые вызывают боль при глотании. По мере роста опухоли первым симптомом часто является легкий дискомфорт, который может постепенно нарастать и переходить в сильную боль с ростом опухоли. Боль может быть следствием того, что опухоль сдавливает или разрушает нервы или другие структуры. Однако не все виды злокачественных опухолей причиняют сильную боль. Аналогично этому отсутствие боли не гарантирует, что опухоль не растет или не метастазирует.

Кровотечение Сначала злокачественная опухоль может чуть кровоточить по причине хрупкости ее кровеносных сосудов. Затем по мере роста опухоли и ее вторжения в окружающие ткани она может прорастать в соседний кровеносный сосуд, вызывая кровотечение. Кровотечение может быть незначительным и незаметным или же заметным только во время анализа. Такое часто бывает при раке толстой кишки на ранней стадии. Или же, особенно на поздней стадии опухоли, кровотечение может быть более выраженным, даже массивным и опасным для жизни. Локализация опухоли определяет участок кровотечения. Злокачественная опухоль в каком-либо участке пищеварительного тракта может вызвать появление крови в кале. Злокачественная опухоль в каком-либо участке мочевыводящих путей может вызвать появление крови в моче. Другие виды онкологических заболеваний могут вызывать кровотечение во внутренних участках организма. Кровотечение в легких может привести к кровохарканью.

Тромбы Некоторые виды опухолей вырабатывают вещества, которые вызывают чрезмерное тромбообразование, в основном в венах ног (тромбоз глубоких вен). Тромбы в венах ног в какой-то момент отрываются и перемещаются в легкое (тромбоэмболия легочной артерии), что может оказаться смертельным. Избыточное свертывание часто встречается у людей с солидными опухолями в поджелудочной железе, легких и других частях организма, а также у людей с опухолями головного мозга.

Потеря веса и усталость Как правило, у онкологических больных присутствуют снижение массы тела и утомляемость, которые усугубляются по мере прогрессирования заболевания. Некоторые люди замечают, что их вес уменьшается, несмотря на хороший аппетит. Другие теряют аппетит, и у них даже может возникать тошнота при виде пищи, или им трудно глотать. Они могут очень сильно похудеть. Люди с распространенным онкологическим заболеванием часто ощущают сильную утомляемость. При появлении анемии эти люди могут чувствовать себя уставшими, или у них может появиться одышка даже при небольшой активности.

Увеличение лимфатических узлов. При метастазировании злокачественной опухоли по всему организму она может сначала распространиться в близлежащие лимфатические узлы, которые увеличиваются в размерах. Увеличенные лимфатические узлы, как правило, безболезненны и могут быть плотными или упругими на ощупь. Они могут свободно перемещаться или, если опухоль прогрессирует, они могут прорастать в окружающие ткани или сливаться друг с другом.

Неврологические и мышечные симптомы Злокачественная опухоль может прорастать в нервы или спинной мозг или сдавливать их, вызывая неврологические и мышечные симптомы, в том числе боль, слабость или изменения в ощущениях (например, ощущения покалывания). Когда опухоль растет в головном мозгу, бывает трудно выявить ее симптомы, однако к таким симптомам могут относиться дезориентация, головокружение, головные боли, тошнота, нарушения зрения и судорожные припадки. Помимо этого, неврологические симптомы могут быть частью паранеопластического синдрома.